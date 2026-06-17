Trump: la crítica a Netanyahu por sus acciones en el Líbano y el plan para derrotar a Hezbolá que incluye a Siria

El presidente estadounidense, Donald Trump, pidió ayer martes al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que sea “más responsable” en sus acciones respecto al Líbano y dijo no estar “contento” con la forma en que ha actuado.

“No estoy satisfecho con la forma en que Israel ha actuado en el Líbano y con Hezbolá. Deberían haber podido terminar el trabajo, pero esto simplemente se alarga sin fin, y cuando eso ocurre, proyecta una imagen negativa sobre el gran acuerdo, que es el acuerdo con Irán”, dijo Trump en un encuentro bilateral con el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani.

“Israel está luchando contra Hezbolá desde hace demasiado tiempo, están muriendo demasiadas personas, y no es necesario derribar un edificio de apartamentos cada vez que se busca a alguien, en esos apartamentos hay mucha gente y no todos son de Hezbolá”, agregó Trump al margen de la cumbre del G7 en la localidad francesa de Évian, a unos cincuenta kilómetros de la frontera con Suiza.

Trump aseguró que el acuerdo de paz con Irán, que se espera sea formalizado a finales de esta semana en Ginebra, perdurará incluso teniendo en cuenta posibles acciones futuras de Israel.

Excavadora retira los escombros tras ataque aéreo israelí que impactó en la ciudad portuaria sureña de Tiro, en Líbano. Foto: AFP

“Siria hará el trabajo”

Trump dijo “no estar enfadado” con el primer ministro israelí, pero si le reprochó acciones como lanzar ataques contra el Líbano en plena negociación con Irán por el acuerdo de paz.

“Dos horas antes de que firmáramos hubo un ataque en Beirut, no me gustó nada y se lo hice saber claramente”, destacó Trump, quien dijo haber sugerido a Netanyahu que sea Siria quien “se ocupe” de Hezbolá.

“Creo que Siria ha logrado unir ese país de forma asombrosamente rápida. Es muy capaz y ha sido muy bueno conmigo. Ha protegido todo lo que le he pedido. Lo ha hecho, y si Israel no puede hacer el trabajo sin matar a todos los demás, él lo hará. Siria hará el trabajo”, sostuvo.

El mandatario norteamericano aseguró también que sin Estados Unidos no existiría Israel: “Habría sido destruido hace mucho tiempo si no me hubiera involucrado”, aseveró. “He sugerido a Israel dejar que Siria se ocupe de Hezbolá, y siendo sinceros, creo que lo harán mejor” los sirios, añadió Trump.

Israel y Hezbolá, una organización terrorista libanesa patrocinada por el régimen iraní, libran desde el 2 de marzo una nueva guerra, en el contexto de la contienda desatada a fines de marzo por Estados Unidos y el Estado hebreo con su ataque conjunto a Irán.

El presidente estadounidense Donald Trump estrecha la mano del presidente sirio Ahmed al-Sharaa en la Casa Blanca, Foto: AFP

Estados Unidos e Irán han pactado poner fin a la guerra y se disponen a firmar físicamente el acuerdo marco este viernes en Suiza. Pero en lo que respecta a Líbano hay muchas cuestiones en suspenso, como el desarme de Hezbolá, que desean Estados Unidos e Israel.

Desde hace años, el gobierno de Netanyahu ha prometido destruir a Hezbolá, al tiempo que Irán ha mantenido su apoyo a esta organización, a la que considera como parte de su “eje de la resistencia” en Medio Oriente.

En este contexto, Trump sugirió ahora desde el G7 que sea Siria y su presidente interino Ahmed al Sharaa -un ex yihadista sunita- quien se encargue de vencer a Hezbolá.

El republicano, que en noviembre recibió a Al Sharaa en la Casa Blanca, dijo que este está haciendo un “trabajo fantástico” desde que derrocó a fines de 2024 a Bashar al Asad, firme aliado de Hezbolá. EFE, AFP