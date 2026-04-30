Lo que se sabe del caso Nicole Minetti: revisión de proceso de adopción y pedido de informes en Diputados

El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) analizará la documentación vinculada al proceso mediante el cual un niño ingresado al sistema de protección estatal en Maldonado terminó siendo entregado en tenencia y posteriormente adoptado por Nicole Minetti, pareja del empresario italiano Giuseppe Cipriani, en un caso que ya generó repercusiones diplomáticas y pedidos formales de información desde Italia.

La revisión ocurre en medio de un creciente escándalo internacional que involucra denuncias sobre presuntas irregularidades en el procedimiento judicial y administrativo seguido en Uruguay, y tras la activación de canales de cooperación a través de Interpol, según informó Telenoche (Canal 4) y confirmaron a El País fuentes del caso. Desde INAU informaron a El País que se "dispuso un estudio de los expedientes de adopción, para ver en qué condiciones había sido hecha".

La situación escaló en el Parlamento, luego de que la diputada frenteamplista Graciela Barrera presentara una batería de pedidos de informes, a los que accedió El País, ante el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Defensa Nacional y la Fiscalía General de la Nación, además de una solicitud específica para que el INAU detalle cada una de las actuaciones cumplidas en el expediente del niño nacido en 2017, ingresado al organismo en enero de 2018 y posteriormente otorgado a la pareja Minetti-Cipriani.

En el escrito remitido al Mides, Barrera reclama conocer si el INAU mantuvo algún tipo de convenio, relación institucional, donación o vínculo formal o informal con Cipriani, con Nicole Minetti o con sociedades empresariales asociadas a ambos entre 2018 y 2026, así como también si niños bajo tutela estatal fueron trasladados a la estancia “Gin Tonic”, propiedad vinculada al empresario en La Barra de Maldonado, y bajo qué autorizaciones se realizaron esas eventuales visitas.

La legisladora exige además que el organismo entregue el detalle completo del procedimiento administrativo y judicial seguido hasta concretar la tenencia y adopción del menor, incluyendo informes técnicos, decisiones internas, profesionales actuantes y pronunciamientos emitidos durante el proceso de pérdida de patria potestad de sus padres biológicos, resuelto judicialmente el 15 de febrero de 2023.

Los pedidos de informes también alcanzan al Ministerio del Interior, al que se le pide informar si a través de Interpol u otros canales de cooperación internacional se recibieron requerimientos oficiales de autoridades italianas vinculados al caso Minetti-Cipriani, así como el estado de respuesta de Uruguay. En el mismo documento se solicita detallar posibles movimientos migratorios irregulares o anómalos asociados al entorno del empresario, además de información sobre otras dos causas sensibles que aparecen conectadas en las publicaciones de la prensa italiana: la desaparición de María de los Ángeles González Colinet —madre biológica del niño— y la muerte de los abogados Mercedes Nieto y Mario Cabrera, quienes habían intervenido en instancias judiciales relacionadas con la pérdida de patria potestad.

Graciela Barrera, diputada del Frente Amplio. Foto: Fernando Ponzetto/El País.

Paralelamente, Barrera pidió a la Fiscalía General de la Nación que informe si existen investigaciones abiertas en fiscalías departamentales por este presunto esquema de adopción irregular, si se recibieron denuncias o exhortos de cooperación jurídica internacional y si las fiscalías especializadas en delitos sexuales, trata de personas o lavado de activos evaluaron iniciar actuaciones de oficio a raíz de las publicaciones del diario italiano Il Fatto Quotidiano, medio que instaló públicamente el caso y lo vinculó "a una red de presuntas maniobras opacas en torno al círculo de Cipriani".

La diputada también solicitó a la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica que entregue los registros de movimientos de aeronaves privadas con destino o procedencia a propiedades del empresario italiano en Maldonado entre 2018 y 2026, además de precisar qué controles migratorios y sanitarios se aplican sobre pasajeros que ingresan al país por pistas no comerciales del departamento. El planteo incluye la existencia de eventuales pistas privadas autorizadas o no en predios vinculados a Cipriani, en una línea de investigación que busca reconstruir el flujo de ingresos y egresos de personas del entorno empresarial y social del magnate.

Reclamo de pareja

Un matrimonio de Maldonado sostiene que mantuvo contacto con el niño y que inició un proceso de preadopción antes de la definición del INAU. Según su relato, el menor convivía con ellos parte del tiempo durante un período cercano a dos años.

“Yo empecé a trabajar en el INAU y empecé a tener contacto con el niño. Empecé a averiguar si se podía adoptar, me dijeron que sí y empezamos a hacer el papeleo. Me pidieron que dejara de trabajar ahí y lo hice”, dijo Leydi González al noticiero de Telenoche.

El hombre, Julio Cuadrado, indicó que presentaron documentación y participaron en evaluaciones. “Nos pidieron certificado de buena conducta y fuimos a varias instancias con psicólogas. Nos dijeron que estábamos aptos para adoptar”, señaló.

Sobre la convivencia, Cuadrado expresó que el niño “pasaba gran parte del día con nosotros” y que compartieron fechas como un 24 de diciembre. “Me dijeron que el tema de ese niño ya estaba, que fue dado en adopción a una familia extranjera. Yo fui por ese niño, no por otro”, afirmó.

Leydi González y Julio Cuadrado dicen que quisieron adoptar al niño del caso Minetti en Maldonado. Foto captura de video de Telenoche (Canal 4).

Indulto

El presidente de Italia, Sergio Mattarella, anunció el pasado 11 de abril el indulto a Nicole Minetti, condenada por incitar a la prostitución en las conocidas fiestas del ex primer ministro Silvio Berlusconi.

A raíz de la decisión presidencial, una investigación periodística reveló “supuestas falsedades” a las que acudió Minetti para evitar ir a prisión. A continuación, repasamos las claves para entender el caso y por qué la investigación se traslada a Uruguay.

¿Quién es Nicole Minetti?

Nicole Minetti fue, hace algo más de una década, una de las protagonistas de los escándalos del ex primer ministro de Italia Silvio Berlusconi, fallecido en junio de 2023.

Actualmente de 41 años e higienista dental de profesión, la mujer fue una conocida figura televisiva y posteriormente conquistó de mano de Berlusconi una carrera política como consejera regional en Lombardía hasta verse salpicada en sus problemas judiciales, sobre todo por el sonado Caso Ruby sobre la relación sexual que Berlusconi mantuvo con una joven marroquí menor de edad.

Al final, Minetti fue condenada en 2019 a dos años y diez meses de prisión por el delito de inducción a la prostitución en las fiestas del líder conservador y en 2021 sumó otra pena de un año y un mes por un caso de malversación cuando vivía de la política.

Minetti está en pareja con el empresario Giuseppe Cipriani, empresario italiano que está desarrollando la torre más cara de Punta del Este y tiene múltiples inversiones en Uruguay.

Nicole Minetti y Giuseppe Cipriani Ricardo Figueredo/Archivo El Pais

El indulto a Nicole Minetti y las acusaciones tras una investigación periodística

El presidente de la República italiana, Sergio Mattarella, anunció el 11 de abril el indulto a esta mujer —anulando así las condenas de 3 años y 11 meses de prisión— ya que, según alegó entonces, tiene un familiar menor de edad gravemente enfermo que requiere su ayuda.

Sin embargo, una investigación del periodista Thomas Mackinson para el diario Il Fatto Quotidiano pone en tela de juicio la legalidad del movimiento de Minetti para evitar ir a la cárcel.

Según el reporte, Minetti y su pareja, Giuseppe Cipriani, habrían tramitado la adopción de un niño nacido en 2017 en Uruguay bajo condiciones sospechosas. La solicitud de clemencia por parte de la exasesora de Berlusconi presentaba como base que el niño había sido abandonado al nacer. Sin embargo, documentos judiciales de Maldonado consultados por el medio italiano revelaron que ambos padres estaban vivos e identificados, y tanto Minetti como Cipriani presentaron una demanda para pedir la "separación definitiva y pérdida de patria potestad".

Nicole Minetti Foto: Archivo/MANGIAROTTI CLAUDIO - OLYCOM





Según la investigación, el niño ingresó en enero de 2018 al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), como "último recurso", dado que su madre estaba en situación de indigencia y su padre se encontraba en prisión. En ese momento, el juez González Camejo ordenó "que se creara un vínculo entre madre e hijo y se verificara su reunificación", apunta Il Fatto Quotidiano.

En la petición de indulto también se alega que Minetti y Cipriani tuvieron que llevar en 2021 al niño a operarse a Estados Unidos. Sin embargo, en ese año no contaban con el aval legal de sacar al menor del país.

Otra arista que se desprende de la investigación es que la abogada que llevaba a cabo el proceso de adopción, Mercedes Nieto, murió en junio de 2024 junto a su esposo cuando se calcinó su casa en pueblo Garzón.

Cuatro días después de que saliera a la luz este reporte periodístico, el Ministerio del Interior emitió un aviso: María de los Ángeles González Colinet, de 29 años, madre biológica del niño adoptado por Minetti y Cipriani, se encuentra desaparecida desde febrero.

Nicole Minetti

La palabra de Minetti tras la investigación

"Creo que es mi deber intervenir para protegerme a mí misma, a mi familia y, sobre todo, a mi hijo, que se encuentran gravemente expuestos a una exposición mediática indebida e injustificada", declaró Nicole Minetti a través de un escrito enviado por sus abogados Emanuele Fisicaro y Antonella Calcaterra.

"Se han difundido informaciones falsas , que dañan gravemente mi reputación, acompañadas de la divulgación de información sobre un menor que, por ley, nunca debería haberse hecho pública, en clara violación de los principios establecidos para la protección de menores", añadió la mujer, según recoge Il Giorno.

"Todo el proceso de adopción se llevó a cabo en pleno cumplimiento de la ley , siguiendo el procedimiento habitual, desde la fase previa a la adopción hasta la colocación final , tal como consta en la documentación", prosigue el comunicado y agrega: "niego categóricamente haber tenido nunca ninguna disputa con los padres biológicos de mi hijo, a quienes nunca he conocido".

La Justicia italiana pide investigar irregularidades

A raíz del reporte periodístico, la Jefatura del Estado de Italia ordenó al ministro de Justicia, Carlo Nordio, que explique la información publicada en ese medio, ya que entre sus competencias está la justificación y documentación de eventuales indultos.

Con base en "las consiguientes informaciones en prensa sobre la presunta falsedad de los elementos presentados en la solicitud de clemencia", el presidente de la República pide que el Ministerio "recabe con la debida urgencia la información necesaria que permita comprobar la veracidad de lo señalado" por el periódico.

El Ministerio de Justicia ya ha iniciado las pesquisas para aclarar esta situación, según avanzó la agencia Ansa.

Giuseppe Cipriani, empresario italiano. Foto de Archivo.

¿Qué dijo Giorgia Meloni sobre el indulto a Minetti?

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, blindó este martes la figura de su ministro de Justicia, Carlo Nordio, en medio de una tormenta política desatada por el indulto concedido a Nicole Minetti. "Me fío del ministro Carlo Nordio", sentenció Meloni durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros enfocado en medidas laborales.

Meloni defendió el proceder de su administración argumentando que el Ministerio de Justicia ha tramitado 1.241 peticiones de gracia desde 2022, de las cuales 1.045 fueron derivadas a las fiscalías.

"Este caso no ha seguido un camino distinto a los demás y se ha respetado tanto la ley como la praxis", puntualizó la primera ministra. Sin embargo, la explicación no ha calmado a la oposición, que exige la renuncia de Nordio, cuya gestión ya venía debilitada tras el reciente rechazo a su reforma constitucional de la judicatura en el mes de marzo.