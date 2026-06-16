Los líderes del mundo se reúnen en Francia: ¿Qué es el G7 y por qué es importante?

Los líderes de algunos de los países más poderosos del mundo se reúnen en la orilla sur del lago Lemán hasta el miércoles para la cumbre del Grupo de los 7, que reúne a Gran Bretaña, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y Estados Unidos.

¿Qué es exactamente el G7 y por qué es importante?

Las naciones que pertenecen a este club son tradicionalmente las grandes democracias más ricas del mundo: aliados cercanos y socios comerciales importantes que representan una parte sustancial de la economía global.

Los países se reúnen periódicamente para debatir cuestiones económicas y políticas internacionales importantes, y cuando llegan a un acuerdo, pueden ejercer una enorme influencia colectiva. Sin embargo, muchos líderes europeos ya no ven a Estados Unidos como un socio automático en asuntos clave.

La cumbre de este año se celebra en Francia, país que ostenta actualmente la presidencia del grupo. Tiene lugar en la ciudad balneario alpina de Évian-les-Bains. Entre los asistentes se encuentran funcionarios de la Unión Europea y de varios países invitados: Brasil, Egipto, India, Kenia y Corea del Sur.

El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, el presidente de Egipto, Abdel Fattah El-Sisi, el primer ministro británico, Keir Starmer, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el presidente de Kenia, William Ruto, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, el primer ministro de India, Narendra Modi, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, el canciller de Alemania, Friedrich Merz, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, posan para una fotografía durante la cumbre del G7, en Evian. Foto: AFP

El grupo, cuyos orígenes se remontan a la crisis del petróleo de 1973, surgió de una reunión informal de ministros de finanzas de Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia, Japón y lo que entonces era Alemania Occidental —inicialmente conocidos como los Cinco Grandes— mientras intentaban ponerse de acuerdo sobre cómo seguir adelante.

Desde la década de 1970, el grupo y sus miembros posteriores se han reunido decenas de veces para abordar temas que afectan la economía internacional, la seguridad, el comercio, la igualdad y el cambio climático. En 2015, su cumbre allanó el camino para el Acuerdo de París, que busca limitar las emisiones globales y que se aprobó ese mismo año. Esta es la 52.ª reunión de este tipo.

Durante un tiempo, el grupo contó con ocho miembros, el G8, pero Rusia fue expulsada en 2014 en medio de la condena internacional a la anexión de Crimea por parte del presidente Vladimir Putin. El año pasado, el presidente Donald Trump reiteró su petición de que Rusia fuera readmitida.

En la cumbre de este año, se espera que las guerras en Irán y Ucrania sean el tema principal de la agenda, y los aliados de Estados Unidos estarán atentos para ver si Trump se muestra dispuesto a colaborar después de las tensas reuniones de 2025 y 2018.

El presidente estadounidense Donald Trump conversa con el presidente francés Emmanuel Macron junto al primer ministro británico Keir Starmer. Foto: AFP

Estados Unidos e Irán han anunciado un acuerdo preliminar para reabrir el estrecho de Ormuz, por donde habitualmente se transporta gran cantidad de petróleo y gas natural, y para continuar las negociaciones. Sin embargo, su conflicto seguía dominando la cumbre. La reapertura del estrecho supondría un gran alivio para los europeos, cuyas economías se han visto afectadas por la interrupción de los envíos de petróleo y gas. Las naciones europeas se han comprometido a desplegar buques para ayudar a garantizar la seguridad de la vía marítima si se confirma que el alto el fuego se mantendrá.

Los líderes europeos también esperan reavivar el interés de Trump en dialogar con Rusia para lograr un acuerdo de paz en Ucrania. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, estará presente en la cumbre, y tanto él como Trump asistirán a una sesión de trabajo el martes.

Lynsey Chutel y Megan Specia / The New York Times