Las razones para el éxito o el fracaso del acuerdo de paz y el difícil camino para sellar la paz definitiva
Tanto Estados Unidos como Irán han interpretado el resultado de las negociaciones de modo distinto. Los mercados financieros, el precio del petróleo y la influencia de Israel; opinan expertos.
El acuerdo para poner fin a la guerra en Irán suspende casi cuatro meses de hostilidades que han causado miles de muertos y disparado los precios mundiales de la energía. Ahora viene lo más difícil.
A pesar del cauto optimismo de que el acuerdo entre Estados Unidos e Irán pudiera allanar el camino hacia la paz, los expertos se mostraron escépticos sobre su viabilidad durante la próxima ronda de negociaciones de 60 días para un acuerdo definitivo.
Los términos del marco no se han hecho públicos y es posible, incluso probable, que los negociadores de ambas partes hayan interpretado el acuerdo preliminar de manera diferente, indicaron analistas.
A continuación, analizamos las razones por las que el acuerdo podría sobrevivir y por las que podría no hacerlo.
Por qué tendría éxito
Ambas partes desean que el estrecho de Ormuz se reabra al tráfico marítimo de forma segura. Esta vía marítima vital para el petróleo y el gas ha sido bloqueada por ataques iraníes y por un bloqueo naval estadounidense que buscaba interrumpir los ingresos petroleros de Irán.
Si el estrecho se reabre, podría calmar los mercados financieros mundiales, impulsar la economía iraní y reducir los elevados precios del gas en Estados Unidos, lo que posiblemente aliviaría un problema político para el presidente Donald Trump.
Ambos bandos han agotado sus armas. El Pentágono ha desplegado fuerzas militares y un gran número de misiles de defensa aérea en el Golfo Pérsico, donde países aliados albergan tropas estadounidenses. Esto podría haber dejado vulnerables otros puntos conflictivos globales, especialmente en Europa, donde la OTAN ayuda a Ucrania a defenderse de Rusia, y en Taiwán y Corea del Sur, que temen una agresión por parte de China.
Si bien las evaluaciones de inteligencia estadounidenses indicaban hace apenas un mes que Irán conservaba gran parte de sus reservas de misiles y lanzadores, desde febrero ha lanzado más de 1.500 misiles y 4.700 drones contra los Estados del Golfo, según el Instituto de Estudios de Seguridad Nacional en Tel Aviv.
Trump está desesperado por declarar la victoria. El presidente se ha presentado como un pacificador, a pesar de haber iniciado la guerra con Irán junto con Israel el 28 de febrero. La guerra ha hundido sus índices de aprobación en mínimos históricos y ha provocado que algunos legisladores republicanos se distancien de él ante la proximidad de las elecciones de mitad de mandato.
James M. Dorsey, experto en Medio Oriente de la Escuela de Estudios Internacionales S. Rajaratnam de la Universidad Tecnológica de Nanyang en Singapur, afirmó que Estados Unidos e Irán han llegado a un punto en el que ambas partes pueden declarar la victoria.
Por qué podría fracasar
Israel no parece estar de acuerdo. Tras haber presionado a Trump para que entrara en guerra en febrero, Israel no participó directamente en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.
El domingo, incluso cuando el marco parecía estar tomando forma, Israel arriesgó el fracaso de las conversaciones con sus continuos ataques en Líbano contra Hezbolá, aliado de Irán. Si bien Irán y Pakistán, un mediador clave, afirmaron que el marco pondría fin a las operaciones militares en todos los frentes, incluido Líbano, el ministro de Defensa israelí indicó el lunes que los ataques de su país contra Hezbolá continuarían mientras Israel se considerara amenazado.
Las sanciones y los activos congelados podrían ser puntos conflictivos. Irán exige que Estados Unidos alivie las sanciones financieras y desbloquee miles de millones de dólares en activos congelados en bancos extranjeros.
No está claro cómo, o si, se abordarán estos temas en el marco del acuerdo, pero Trump ha criticado repetidamente al expresidente Barack Obama por el acuerdo nuclear de 2015, que otorgó a Irán cierto alivio en ambos frentes a cambio de restricciones a su programa nuclear. Trump se retiró de dicho acuerdo durante su primer mandato.
Es posible que Irán no acepte limitar su programa nuclear. Trump ha declarado que fue a la guerra para garantizar que Irán nunca desarrolle un arma nuclear. Los líderes iraníes han insistido durante mucho tiempo en que su programa nuclear tiene fines puramente civiles y que tienen derecho a enriquecer material nuclear en virtud del Tratado de No Proliferación Nuclear.
Los negociadores pronto debatirán sobre cuánto tiempo debería Irán aceptar suspender el enriquecimiento de uranio, a qué niveles podrá enriquecerlo en el futuro y qué sucederá con el uranio altamente enriquecido que ya posee; todos ellos temas sumamente controvertidos.
Nate Swanson, ex diplomático estadounidense y experto en Irán del Atlantic Council, afirmó que “probablemente habrá una diferencia significativa” entre lo que Irán y la administración Trump aspiran a resolver y lo que finalmente se logre en las conversaciones. Lara Jakes / The New York Times
El estratégico estrecho de Ormuz
Irán levantará el bloqueo del estrecho de Ormuz, mientras que Estados Unidos suspenderá el cerco a buques y puertos iraníes. Pero Irán insiste en que cobrará unas tasas por usar Ormuz. Estados Unidos asegura que no es así.
Fondos iraníes congelados
Irán asegura que recibirá 12.000 millones de dólares bloqueados. Y al cerrar el acuerdo nuclear otros 12.000 millones. Estados Unidos dijo que Irán recibirá los fondos bloqueados conforme cumpla el acuerdo.
Sanciones a la venta del petróleo
Las sanciones estadounidenses e internacionales prohíben la venta y compra de petróleo a Irán, que vende en el mercado negro su productos petroquímicos, sobre todo a China. Como parte del acuerdo se levantaría esa sanción.
El programa nuclear de Irán
Irán insiste en que no fabricar armas nucleares. Trump, por su parte, aseguró que Irán suspenderá el enriquecimiento de uranio por entre 15 y 20 años, y que “nunca” enriquecerá a niveles para fines nucleares.
Líbano y el grupo terrorista Hezbolá
Irán exigió el cese de la ofensiva de Israel contra Hezbolá en Líbano para que se cierre el acuerdo con Estados Unidos. Para Irán se trata de una “línea roja”, pero no está claro que Trump pueda garantizar que Israel no siga.
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