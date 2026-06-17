El acuerdo marco entre Estados Unidos e Irán sienta las bases para poner fin a los brotes de violencia y a la grave interrupción del suministro de energía y el comercio en el Golfo Pérsico. Sin embargo, no cabe esperar que las economías de todo el mundo retomen su actividad donde la dejaron antes de que Estados Unidos e Israel comenzaran a bombardear Irán el 28 de febrero.

La guerra ha puesto en marcha cambios que serán difíciles de revertir.

El orden energético

La casi total paralización de los suministros de petróleo y gas procedentes de Medio Oriente y el fuerte aumento de los precios están provocando un cambio en el equilibrio de poder. Los productores de energía, desde el Golfo Pérsico hasta América, compiten por mantener o aumentar su dominio, mientras que los consumidores luchan por reducir su dependencia y asegurar su suministro.

Los precios de la gasolina Valero se muestran el 16 de junio de 2026 en Austin, Texas. Foto: AFP

Como resultado, el mercado energético está cambiando, la matriz energética está cambiando y los actores del sector energético están cambiando.

La profunda vulnerabilidad de los países de Asia, Europa y otras regiones que dependen de la energía importada está impulsando la búsqueda de alternativas. En algunos lugares, como Corea del Sur y Japón, esto ha conllevado un mayor uso de combustibles más contaminantes como el carbón.

Pero a largo plazo, es probable que esta crisis energética —la segunda en tan solo cuatro años— acelere la transición hacia energías renovables como la solar y la eólica, así como la energía nuclear.

Las mejoras en la tecnología y la eficiencia de las baterías eléctricas hacen que la transición sea más factible que cuando la invasión rusa de Ucrania provocó una crisis energética mundial en 2022, afirmó Daan Walter, de Ember, un grupo de investigación energética con sede en Londres.

En muchos lugares, por ejemplo, los vehículos eléctricos son cada vez más asequibles. Y en abril, la energía eólica y la solar generaron más electricidad a nivel mundial que el gas por primera vez.

“Esto supone un cambio radical”, dijo Walter. “Lo que hace cinco años apenas era competitivo, ahora es claramente más barato”.

Jóvenes viajan en vehículos ondeando banderas de Irak y de otros países en Bagdad el 15 de junio de 2026. Foto: AFP

Según él, las inversiones en energías renovables también se han convertido en una apuesta más segura, ya que prometen rentabilidad en unos dos años en lugar de 30.

Las relaciones entre los productores también están cambiando. La guerra intensificó las tensiones entre los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, lo que llevó a los EAU a abandonar el cártel petrolero OPEP+. El impacto de esta salida se sentirá plenamente solo cuando se recupere la producción de petróleo en la región. Sin embargo, una OPEP debilitada podría aumentar la volatilidad en los mercados petroleros.

La ruptura también ha animado a los saudíes a estrechar lazos con Rusia. Este mes, el presidente Vladimir Putin incluyó a Arabia Saudí como "invitada de honor" en un foro económico celebrado en San Petersburgo.

Rusia, el segundo mayor productor de petróleo crudo y gas después de Estados Unidos, se ha visto fortalecida de otras maneras por la guerra. La administración Trump levantó temporalmente las sanciones impuestas a Rusia, lo que permitió a Moscú aumentar sus ganancias por exportaciones de petróleo en un momento en que su economía se encuentra debilitada.

Al otro lado del océano Atlántico, Brasil, Venezuela, Colombia, Argentina y Guyana están aumentando su capacidad de producción de petróleo mientras el mundo busca proveedores alternativos.

El petrolero New Horizon atraca en la terminal del puerto de Qingdao, en la provincia de Shandong el 6 de marzo. Foto: AFP

China

El impulso para desarrollar y diversificar las redes energéticas continuará mucho después de que termine la guerra. Y China está en posición de ser la que más se beneficie del auge previsto de las energías renovables.

Está muy por delante del resto del mundo en la producción de turbinas eólicas, cables de alta tensión, transformadores, paneles solares, baterías, software para gestionar los flujos de energía y mucho más.

El creciente papel de China a la hora de garantizar que otros países dispongan de un suministro energético fiable amplifica su influencia e importancia estratégicas.

“China parece ser la clara ganadora”, concluyeron los analistas de Wood Mackenzie, una consultora energética global.

Abbas Araghchi, ministro de Relaciones Exteriores de Irán. Foto. AFP

Restablecer la confianza

No está claro si el tráfico marítimo podrá volver a circular libremente por el estrecho de Ormuz, la única ruta marítima para transportar petróleo, gas natural y otras mercancías desde el golfo Pérsico.

Irán ha presionado para imponer tarifas a los barcos que transitan por el estrecho canal, a pesar de que tal plan podría violar acuerdos internacionales. Incluso si no se codifican nuevos pagos, Irán ha demostrado que puede interrumpir el comercio cuando lo desee, lo que aumenta los riesgos y los costos.

“Creo que el estrecho nunca volverá a tener la certeza de libre paso a la que estábamos acostumbrados”, dijo Maurice Obstfeld, ex economista jefe del Fondo Monetario Internacional.

Del mismo modo, la confianza en la paz, la estabilidad y la creciente prosperidad de la región también se ha visto afectada.

“El dinamismo de las economías del Golfo puede verse afectado por la vulnerabilidad que han demostrado”, dijo Obstfeld, y eso “aumenta la influencia de Irán en la región”.

Fondo Monetario Internacional. Foto: AFP

Crecimiento más lento

Cuando los economistas del Banco Mundial comenzaron a analizar los datos a principios de este año, se llevaron una grata sorpresa. "Entre enero y febrero, empezamos a plantearnos revisar al alza nuestras previsiones, porque las perspectivas eran muy buenas", declaró Indermit Gill, economista jefe del banco. "La inflación estaba bajando, el crecimiento se estaba recuperando y el comercio, a pesar del revés, seguía en pie".

Ya no. El banco acaba de revisar sus perspectivas económicas, rebajando su pronóstico. Ahora prevé que el crecimiento mundial disminuya al 2,5% este año, frente al 2,9% previsto para 2025.

La inflación también está empezando a dispararse. En Estados Unidos, subió por tercer mes consecutivo, alcanzando una tasa anual del 4,2% en mayo. Y en lugar de prepararse para la próxima bajada de los tipos de interés, Wall Street prevé que la Reserva Federal los aumente al menos una vez este año. La semana pasada, el Banco Central Europeo elevó los tipos al 2,25%. «La guerra en Oriente Medio está generando presiones inflacionarias», declaró el banco.

El aumento de los tipos de interés tiene graves consecuencias a largo plazo tanto para los países ricos como para los pobres, que ya han acumulado deudas públicas astronómicas y están destinando una parte cada vez mayor de sus ingresos únicamente al pago de los intereses.

Esas presiones presupuestarias no harán sino aumentar a medida que los gobiernos ofrezcan ayuda a los hogares que luchan contra el alza de los precios de la energía y aumenten los presupuestos militares para hacer frente a las crecientes amenazas a la seguridad.

Las economías asiáticas, las más golpeadas por la crisis, ya han inundado el Banco Asiático de Desarrollo con préstamos de emergencia, en un intento por rescatar sus economías y finanzas del impacto de la guerra con Irán.

“La economía mundial acabará siendo más inestable”, afirmó Gill. Y eso no es bueno para la planificación a largo plazo, la inversión ni el crecimiento. Patricia Cohen / The New York Times