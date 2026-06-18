Un giro de Trump trastoca la cumbre de líderes del G7: si Irán no cumple, volverá a bombardear

Reunidos en una soleada ciudad balneario a orillas del lago Lemán, los líderes del Grupo de los Siete países industrializados dejaron de lado meses de rencor para elogiar al presidente Donald Trump por su acuerdo preliminar con Irán. Lo declararon un “avance decisivo” que desbloquearía el estrecho de Ormuz y podría encaminar a Medio Oriente hacia la paz. Además, lograron que Estados Unidos firmara una declaración conjunta notablemente comprometiéndose a brindar un “apoyo inquebrantable” a Ucrania en su guerra contra Rusia.

El miércoles, horas antes de que los líderes se dispersaran, Trump lanzó algunas pullas. El presidente advirtió que, si no quedaba satisfecho con el acuerdo final con Irán, podría anularlo y reanudar los bombardeos. Si los iraníes no se comportaban adecuadamente, dijo, “volveremos a lanzar bombas directamente en sus cabezas”.

Las declaraciones incendiarias de Trump obligaron al resto de los líderes a esforzarse por ponerse al día. Su arrebato contra Irán sembró nuevas dudas sobre la solidez del acuerdo, a pesar de que Trump seguía insistiendo en su gran fortaleza. Y desbarató cualquier ilusión -como las que aún existen sobre Trump- de que los líderes europeos pudieran controlar al presidente con una mezcla de pompa, encanto y regalos.

El giro inesperado de Trump en el último momento fue un recordatorio de lo que puede suceder cuando su estilo espontáneo e improvisado choca con la cadencia diplomática y la meticulosa coreografía de una cumbre internacional. Nada reflejó mejor los giros inesperados de la situación que cuando el presidente, que pasó gran parte de su tiempo en Évian promocionando su acuerdo, sugirió de repente que tal vez, después de todo, no habría nada que firmar esta semana.

El presidente Donald Trump habla con los periodistas a su llegada al aeropuerto de Orly Foto: AFP

“Toda mi vida gira en torno a los negocios”, dijo Trump en una conferencia de prensa al finalizar la reunión. “En los negocios ocurren cosas increíbles”. Añadió que, si todo salía mal, podría culpar al vicepresidente JD Vance.

El presidente francés Emmanuel Macron, anfitrión de la reunión, intentó presentar el resultado de forma positiva, principalmente porque la administración Trump, tras más de un año de tibio apoyo a Ucrania, había firmado la declaración conjunta que prometía su pleno respaldo a Ucrania. En una rueda de prensa, declaró que la cumbre marcaba un punto de inflexión en la postura de Trump hacia Ucrania.

“El presidente Trump ha dicho que debemos adoptar una postura mucho más firme”, declaró Macron. “Realmente quiero celebrar el compromiso de Estados Unidos”.

El presidente francés se mostró más cauto respecto al acuerdo con Irán, señalando que aún quedaban cuestiones clave por resolver en una negociación posterior y que persistían dudas sobre sus detalles. Afirmó que una misión marítima europea para garantizar la seguridad del tráfico marítimo en el estrecho estaba lista para partir, pero aclaró que su éxito dependería de la consecución de acuerdos con Irán y Omán, países situados a ambos lados del estrecho.

“¿Resuelve todos los problemas? No”, dijo Macron sobre el acuerdo marco de Trump. “¿Existen riesgos? Sí”.

Otros líderes europeos se hicieron eco del optimismo de Macron. El canciller alemán Friedrich Merz declaró a la prensa que la declaración sobre Ucrania era la primera de este tipo tras una reunión del G7 desde que Trump asumió la presidencia. Añadió que enviaba un mensaje claro al presidente ruso Vladimir Putin.

Una mujer iraní ondea la bandera nacional en la plaza Valiasr de Teherán. Foto: AFP

“Todos los socios del G7 aumentarán la presión sobre Moscú, incluso mediante nuevas sanciones”, declaró Merz. Añadió que esta declaración “marca un nuevo rumbo” en las relaciones transatlánticas, que se han visto gravemente deterioradas por los desacuerdos sobre la guerra con Irán, las amenazas de Trump de anexionarse Groenlandia y sus frecuentes ataques contra los líderes centristas europeos.

En cierto modo, esta cumbre fue un éxito: Trump se quedó hasta el final, algo que no había hecho en reuniones anteriores del G7, incluidas dos organizadas por Canadá. Esto fue un testimonio del ingenio de Macron, cuya invitación a Trump para cenar con él en el Palacio de Versalles anoche, en honor al 250 aniversario de Estados Unidos, bastó para convencerlo de que se quedara.

Cuando un periodista francés le preguntó si, dado el historial errático de Trump, era apropiado que Macron le concediera tales privilegios, defendió su enfoque como un uso inteligente del poder blando diplomático de Francia.

“Saben, si no hubiera mantenido de forma consecuente las posturas que he defendido en los últimos meses, podrían tener dudas sobre el equilibrio de poder, ‘sin duda’”, dijo Macron, enfatizando la última frase en inglés, tal como lo hizo durante un discurso en el Foro Económico Mundial de Davos el pasado mes de enero.

“Pero cuando se trataba de la seguridad de Dinamarca y la cuestión de Groenlandia, cuando se trataba de la integridad territorial de Ucrania y de la paz y la seguridad en Europa”, dijo Macron, “nunca fui ambiguo ni débil”.

Ante tanto discurso de unidad por parte de los líderes europeos, los observadores analizaron fragmentos de conversaciones captadas por micrófonos abiertos para ver si las interacciones entre bastidores revelaban más divisiones.

“Volvemos a ser amigos”, declaró António Costa, presidente del Consejo Europeo, flanqueado por Trump y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Meloni se había distanciado de Trump tras el estallido de la guerra en Irán. “Siempre hemos sido amigos”, insistió Meloni, sonriendo a Trump, según las imágenes de vídeo que también captaron el momento.

Costa protagonizó otro intercambio fascinante, aunque inconcluso, con Trump. Reunidos antes del inicio de una sesión, Trump se dirigió a él y le dijo: “¿Lo entiendes?”, y luego añadió: “Groenlandia”. Mark Landler / The New York Times

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, su esposa Brigitte y el presidente de EE.UU., Donald Trump, en Palacio de Versalles. Foto. AFP

“No necesitamos destruir el mundo 300 veces”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, optimista ante la posibilidad de que Irán renuncie al arma atómica tras el reciente acuerdo bilateral, aprovechó ayer miércoles el final de la cumbre del G7 para pedir a China y Rusia que se sumen a otro acuerdo de desnuclearización.

“No necesitamos ser capaces de destruir el mundo 300 veces, es terrible. Si pudiéramos lograr un acuerdo de desnuclearización me encantaría”, señaló en su rueda de prensa al término de la cumbre del G7 en la ciudad francesa de Évian. Aseguró en ese sentido que una de las otras dos potencias está más dispuesta a tal acuerdo que la otra, pero no quiso especificar cuál. Recordó que Estados Unidos es el país con más armas nucleares, seguido por Rusia, mientras que China “está por detrás pero lamentablemente está acercándose, poniéndose al día”.

El presidente estadounidense aseguró que el acuerdo alcanzado con Irán el pasado domingo, y que se firmará formalmente mañana viernes en Suiza, “cumple todas sus metas”, incluyendo poner fin al conflicto, reabrir el estrecho de Ormuz y “evitar que Irán obtenga un arma nuclear”.

Trump agradeció al término de la cumbre del G7 a Rusia y China por haberse mantenido neutrales en la guerra con Irán. “Quiero dar las gracias al presidente de China, Xi (Jinping). Se mantuvo neutral, totalmente neutral, y lo aprecio. Y quiero agradecer a Vladímir Putin, también fue muy neutral. Podrían haberlo puesto mucho más difícil para nosotros”, señaló Trump.

“Solo quiero darles las gracias, porque lo hicieron mucho más fácil”, añadió, destacando especialmente que China no apoyara a Irán con armamento durante el conflicto. “Le dije (a Xi) que preferiría que no diera o vendiera nada de eso a Irán, y en general no lo hizo”, señaló ante cientos de periodistas de todo el mundo.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el presidente de China, Xi Jinping, se saludan en Pekín el 20 de mayo de 2026. Foto: AFP