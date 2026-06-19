"Me suplicó por una foto, me dio pena": la frase de Trump que enojó a Meloni y terminó en incidente diplomático

Una declaración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, terminó en un incidente diplomático que canceló la visita oficial de la delegación italiana al país norteamericano prevista para el 21 y 22 de junio y generó un fuerte cruce con Giorgia Meloni, la primera ministra italiana.

El origen de la disputa surge de una entrevista al mandatario estadounidense en el canal La7, en que fue consultado por un posible acercamiento con Meloni durante la cumbre del G7 luego de que se los viera conversando juntos. Los mandatarios, antiguos aliados, protagonizaron en los últimos meses varios encontronazos por la guerra en Irán y los ataques del estadounidense al papa León XIV.

El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, el presidente de Egipto, Abdel Fattah El-Sisi, el primer ministro británico, Keir Starmer, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el presidente de Kenia, William Ruto, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, el primer ministro de India, Narendra Modi, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, el canciller de Alemania, Friedrich Merz, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, posan para una fotografía durante la cumbre del G7, en Evian. Foto: AFP

Según el medio italiano, el presidente estadounidense afirmó sobre Meloni: "En la cumbre del G7, me suplicó que me tomara una foto. Me dio pena".

"¡Seguro que está contenta de que haya hablado con ella! ¡No tenía por qué hacerlo! ¡No sé qué decir! ¡Me rogó que me tomara una foto con ella! Tenía muchísimas ganas de una foto conmigo. No la habría aceptado, ¡pero me dio pena!", se lee en la transcripción.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en la Casa Blanca Foto: AFP

La respuesta de Meloni: "Italia y yo nunca suplicamos"

Ante las declaraciones de Trump, Meloni subió en video a redes sociales en el que planteaba estar "atónita" y las calificó de "invento". "No sé por qué el presidente de Estados Unidos se comporta así con sus aliados. Además, no es la primera vez que ocurre", sostuvo.

"Solo puedo decir que lamento que no muestre la misma determinación con los enemigos de Occidente, con los enemigos de Estados Unidos, con unos líderes con los que se muestra mucho más complaciente", lanzó.

Io e l’Italia non imploriamo mai. pic.twitter.com/sTpKlqWB67 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) June 19, 2026

Durante el G7, Meloni había afirmado que su relación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no había cambiado y achacó sus últimas desavenencias al "carácter fuerte de ambos" en la defensa de sus intereses.

"Yo no he notado nuestra relación cambiada. No ha habido entre nosotros recriminaciones ni hemos hablado de lo que ha sucedido. Donald Trump y yo tenemos un carácter fuerte y ambos somos líderes que defienden con determinación el interés nacional", afirmó en una rueda de prensa al final de la cumbre del G7 en la localidad francesa de Évian.

Con información de Agencia EFE, AFP