Trump amenaza a Irán de volver a "lanzar bombas sobre sus cabezas" si "no se comporta" antes del acuerdo de paz

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este miércoles que volverá a "lanzar bombas" si Irán "no se comporta". Las declaraciones ocurrieron durante la cumbre de líderes del G7, a solo dos días de que se realice la ceremonia oficial de firma en Suiza de un acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio, un pacto alcanzado entre las delegaciones de Washington y Teherán que busca detener el conflicto militar.

Los mandatarios del bloque internacional celebraron el entendimiento bilateral y lo catalogaron como una "oportunidad histórica" destinada a evitar de forma definitiva que la nación persa consiga dotarse de un arma nuclear. A pesar del respaldo generalizado de las potencias, el mandatario norteamericano mantuvo un tono desafiante respecto al cumplimiento de las condiciones fijadas.

La fuerte advertencia del jefe de Estado se dio en el marco de una reunión con su par egipcio, Abdel Fatah al Sisi. Frente a la prensa, el inquilino de la Casa Blanca minimizó el estatus legal del documento alcanzado y remarcó de manera tajante la postura de su gobierno: "Es un protocolo de acuerdo" y "si no se comportan, volveremos de inmediato a lanzar bombas sobre sus cabezas".

Un hombre sostiene una enorme bandera con la imagen del exlíder chiíta de Hezbolá, Hassan Nasrallah. Foto: AFP

El origen del conflicto y la búsqueda de paz en Suiza

El presidente de EE.UU. justificó la severidad de sus afirmaciones al señalar el historial diplomático de la república islámica, argumentando que la respuesta militar sigue latente "porque se portaron mal durante 47 años". La referencia temporal alude directamente a los antecedentes de tensión internacional originados con la fundación del régimen actual en 1979, luego de la revolución que derrocó al sah, quien era un aliado estratégico de los estadounidenses.

La fase armada de este enfrentamiento comenzó el pasado 28 de febrero a raíz del asesinato del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, durante una serie de ataques aéreos organizados de forma conjunta. Otras figuras clave del organigrama político y militar iraní resultaron abatidas durante las cinco semanas que duró la campaña militar, una ofensiva que cesó temporalmente cuando entró en vigor una tregua el 8 de abril.

Una mujer iraní ondea la bandera nacional en la plaza Valiasr de Teherán. Foto: AFP

Las delegaciones diplomáticas tienen previsto iniciar las conversaciones formales sobre el pacto definitivo el próximo viernes, inmediatamente después de la firma en Suiza del documento base. A partir de esa ceremonia formal, los equipos negociadores dispondrán de un período de 60 días para definir los detalles operativos y legales que garanticen el cese definitivo de las hostilidades en la región.

Con información de AFP