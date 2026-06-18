Estados Unidos e Irán adelantaron rúbrica del acuerdo de paz: "Está firmado", aseguró Donald Trump

Cuando todo estaba previsto para mañana viernes, la firma del acuerdo que pone fin a la guerra en Medio Oriente finalmente se firmó anoche. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que firmó el acuerdo con Irán mientras se encontraba en el Palacio de Versalles, donde el mandatario francés Emmanuel Macron lo agasajó con una cena.

“Está firmado (...) lo firme en Versalles”, se limitó a responder el mandatario cuando fue consultado por la prensa sobre la firma del acuerdo de entendimiento con Irán. Posteriormente, su asesor, Dan Scavino, compartió en X un vídeo donde se observa a Trump firmando el memorando y posteriormente entregándoselo al secretario de Estado, Marco Rubio.

Trump realizó la firma al lado de Macron, quien reaccionó con aplausos ante la firma, que posteriormente fue enviada vía correo a Teherán.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán había adelantado la firma electrónica del documento y descartaron acudir a Zurich mañana viernes para una firma presencial como se adelantó inicialmente.

El presidente estadounidense Donald Trump habla en una conferencia de prensa durante la Cumbre de Líderes del G7. Foto: AFP

“El texto del memorando de entendimiento entre Irán y Estados Unidos está ahora oficialmente finalizado porque ambas partes lo han firmado”, afirmó El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, quien descartó además la celebración de una ceremonia presencial en Suiza.

El portavoz explicó que la decisión de que el acuerdo fuera rubricado por las máximas autoridades de cada país fue deliberada. “Cuando el texto es firmado por las más altas autoridades de ambos países, violarlo tendrá naturalmente un mayor costo”, señaló. Además, el portavoz advirtió que implementar el acuerdo será más difícil que firmarlo, especialmente “con partes que no están comprometidas con sus obligaciones”.

El memorando, de 14 puntos y alcanzado tras meses de negociaciones mediadas por Pakistán, pone fin a la guerra iniciada el 28 de febrero con la ofensiva estadounidense e israelí contra la República Islámica. También ordena la “terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes”, incluido el Líbano.

Ambas partes disponen ahora de 60 días para negociar un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní y el levantamiento de sanciones. Durante ese período, Irán garantizará el libre tránsito por el estrecho de Ormuz, y Estados Unidos levantará en 30 días el bloqueo naval contra puertos iraníes.

Un hombre sostiene una enorme bandera con la imagen del exlíder chiíta de Hezbolá, Hassan Nasrallah. Foto: AFP

Asimismo y como parte del acuerdo final, Washington se comprometería a levantar todas las sanciones contra Irán, liberar activos congelados y elaborar un plan de reconstrucción de 300.000 millones de dólares.

Irán reiteró su intención de cobrar peajes a los buques que crucen el estrecho de Ormuz, tras un período de 60 días sin cargos previsto en el protocolo de acuerdo con Estados Unidos, mientras se negocia un texto definitivo. El estrecho “no volverá a la situación anterior a la guerra”, declaró el negociador principal, Mohamad Baqer Qalibaf, en la televisión estatal. “Irán tiene derecho de soberanía sobre Ormuz y, por supuesto, cobraremos un peaje por estos servicios”, agregó.

Según el memorando de entendimiento, Irán “realizará gestiones, haciendo todo lo posible, para garantizar el paso seguro de los buques comerciales, sin cargo alguno y únicamente durante 60 días”, por el estrecho de Ormuz.

Por su parte, el ministro de Exteriores de Arabia Saudí, Faisal bin Farhan al Saud, dijo ayer en Viena que la libre circulación por Ormuz y las garantías de que Irán no desarrolle un arma atómica son sus principales expectativas sobre el acuerdo de paz entre el país persa y Estados Unidos.

“Garantizar que haya un programa nuclear civil en Irán que no represente un riesgo para sus vecinos es de vital importancia. Creo que todos en la región tenemos un interés directo en ello”, afirmó el ministro durante una charla en Viena organizada por el laboratorio de ideas European Council of Foreign Relations.

El presidente Donald Trump recorre el Palacio de Versalles junto con el presidente francés Emmanuel Macron y su esposa Brigitte Foto: AFP

Advierten crímenes de guerra de Irán

Amnistía Internacional (AI) exigió investigar como posibles crímenes de guerra dos ataques con proyectiles lanzados por Irán contra Baréin y Arabia Saudí a principios de marzo, que mataron a cuatro personas y provocaron 12 heridos, todos ellos civiles, tras impactar contra infraestructuras no militares. “Los ataques violaron el derecho internacional humanitario y pueden constituir crímenes de guerra”, advirtió AI en un comunicado, en el que además alertó de la escasa documentación sobre los ataques iraníes “debido a las restricciones al acceso de información impuestas por el Gobierno” del país persa.

El ataque contra Baréin, que mató a un hombre bangladesí y provocó dos heridos graves, ocurrió la madrugada del 2 de marzo, cuando dos proyectiles a los que AI apuntó como “muy probablemente drones ‘Shahed’” impactaron en un petrolero que se encontraba en dique seco en un astilleros.