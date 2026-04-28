Indulto a exconsejera de Berlusconi: por qué Italia pone bajo la lupa un proceso de adopción en Uruguay

La Fiscalía de Milán, bajo la dirección de Francesca Nanni, activó una investigación de carácter urgente en colaboración con la Interpol para desentrañar la legitimidad del indulto concedido a Nicole Minetti. La exconsejera regional de Lombardía y figura central en los procesos judiciales de Silvio Berlusconi, fue beneficiada el pasado 11 de abril con una gracia presidencial otorgada por Sergio Mattarella, bajo el argumento de razones humanitarias. El beneficio le permitiría eludir una condena efectiva de casi cuatro años de prisión por delitos de inducción a la prostitución y malversación de fondos.

Sin embargo, el eje de la controversia se traslada al Río de la Plata. La sospecha que manejan las autoridades europeas, impulsada por una investigación del diario Il Fatto Quotidiano, sugiere que Minetti y su pareja, el empresario Giuseppe Cipriani, habrían tramitado la adopción de un niño nacido en 2017 en Uruguay bajo condiciones que hoy están bajo la lupa.

Se investiga si el menor, presuntamente huérfano y con problemas de salud, fue el instrumento legal utilizado para justificar el cuidado familiar y así obtener el perdón estatal, en un escenario donde incluso se reporta la desaparición de la madre biológica del pequeño.

María de los Ángeles González Colinet se encuentra desaparecida desde mediados de febrero. Foto: Ministerio del Interior.

Investigación y crisis política

La fiscal Nanni calificó los indicios actuales como "gravísimos", lo que derivó en una solicitud formal de documentación a Uruguay para validar el proceso de adopción y el estado real del menor. La Justicia italiana busca determinar si el expediente presentado ante el Ministerio de Justicia fue alterado o si se omitieron detalles sustanciales sobre la situación de la madre biológica.

En Uruguay, este pedido de cooperación internacional pondrá a prueba la trazabilidad de los registros de adopción de 2017, mientras que en Roma, el presidente Mattarella exigió al ministro Carlo Nordio que aclare si el perdón fue inducido mediante "supuestas falsedades".

El caso desató una tormenta política sobre el ministro de Justicia, Carlo Nordio. La oposición, liderada por el Partido Demócrata, solicitó su renuncia inmediata, cuestionando la rigurosidad con la que el Ministerio evaluó las pruebas presentadas por la defensa de la higienista dental. Por su parte, Minetti emitió un comunicado a través de sus abogados negando las acusaciones, calificándolas de "carentes de fundamento" y anunciando acciones legales contra la prensa por dañar su reputación y la de su familia.

Nicole Minetti y Giuseppe Cipriani Ricardo Figueredo/Archivo El Pais

¿Quién es Nicole Minetti?

Nicole Minetti fue, hace algo más de una década, una de las protagonistas de los escándalos del ex primer ministro de Italia Silvio Berlusconi, fallecido en junio de 2023.

Actualmente de 41 años e higienista dental de profesión, la mujer conquistó de mano del magnate una carrera política como consejera regional en Lombardía hasta verse salpicada en sus problemas judiciales, sobre todo por el sonado Caso Ruby sobre la relación sexual que Berlusconi mantuvo con una joven marroquí menor de edad.

Al final, Minetti fue condenada en 2019 a dos años y diez meses de prisión por el delito de inducción a la prostitución en las fiestas del líder conservador y en 2021 sumó otra pena de un año y un mes por un caso de malversación cuando vivía de la política.

En los últimos años la mujer había desaparecido de la vida pública, pero ha reaparecido después de que el 11 de abril el presidente de la República, Sergio Mattarella, sorprendiera al reconocer que le había otorgado el indulto.

Con información de EFE