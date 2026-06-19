Israel y Hezbolá pactan un alto al fuego inmediato tras una escalada violenta en el Líbano

Israel y el grupo libanés Hezbolá acordaron este viernes un alto al fuego con efecto inmediato, luego de una jornada de intensos combates que dejaron 21 muertos en Líbano y cuatro soldados israelíes fallecidos.

La confirmación de la tregua, dada por un funcionario estadounidense y respaldada también bajo anonimato por un diplomático del Golfo a AFP, llegó de forma urgente para contener lo que representaba el día más violento desde el anuncio del entendimiento global.

El pacto marco original, firmado de manera electrónica el miércoles por el presidente estadounidense, Donald Trump, y su par iraní, Masud Pezeshkian, contempla un memorando de entendimiento que prevé explícitamente el cese de las hostilidades en todos los frentes, incluido el territorio libanés. Esta condición había sido una exigencia ineludible de Teherán para avanzar en el proceso de paz.

Jóvenes viajan en vehículos ondeando banderas de Irak, Irán, Líbano y Hezbolá en Bagdad el 15 de junio de 2026. Foto: AFP

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el jefe negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, tenían previsto iniciar una nueva fase de negociaciones este viernes en Suiza, pero el encuentro se suspendió en medio de las hostilidades en Líbano.

Horas después, Israel y Hezbolá acordaron un alto al fuego con efecto inmediato, negociado por mediadores estadounidenses tras mantener conversaciones con Israel e Irán.

Tensión diplomática y el impacto en el sur de Líbano

Minutos antes de conocerse la resolución del alto al fuego inmediato, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, había lanzado una fuerte advertencia pública al afirmar que el Estado hebreo "hará pagar un precio muy alto" al grupo islamista tras confirmarse las bajas en las filas de su ejército. El mandatario también había asegurado que las tropas permanecerían en el sur de Líbano por "el tiempo necesario", consolidando la mayor incursión terrestre en varias décadas.

La retórica escaló a nivel ministerial cuando el titular de la cartera de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, exclamó que "todo Líbano debe arder", una declaración que provocó la reacción inmediata del canciller iraní, Abás Araqchi, quien acusó formalmente a las autoridades israelíes de buscar una "guerra permanente".

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ofrece una rueda de prensa en Jerusalén el 15 de junio de 2026. Foto: AFP

La ofensiva aérea de la madrugada provocó desplazamientos masivos en las rutas del sur de Líbano, particularmente en la región de Tiro y Sidón, donde miles de ciudadanos cargaron sus vehículos con pertenencias básicas para escapar de las bombas.

Reapertura comercial y control en el estrecho de Ormuz

El conflicto internacional, que se inició tras los ataques cruzados de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, afectó gravemente a la economía mundial debido al bloqueo logístico en el estrecho de Ormuz, un paso estratégico por donde transita gran parte de los hidrocarburos globales.

Una persona frente a una gran pantalla que muestra los movimientos de los buques en el estrecho de Ormuz Foto: AFP

A pesar de la inestabilidad terrestre, los datos de la plataforma de seguimiento marítimo AXSMarine reportaron que un total de 25 navíos comerciales lograron atravesar el canal durante el jueves, marcando un volumen que quintuplica el promedio registrado en el inicio de junio.

Ante la nueva coyuntura, la autoridad marítima iraní comunicó que los buques comerciales deberán solicitar autorización con 48 horas de antelación para circular, aunque bajo el amparo del protocolo de acuerdo de 60 días no se aplicarán cobros arancelarios. El impacto financiero se estabilizó en los mercados internacionales, donde el barril de petróleo Brent del mar del Norte se posicionó en el entorno de los US$ 80.

Con información de AFP