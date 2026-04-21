Tras días de amenazas y bloqueos, EE.UU e Irán vuelven a negociar y el clima es de Incertidumbre y reserva

A pesar de los intercambios de amenazas y los mensajes contradictorios emitidos en los últimos días, tanto Estados Unidos como Irán indicaron ayer lunes que se disponen a participar de una segunda ronda de conversaciones de paz en Pakistán mañana miércoles.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, partirá rumbo a Islamabad, la capital de Pakistán, hoy martes. Irán no se comprometió públicamente a dialogar. Sin embargo, dos altos funcionarios iraníes afirmaron que Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento iraní, quien asistió a la última ronda de negociaciones, volvería a participar si Vance lo hacía.

La posibilidad de nuevas conversaciones surgió cuando Irán amenazó con tomar represalias por la incautación, por parte de las fuerzas estadounidenses, de un buque de carga iraní cerca del estrecho de Ormuz el domingo. Las fuerzas armadas iraníes calificaron el hecho de “piratería” y advirtieron que pronto tomarían represalias, según Tasnim, una agencia de noticias iraní semioficial.

Según el Comando Central de Estados Unidos, la Armada estadounidense ha obligado a regresar a 27 buques que se dirigían a puertos iraníes o que salían de ellos, mientras el bloqueo estadounidense entra en su segunda semana. Solo tres buques cruzaron el estrecho de Ormuz el lunes, ya que el tráfico en esta vía marítima, de vital importancia económica, se redujo prácticamente a la nada, según Kpler, una empresa que monitorea el tráfico marítimo.

Automovilistas pasan junto a la mezquita del Imam Sadiq, que luce una enorme bandera iraní, en Teherán. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer en las redes sociales que “si los nuevos líderes de Irán (¡Cambio de régimen!) son inteligentes, ¡Irán puede tener un futuro grandioso y próspero!”

Por su parte, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, destacó la “profunda desconfianza histórica” entre Irán y Estados Unidos, pero afirmó que la guerra no beneficiaría a ninguno de los dos países.

Sin embargo, los funcionarios iraníes “no ven ninguna señal seria de compromiso estadounidense” con un acuerdo, declaró el lunes en rueda de prensa en Teherán Esmail Baghaei, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán. “No es posible hablar de un avance diplomático en su sentido real y convencional”, añadió.

De todos modos, los funcionarios iraníes han tenido cuidado de no descartar las conversaciones. Apenas unas horas después de que Baghaei hablara, el presidente Pezeshkian hizo un llamamiento a la “razón” y la calma.

“Si bien debemos oponernos firmemente a la injusticia y a las exigencias excesivas, debemos tener presente que continuar el conflicto no beneficia a nadie”, afirmó. “Ni a nosotros, ni a la otra parte, ni al futuro de la región ni a las generaciones venideras”.

Según los expertos, los mensajes contradictorios reflejaban la cautela de los funcionarios iraníes respecto a las perspectivas de un acuerdo de paz duradero con Estados Unidos.

El liderazgo iraní se enfrenta a dos fuentes principales de presión, afirmó Hamidreza Azizi, experto en cuestiones de seguridad iraní del Instituto Alemán de Asuntos Internacionales y de Seguridad, un grupo de investigación en Berlín.

Una familia pasa caminando cerca de la zona roja en Islamabad. Foto: AFP

Una de las causas proviene de los sectores más intransigentes de Irán, envalentonados por haber sobrevivido hasta ahora a la ofensiva estadounidense-israelí que comenzó a finales de febrero. Han organizado manifestaciones en todo Irán en las que sus partidarios ondean fusiles y corean consignas contra la rendición.

“Cuentan con una base de apoyo fundamental en la República Islámica, que es muy intransigente e ideológica, y muy sensible a cualquier señal de concesión, que interpretarían inmediatamente como una capitulación”, dijo Azizi.

La otra presión, dijo, “es Donald Trump y su aparente disposición a mantener su estrategia diplomática coercitiva”.

El objetivo de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán es poner fin a la guerra en Medio Oriente, que comenzó el 28 de febrero. El cese el fuego inició el 8 de abril y expira este miércoles.

Trump advirtió que si el alto el fuego termina sin un acuerdo de paz “entonces empezarán a explotar muchas bombas”, y en declaraciones a Bloomberg News dijo que era “altamente improbable” una prórroga a la tregua de dos semanas.

Un barco navega en las aguas del estrecho de Ormuz, frente a Khasab, en la península de Musandam, al norte de Omán. Foto: AFP

Además dijo que no levantará el bloqueo de Estados Unidos a los puertos de Irán hasta que no haya un acuerdo. Trump acusa al régimen iraní de violar la tregua atacando buques en el estrecho de Ormuz.

“EL BLOQUEO, que no levantaremos hasta que haya un ‘ACUERDO’, está destruyendo completamente Irán. Están perdiendo 500 millones de dólares al día”, afirmó en su red Truth Social.

Ante una eventual confirmación de las conversaciones, en Islamabad se reforzó la seguridad desde el domingo, con cierre de carreteras y barricadas.

Trump -que enfrenta este año elecciones de mitad de mandato- está bajo presión para encontrar una salida desde que Irán tomó medidas para bloquear el estrecho de Ormuz.

Por otro lado, las partes mantienen posturas antagónicas, en particular respecto al programa nuclear de Irán. Según Trump, Irán aceptó entregar su uranio altamente enriquecido, algo que el régimen iraní niega.

Nuevas rutas

La Convención Marítima de las Américas se celebrará en mayo en Ciudad de Panamá, donde reunirá a más de 40 países, navieras y operadores para discutir, entre otros asuntos, los reajustes en las rutas a raíz de la situación en el estrecho de Ormuz. La Cámara Marítima de Panamá informó que dicho encuentro se realizará entre el 7 y 8 de mayo en un “contexto marcado por conflictos armados, desvíos de rutas comerciales y presiones sobre la cadena de suministro global”.

El presidente estadounidense Donald Trump habla con los periodistas antes de abordar el Air Force One. Foto: AFP

Países árabes unifican respuesta contra Irán por bloquear Ormuz

Los 22 Estados miembros de la Liga Árabe celebrarán hoy martes una reunión de emergencia para acordar una respuesta unificada respecto al bloqueo del estrecho de Ormuz y “la amenaza iraní”, en medio de las expectativas de la segunda ronda de negociación entre Irán y Estados Unidos en Islamabad.

En esa reunión, que se celebrará por videoconferencia, los ministros de Exteriores del organismo panárabe “analizarán los acontecimientos en la región, la guerra de Irán contra los Estados del Golfo y las amenazas iraníes contra ellos”, informaron fuentes de la Liga Árabe.

Un comunicado oficial de la organización panárabe apunta que la conferencia fue convocada por el Gobierno de Baréin, presidente de turno de la Liga y sede de una de las principales bases militares estadounidenses en el Golfo Pérsico.

Ni el comunicado ni las fuentes mencionan a Estados Unidos, aliado estratégico de los vecinos árabes de Irán.

Baréin y el resto de sus socios del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) han sido blanco de ataques iraníes con cientos de drones y misiles balísticos durante la guerra, y hasta que entró en vigor la tregua de dos semanas que vence mañana miércoles.

Esos ataques, en su mayoría dirigidos contra instalaciones de petróleo y gas, además del bloqueo por Irán de Ormuz, la principal artería petrolera del mundo, han dañado notablemente las economías del bloque económico y político del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), que depende fuertemente de la exportación de la energía.

Además de Baréin, el CCG está integrado por Arabia Saudí, Catar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Omán.

Un niño entre los escombros de un edificio destruido junto a un retrato del asesinado líder de Irán, Ali Khamenei. Foto: AFP