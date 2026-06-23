Las conclusiones tras la primera ronda de negociaciones entre EE.UU. e Irán: altas esperanzas y grandes desafíos

La mañana después de la primera sesión nocturna de conversaciones reanudadas entre Estados Unidos e Irán, destinadas a convertir una tregua incompleta en un acuerdo de paz duradero, el ambiente era tan cálido como la ola de calor que actualmente azota Suiza.

Los mediadores de Pakistán y Qatar declararon a primera hora del lunes que el vicepresidente JD Vance y sus homólogos iraníes habían logrado avances alentadores hacia el objetivo de consolidar un acuerdo de paz definitivo en un plazo de 60 días. Las autoridades suizas calificaron el resultado de constructivo.

“Ayer fue un día muy, muy bueno”, dijo Vance a los periodistas el lunes por la tarde. “Hicimos un gran progreso. Hicimos exactamente lo que queríamos hacer”.

Añadió que Irán había prometido readmitir a los inspectores nucleares del Organismo Internacional de Energía Atómica, un organismo de control de la ONU, aunque Irán no lo confirmó de inmediato.

Sin embargo, otros detalles que surgieron del lujoso Bürgenstock Resort Lake Lucerne sugirieron que las negociaciones durante los próximos dos meses aún podrían resultar difíciles y que los esfuerzos para llegar a un acuerdo podrían avanzar a trompicones.

El vicepresidente de EE.UU., JD Vance, el enviado del presidente estadounidense, Steve Witkoff, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif (segundo por la izquierda), y el jefe del Estado Mayor del Ejército de Pakistán, Asim Munir. Foto: AFP

La delegación iraní, encabezada por el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, abandonó la mesa de negociaciones el domingo en protesta por una publicación en redes sociales del presidente Donald Trump que amenazaba con reanudar los ataques estadounidenses contra Irán si no se llegaba a un acuerdo. Finalmente, regresaron.

Quizás más importantes fueron los temas aún sin resolver que parecen haber dominado gran parte de la conversación.

El plazo de 60 días, establecido en el memorando de entendimiento inicial firmado la semana pasada entre Trump y el presidente de Irán, tenía como objetivo que Irán y Estados Unidos resolvieran cuestiones cruciales que quedaron fuera de ese primer acuerdo. En particular, esto incluye las ambiciones nucleares de Irán. El memorando indica que Irán reducirá su arsenal actual de material nuclear casi apto para la fabricación de armas, pero no aclara cómo se llevará a cabo ni si se le prohibirá al país producir dicho material en el futuro.

Esos temas no fueron el centro de atención, aparte de la mención que hizo Vance de los inspectores del OIEA, cuyo regreso aún estaría lejos de ser una solución a la cuestión nuclear.

En cambio, las primeras conversaciones se centraron principalmente en dos temas que se suponía que debían resolverse: cómo hacer cumplir un alto el fuego entre Israel y Hezbolá en el Líbano, y cómo garantizar que el tráfico marítimo, incluidos los petroleros, vuelva a fluir libremente a través del estrecho de Ormuz.

El vicepresidente JD Vance habla luego que EE.UU. e Irán mantuvieran conversaciones de alto nivel en la Cumbre de Lucerna. Foto: AFP

Israel lanzó la guerra contra Irán junto con Estados Unidos en febrero y no participó en el acuerdo inicial de la semana pasada. A pesar de que el acuerdo contemplaba un alto el fuego, tanto Israel como Hezbolá han continuado atacándose mutuamente. Irán protestó por los ataques israelíes del fin de semana alegando que Israel había cerrado el estrecho de Ormuz —que ha permanecido bloqueado durante toda la guerra, disparando los precios mundiales del petróleo—, aunque funcionarios estadounidenses afirmaron que los barcos seguían transitando por él.

Los mediadores de Qatar y Pakistán, que se unieron a funcionarios iraníes y estadounidenses en el lago de Lucerna, dijeron el lunes por la mañana que las conversaciones continuarían durante esta semana.

Algunos analistas advirtieron el lunes contra una conclusión demasiado optimista.

Los mercados financieros reaccionaron al acuerdo inicial de Trump con Irán "con una muestra clásica de euforia irracional", escribió Carl B. Weinberg, economista jefe de High Frequency Economics, una firma de análisis estadounidense, en una nota de investigación publicada el lunes por la mañana. "Esta semana debería traer consigo una dosis de realidad", señaló.

Weinberg añadió que creía que era probable que Irán prolongara las conversaciones mucho más de 60 días, hasta enero de 2029, cuando asuma el cargo el próximo presidente de Estados Unidos.

Banderas de Suiza, EE.UU. Qatar, Pakistán y el cantón local de Nidwalden en el complejo hotelero de Burgenstock, Suiza. Foto: AFP

La naturaleza intermitente de las negociaciones ha aumentado la incertidumbre.

Vance tenía previsto volar a Suiza el jueves por la noche, pero canceló el viaje en el último minuto después de que Irán se retirara en protesta por los continuos ataques israelíes en el Líbano, según informaron diplomáticos.

Ni las declaraciones de los mediadores ni las de los funcionarios iraníes sugerían que las negociaciones se encaminaran hacia la rápida capitulación que Trump había insinuado que sería el desenlace de las conversaciones. Por ejemplo, Qalibaf escribió en redes sociales que las fuerzas armadas iraníes estaban preparadas para responder si Trump volvía a atacar a Irán, lo que planteaba la posibilidad de una nueva guerra.

Aun así, los comunicados de los mediadores y anfitriones transmitieron, como mínimo, la sensación de que las conversaciones habían logrado poner en marcha un proceso diplomático más tradicional.

Qatar y Pakistán afirmaron que las conversaciones habían dado lugar a "la creación de un mecanismo para futuras negociaciones técnicas". Las autoridades suizas indicaron que las partes habían acordado "una hoja de ruta destinada a alcanzar un acuerdo definitivo en un plazo de 60 días".

“Nuestro objetivo”, escribieron los funcionarios suizos, “es que nuestra diplomacia contribuya a la desescalada, la estabilidad y la paz”. Jim Tankersley / The New York Times