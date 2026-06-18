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Trump respondió a las críticas por el acuerdo entre Estados Unidos y Irán: "Envidiosos, mala gente"

El mandatario firmó el documento que pone fin al conflicto en Medio Oriente este miércoles en el Palacio de Versalles, tras meses de negociaciones mediadas por Pakistán.

El País
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18/06/2026, 11:43
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El presidente estadounidense Donald Trump gesticula mientras se dirige a los medios de comunicación durante la rueda de prensa de clausura de la cumbre del G7 en Evian.
El presidente estadounidense Donald Trump durante la rueda de prensa de clausura de la cumbre del G7 en Evian.
Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó críticas a quienes consideran que el acuerdo de paz firmado con Irán incluye "demasiadas concesiones" a la república islámica.

"Estos tontos, que piensan que no he sido lo suficientemente duro con Irán, cuando la bolsa acaba de alcanzar un máximo histórico y los precios del petróleo se están 'desplomando', o son envidiosos, mala gente o estúpidos", escribió en un mensaje en la plataforma Truth Social.

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Publicación de Donald Trump en Truth Social sobre el acuerdo de Irán.
Publicación de Donald Trump en Truth Social sobre el acuerdo de Irán.
Foto: captura de pantalla.

Acuerdo de paz se firmó en el Palacio de Versalles

El mandatario estadounidense selló el acuerdo al lado del presidente francés, Emmanuel Macron, quien reaccionó con aplausos ante la firma. El documento fue enviado posteriormente vía correo a Teherán: el gobierno islámico ya había adelantado la firma del acuerdo por vía electrónica.

“El texto del memorando de entendimiento entre Irán y Estados Unidos está ahora oficialmente finalizado porque ambas partes lo han firmado”, afirmó El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, quien descartó además la celebración de una ceremonia presencial en Suiza.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe al presidente de Francia, Emmanuel Macron, en una visita guiada al Palacio de Versalles
El presidente de EE.UU., Donald Trump, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el Palacio de Versalles.
Foto: AFP

El portavoz explicó que la decisión de que el acuerdo fuera rubricado por las máximas autoridades de cada país fue deliberada. “Cuando el texto es firmado por las más altas autoridades de ambos países, violarlo tendrá naturalmente un mayor costo”, señaló. Además, el portavoz advirtió que implementar el acuerdo será más difícil que firmarlo, especialmente “con partes que no están comprometidas con sus obligaciones”.

El memorando, de 14 puntos y alcanzado tras meses de negociaciones mediadas por Pakistán, pone fin a la guerra iniciada el 28 de febrero con la ofensiva estadounidense e israelí contra la República Islámica. También ordena la “terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes”, incluido el Líbano.

Ambas partes disponen ahora de 60 días para negociar un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní y el levantamiento de sanciones. Durante ese período, Irán garantizará el libre tránsito por el estrecho de Ormuz, y Estados Unidos levantará en 30 días el bloqueo naval contra puertos iraníes.

Con información de Agencia EFE, AFP

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