Guerra en Medio Oriente: Trump dice que envió a Israel "una copia" del borrador del acuerdo con Irán

El acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en Medio Oriente avanza hacia su firma prevista este viernes en Suiza, aunque persisten tensiones militares y advertencias cruzadas. El conflicto, iniciado el 28 de febrero tras bombardeos israelí-estadounidenses sobre Irán, dejó miles de muertos, desestabilizó la región y afectó severamente la economía global. Washington confirmó que Israel ya recibió el borrador del pacto, mientras continúan episodios de violencia en Líbano.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que su gobierno envió a Israel “una copia” del memorando de entendimiento con Teherán y señaló que se firmará “pronto”, posiblemente entre jueves y viernes. Sin embargo, admitió que aún no hay una fecha definitiva.

Desde la cumbre del G7 en Evian, Trump endureció su discurso al advertir que si Irán “no se comporta”, Estados Unidos volverá a “lanzar bombas”.

Escalada en Líbano y advertencias cruzadas

Los bombardeos en Líbano continuaron este miércoles con ataques israelíes en el sur del país, en particular en la zona de Nabatiyeh. Aunque la ofensiva contra Hezbolá perdió intensidad tras el anuncio del acuerdo, desde el lunes se registraron al menos cinco muertos.

El ejército libanés recomendó a los civiles que esperen antes de regresar a sus hogares en el sur, ante el riesgo de nuevos ataques. En paralelo, el ejército iraní advirtió que habrá una “respuesta severa” si Israel no detiene “sus agresiones”.

Una columna de humo se eleva tras un ataque aéreo israelí en las afueras de Tiro, en el sur del Líbano. Foto: AFP

El líder de Hezbolá, Naïm Kassem, sostuvo que cualquier diálogo con Israel debe limitarse a “la seguridad mutua” y descartó la posibilidad de desarme del grupo. “Todo proyecto de desarmar” a la organización “no prosperará”, afirmó.

En este escenario, la figura del fallecido líder supremo iraní también vuelve al centro de la escena. El cortejo fúnebre de Alí Jamenei, muerto al inicio del conflicto, pasará por Irak antes de su entierro en Irán, en ceremonias previstas entre el 4 y el 9 de julio.

Impacto económico y tensión en el mercado petrolero

El conflicto también repercute en la energía global. Las reservas de los países de la OCDE alcanzaron su nivel más bajo desde 1990, según la Agencia Internacional de Energía, en un contexto marcado por las restricciones en el estrecho de Ormuz.

En paralelo, el precio del petróleo registró subas ante la incertidumbre previa a la firma del acuerdo. El barril de Brent llegó a subir hasta cerca de US$ 83 y luego se ubicó en US$ 80,10, mientras que el WTI alcanzó los US$ 77,25.

El presidente estadounidense Donald Trump habla con la prensa a bordo del Air Force One. Foto: AFP

A su vez, tres petroleros iraníes lograron atravesar el perímetro de bloqueo estadounidense, transportando unos 3,8 millones de barriles. Según TankerTrackers, se trata de las primeras exportaciones de crudo iraní en dos meses. Teherán afirmó que el bloqueo fue levantado, aunque Washington no lo confirmó.

La firma del acuerdo se realizará en un hotel de Bürgenstock, en Suiza, con la participación del negociador iraní Mohamad Baqer Qalibaf y el vicepresidente estadounidense JD Vance. Este último indicó que el documento, ya firmado electrónicamente, es “muy general” y tiene apenas “una página y media”. También podría asistir Trump.

Con información de AFP