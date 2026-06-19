¿Cómo se gestó el acuerdo secreto entre Estados Unidos e Irán? Las claves detrás del fin del bloqueo naval

Poco después de la medianoche en Teherán, la capital de Irán, a principios de esta semana, una caravana que se dirigía a toda velocidad al aeropuerto se detuvo bruscamente. Funcionarios cataríes salieron de sus vehículos y se reunieron a un lado de la carretera. Otra crisis de última hora había surgido en las maratónicas negociaciones con Irán, y los cataríes tenían instrucciones claras de sus líderes de no marcharse sin un acuerdo anunciado.

En Washington, el presidente Donald Trump se preparaba para una cena de cumpleaños. Los mediadores internacionales creían que el cumpleaños —y el combate de la UFC programado para el domingo por la noche— podrían predisponer a Trump a firmar el acuerdo ese mismo día.

En Israel, las autoridades ya lidiaban con un revés humillante, en lo que parecía ser un inminente acuerdo por separado entre su aliado más cercano y el archienemigo de Israel. El acuerdo parecía encaminarse a pesar de la decisión de Israel de atacar un suburbio de Beirut ese mismo día sin consultar con Estados Unidos.

Pero en la carretera de Teherán, los cataríes lidiaban con desacuerdos sobre la redacción del anuncio. Finalmente, tras varias llamadas, los cataríes volvieron a sus coches y se dirigieron al aeropuerto. El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, anunció el acuerdo a las 00:45 del lunes en Teherán, y Trump lo confirmó minutos después, revelando un gesto de buena voluntad hacia los iraníes: Estados Unidos levantaría de inmediato el bloqueo naval de los puertos iraníes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participa en una ceremonia de entrega de la Medalla de Honor en la Casa Blanca. Foto: AFP

El fin de semana pasado, cuatro meses de guerra y 47 años de confrontación entre Estados Unidos e Irán culminaron en una extraordinaria carrera diplomática que amenazó repetidamente con desembocar en un nuevo derramamiento de sangre. Los negociadores debatían sobre cuestiones de gran trascendencia para la

Economía mundial, la geopolítica de Oriente Medio y la política interna estadounidense

Trump buscaba un acuerdo que pudiera presentar como una forma de cumplir su promesa de impedir que Irán tuviera un arma nuclear, aunque el establecimiento de protecciones específicas se posponía para una negociación posterior. Irán estaba decidido a no renunciar a lo que considera su derecho a enriquecer uranio, al tiempo que maximizaba su extracción a cambio de la reapertura del estrecho de Ormuz.

Este relato de las últimas horas de las negociaciones para alcanzar un acuerdo que declarara un alto el fuego e iniciara conversaciones nucleares se basa en entrevistas con funcionarios en Washington, Europa y todo Oriente Medio, la mayoría de los cuales hablaron bajo condición de anonimato para comentar las conversaciones secretas.

Trump ya enfrenta críticas, incluso de algunos de sus partidarios, quienes consideran que el "memorando de entendimiento" entre ambas partes concede demasiado a Irán. El acuerdo, cuyo texto fue publicado por la Casa Blanca el miércoles, reabriría el estrecho de Ormuz a la navegación y describe un plan de 300 mil millones de dólares para la reconstrucción y el desarrollo de Irán. Sin embargo, también pospone las conversaciones sobre el programa nuclear iraní para futuras negociaciones, eludiendo así el tema más difícil.

Un hombre lee un ejemplar del diario iraní Hamshahri, que lleva la imagen del presidente de Estados Unidos. Foto: AFP

Durante todo el fin de semana, Irán demostró su disposición a seguir presionando para obtener más concesiones de Estados Unidos, a pesar de la constante amenaza de nuevos ataques aéreos, que Trump reiteró el miércoles. Los funcionarios israelíes temían no estar logrando convencer a Estados Unidos de que el acuerdo podría generar graves riesgos para la seguridad de Israel y dejar sin resolver la cuestión nuclear. Por su parte, los funcionarios cataríes lideraron una mediación extraoficial, indicando a los iraníes que debían dar su aprobación final al acuerdo antes del inicio del combate de la UFC en el jardín de la Casa Blanca.

Trump parecía ansioso por cerrar el acuerdo, una circunstancia que no pasó desapercibida para otro mediador clave: Pakistán. Dos expertos familiarizados con la mediación pakistaní afirmaron que Syed Asim Munir, el poderoso jefe del ejército del país, quería que el acuerdo se firmara el día del cumpleaños de Trump.

“El cumpleaños fue una forma de ganarse su favor”, dijo Qamar Cheema, director de un instituto de investigación con sede en Islamabad que conoce el papel de Pakistán en la mediación, refiriéndose a Trump.

Otra persona familiarizada con el asunto insistió en que el cumpleaños de Trump no tenía nada que ver con la fecha.

Sin embargo, dos funcionarios iraníes afirmaron que Teherán esperó hasta pasada la medianoche, hora local, para finalizar el acuerdo, ya que no quería que la trascendental ocasión coincidiera con el cumpleaños de Trump. La diferencia horaria de siete horas y media permitió tanto a Teherán como a Washington presentar su versión preferida sobre la fecha de finalización del acuerdo. Trump había dicho que sería el domingo, e Irán había dicho que sería en una fecha posterior.

Se observan 6 buques anclados en Bandar Abbas, a lo largo del estrecho de Ormuz. Precio del petróleo. Foto: AFP

Ciclos de escalada

Desde que anunció un alto el fuego con Irán en abril, Trump había alternado repetidamente entre afirmar que un acuerdo de paz estaba cerca, amenazar con ordenar un bombardeo devastador y luego retractarse de las amenazas.

La semana pasada pareció ser otro episodio similar, con un ciclo de escalada que comenzó con el derribo de un helicóptero estadounidense y terminó el jueves pasado con la cancelación por parte de Trump del ataque planeado contra Irán. Un período prolongado de negociaciones estancadas y violencia latente parecía ser un escenario probable.

Los servicios de inteligencia estadounidenses se mostraron muy escépticos ante la disposición de Irán a hacer concesiones significativas. Según fuentes familiarizadas con las evaluaciones, la información recopilada indicaba que los funcionarios iraníes mantenían una postura diferente entre ellos que la que expresaban a los principales negociadores estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner.

Presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, ante la Asamblea de las Naciones Unidas. Foto: Spencer Platt/AFP.

La CIA incluso evaluó la semana pasada —erróneamente, como se demostró— que el líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Khamenei, no aceptaría el memorando de entendimiento que Irán y Estados Unidos estaban negociando, según una persona familiarizada con el asunto.

Pero Trump se mantuvo optimista sobre la posibilidad de un acuerdo. En declaraciones a The New York Times el domingo, Trump dijo que los ataques aéreos que había lanzado contra Irán en las últimas semanas fueron "muy brutales" y que el ataque que canceló habría sido aún más intenso.

“Les explicamos que no podían hacer nada al respecto”, dijo Trump. “Dijeron: ‘Por favor, no lo hagan; llegaremos a un acuerdo’. Y cerramos el trato inmediatamente después”.

El sábado, el primer ministro de Pakistán afirmó que Irán y Estados Unidos estaban "más cerca que nunca de un acuerdo de paz" y prometió alcanzarlo en un plazo de 24 horas.

Ese mismo día, según cuatro funcionarios iraníes, Khamenei le comunicó al general Mohammad Bagher Qalibaf, principal negociador y presidente del parlamento iraní, que aprobaba el texto final del acuerdo.

Según cuatro funcionarios iraníes, el funcionario ordenó a Qalibaf que sometiera el documento a votación en el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, compuesto por 13 miembros, y que, si se alcanzaba una mayoría de tres cuartos, se procediera a su firma.

Reunidos en un lugar secreto, el consejo aprobó el acuerdo, aunque al menos dos miembros de línea dura votaron en contra.

“Por supuesto, hubo algunas diferencias de opinión menores sobre un número limitado de cuestiones”, dijo el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, en declaraciones televisadas.

El domingo por la mañana, los principales negociadores de Qatar, Ali al-Thawadi y Hamad al-Kubaisi, aterrizaron en Teherán para ultimar los detalles. El equipo negociador de Qatar había estado viajando durante semanas entre Estados Unidos e Irán, llegando incluso a volar a Teherán vía Turquía para mantener el viaje en secreto. El primer ministro de Qatar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, había recibido a funcionarios iraníes en Doha el 25 de mayo para una reunión de 12 horas . Adam Rasgon, Ronen Bergman, Farnaz Fassihi, David E. Sanger, Elian Peltier y Anton Troianovski