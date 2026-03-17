Intriga, luchas de poder y rivalidades: Así se desarrolló el ascenso de Mojtaba Khamenei

El ascenso de Mojtaba Khamenei al puesto de nuevo líder supremo de Irán podría haber parecido sencillo, incluso predestinado. En realidad, no fue ninguna de las dos cosas.

Su ascenso al poder se produjo tras una guerra de sucesión en toda regla. Este proceso de alto riesgo se convirtió en la versión islámica de «Juego de Tronos»: un trono vacío, un consejo de clérigos y dos dinastías —Khamenei y Khomeini— compitiendo. Figuras políticas se disputaban el trono, comandantes militares defendían sus dominios y un antiguo jefe de espías, conocido por planear asesinatos, también intervino.

Incluso en los mejores tiempos, la tarea de encontrar al tercer líder supremo de Irán —el hombre que no solo representaría a Dios en la tierra, sino que también ejercería autoridad sobre la política y las fuerzas armadas— habría sido un desafío. Después de todo, el ayatolá Ali Khamenei había gobernado desde 1989, durante décadas de agitación en el país.

Pero durante la guerra con Estados Unidos e Israel, mientras las bombas caían del cielo y las explosiones sacudían la tierra, la elección de un sucesor con un cargo vitalicio se convirtió en una prueba de fuego para determinar si la teocracia podía sobrevivir.

Este relato de las deliberaciones internas, las luchas de poder y las rivalidades que llevaron al hijo del ayatolá, un hombre de 56 años y de vida retraída, al liderazgo se basa en entrevistas con cinco altos funcionarios iraníes, dos clérigos, dos iraníes vinculados a la oficina del líder supremo y tres miembros de la Guardia Revolucionaria iraní con conocimiento del proceso de selección. Todos ellos solicitaron el anonimato por no estar autorizados a hablar públicamente sobre las deliberaciones internas del gobierno.

Según todos los indicios, Mojtaba Khamenei probablemente no habría ascendido al trono si su padre hubiera fallecido de muerte natural. Ali Khamenei había dado a sus consejeros más cercanos tres nombres como posibles sucesores. Su hijo no figuraba entre ellos.

Reuniones secretas

El 3 de marzo, la Asamblea de Expertos, compuesta por 88 clérigos de alto rango constitucionalmente encargados de nombrar a un líder supremo, celebró una reunión virtual secreta para iniciar un proceso que culminaría cuando uno de los candidatos obtuviera una mayoría de dos tercios. Horas antes, Israel había bombardeado la sede de la asamblea en la ciudad de Qom, donde muchos de los clérigos vivían e impartían clases en seminarios chiíes, causando la muerte de algunos miembros del personal administrativo.

Desde que Ali Khamenei fue asesinado el 28 de febrero en ataques aéreos el primer día de la guerra, las facciones políticas rivales y los generales de la Guardia Revolucionaria han estado conspirando para impulsar a sus candidatos y asegurar sus propias bases de poder, según declararon altos funcionarios, clérigos y miembros de la Guardia en entrevistas.

Los sectores más intransigentes preferían resistir las presiones internas y externas para un cambio de régimen. Buscaban la continuidad y la consolidación de las políticas internas y exteriores del ayatolá. La facción moderada abogaba por un nuevo líder, un nuevo estilo de gobierno y el fin de las hostilidades con Estados Unidos.

Mojtaba Khamenei contaba con poderosos aliados: la Guardia Revolucionaria y su recién nombrado comandante en jefe, el general Ahmad Vahidi; el general Mohammad Ali Aziz Jaffari, estratega de la Guardia en la guerra actual; y el general Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del parlamento y antiguo comandante de la Guardia. Hossein Taeb, exjefe de la unidad de inteligencia de la Guardia y cerebro de complots de asesinato transfronterizos, también formaba parte de su bando.

Imagen distribuida por la agencia MEHR que muestra a Mojtaba Jamenei. Foto: MEHR/EFE

La oposición a Khamenei surgió de sectores inesperados. Ali Larijani, jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Irán y actual gobernante de facto del país, declaró ante algunos miembros de la Asamblea de Expertos que, en su opinión, el país necesitaba un líder moderado y unificador, y que Khamenei sería una figura polarizadora. El presidente Masoud Pezeshkian, de tendencia moderada, y varios altos funcionarios y clérigos también se sumaron a las críticas, según informaron funcionarios, clérigos y miembros de la Guardia Revolucionaria.

El sector moderado impulsaba a dos posibles candidatos: el expresidente Hassan Rouhani, algo marginado pero de centro, que había presidido las negociaciones que condujeron al acuerdo nuclear de 2015 con Estados Unidos; y Hassan Khomeini, nieto del fundador de la teocracia, el ayatolá Ruhollah Khomeini. Hassan Khomeini está alineado con partidos políticos reformistas. Los moderados también propusieron a Alireza Aarafi, un académico y jurista, como una opción de compromiso: un candidato con sólidas credenciales religiosas pero sin influencia en los círculos políticos o militares, lo que facilitaba su gestión.

Según funcionarios, mientras la asamblea debatía sobre los principales candidatos, la indignación contra el presidente Donald Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, alimentó una determinación de mantenerse desafiante que socavó los esfuerzos de los moderados. A medida que avanzaba el debate, los miembros de la asamblea parecían menos interesados en un líder que rescatara al país de su actual estado de grave crisis que en una reencarnación de su líder "mártir" para vengar su muerte, indicaron altos funcionarios.

En una primera ronda de votación el 3 de marzo, Mojtaba Khamenei obtuvo la mayoría de dos tercios necesaria, lo que indicaba que los generales de la Guardia Revolucionaria habían tomado la delantera. La Asamblea de Expertos notificó a los funcionarios del gobierno, quienes a su vez alertaron a los medios estatales para que se prepararan para anunciar la sucesión de Khamenei con la llamada a la oración al amanecer del 4 de marzo.

Pero eso fue solo el principio.

Juegos de poder

Larijani canceló el anuncio de la ascensión de Khamenei, argumentando que pondría en riesgo su vida, ya que Trump y el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, habían amenazado con eliminar a cualquier sucesor. Sugirió esperar hasta que terminara la guerra.

El 6 de marzo, Israel cumplió su amenaza y lanzó bombas antibúnker sobre el complejo del líder supremo en el centro de Teherán, reduciéndolo a un montón de escombros. Pero Khamenei no estaba allí.

La suspensión del anuncio brindó al sector moderado la oportunidad de realizar un último esfuerzo para presionar a la Asamblea de Expertos a reconsiderar su decisión. Sin embargo, para forzar nuevas elecciones se necesitaban razones sólidas.

Larijani, confidente cercano del anciano Khamenei, argumentó que la votación virtual a favor de Mojtaba Khamenei era inválida porque la constitución exige que los miembros de la asamblea voten en persona. Posteriormente, se informó a la asamblea que Khamenei, quien se recuperaba de las heridas sufridas en los ataques aéreos del primer día de la guerra, ni siquiera deseaba el cargo. Por motivos de seguridad, era imposible comunicarse directamente con Khamenei.

Pero otros dijeron que su negativa a ocupar el cargo fue solo una formalidad.

«Cuando le comunicaron a Mojtaba su elección, dijo: "No quiero aceptarlo; elijan a otra persona"», declaró Abdolreza Davari, político cercano a Khamenei, en una entrevista telefónica desde Teherán. «Es costumbre entre los clérigos chiíes rechazar cortésmente la elección diciendo "No busco el poder", pero al final terminan aceptándola».

Los miembros del sector moderado comunicaron entonces a la asamblea que habían descubierto una nueva e importante directiva de Ali Khamenei y solicitaron una reunión presencial con la junta directiva de la asamblea, según informaron altos funcionarios y clérigos.

En la reunión, dos de los colaboradores más cercanos de Ali Khamenei, uno un alto asesor militar y el otro, Asghar Hejazi, su jefe de gabinete, testificaron que Ali Khamenei les había dicho que no quería que su hijo ni ningún miembro de su familia le sucediera.

Una enorme bandera iraní adorna un edificio mientras los iraníes caminan junto a estructuras dañadas tras un ataque militar anterior en la capital iraní. Foto: AFP

Afirmaron que había prohibido la sucesión hereditaria porque violaría la esencia de la Revolución Islámica de 1979 que derrocó la monarquía. Luego presentaron un testamento escrito con el mismo mensaje general e instaron a la asamblea a revocar su votación inicial.

El intento de última hora por revocar la decisión de la asamblea dejó atónitos a los clérigos presentes en la reunión, según informaron funcionarios y clérigos. Estos solicitaron tiempo para consultar con el resto de los miembros. El hecho también alarmó a los generales de la Guardia que apoyaban a Mojtaba Khamenei, quienes entonces pusieron en marcha una contraofensiva.

Los generales

El 7 de marzo, el presidente Pezeshkian anunció que Irán dejaría de atacar a las naciones árabes del Golfo Pérsico y pidió disculpas. Explicó que la decisión de reducir la tensión con los países árabes vecinos provenía del consejo de transición de tres miembros, del cual él formaba parte, y que actuaba como suplente del líder supremo hasta la elección de uno nuevo.

Según funcionarios iraníes y tres miembros de la Guardia Revolucionaria, los generales que dirigían la guerra y apoyaban a Mojtaba Khamenei estaban indignados. Vahidi, comandante en jefe de la Guardia, y Jaffari, el general, presionaron a la Asamblea de Expertos para que se reuniera de inmediato para una votación final y proclamara a Khamenei como el nuevo líder.

Taeb, exjefe de espionaje de la Guardia Revolucionaria, convocó a los 88 miembros de la asamblea y los instó a votar por Khamenei. Según funcionarios iraníes y dos clérigos, Taeb afirmó que votar por el hijo del ayatolá era un deber moral, religioso e ideológico.

La asamblea se reunió nuevamente el 8 de marzo, también de forma virtual, y debatió los temas planteados por los moderados. Algunos afirmaron que debían respetar los deseos de Ali Khamenei y apartar a su hijo. Otros argumentaron que la constitución no les obligaba a tomar decisiones basadas en la voluntad de un predecesor y que tenían la autoridad para decidir de forma independiente. Todos coincidieron en que los protocolos de tiempos de guerra permitían que una votación virtual se considerara legítima.

Cada clérigo escribía un nombre en un trozo de papel, lo doblaba para formar un sobre y lo sellaba con cera. Luego, unos mensajeros llevaban personalmente las papeletas a un comité encargado de contar y validar los votos.

Khamenei obtuvo 59 de los 88 votos, una clara mayoría de dos tercios, aunque lejos de la unánime. Poco antes de la medianoche, los medios estatales anunciaron que Irán tenía un nuevo líder supremo. Las felicitaciones y las declaraciones de lealtad a Khamenei se multiplicaron, incluso por parte de quienes habían intentado frustrar su ascenso.

Y, al menos públicamente, la clase dirigente iraní cerró filas en torno al nuevo líder supremo, a quien aún no se ha visto en público.

Por Farnaz Fassihi