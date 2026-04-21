Tras días de amenazas y bloqueos, EE.UU e Irán vuelven a negociar y el clima es de Incertidumbre y reserva
Del “uno o dos días” de Trump para acordar con Irán, a nuevos bloqueos y el mundo en vilo por tantos sube y baja. Ambos países iniciarían mañana en Pakistán las negociaciones para poner fin a la guerra.
A pesar de los intercambios de amenazas y los mensajes contradictorios emitidos en los últimos días, tanto Estados Unidos como Irán indicaron ayer lunes que se disponen a participar de una segunda ronda de conversaciones de paz en Pakistán mañana miércoles.
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, partirá rumbo a Islamabad, la capital de Pakistán, hoy martes. Irán no se comprometió públicamente a dialogar. Sin embargo, dos altos funcionarios iraníes afirmaron que Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento iraní, quien asistió a la última ronda de negociaciones, volvería a participar si Vance lo hacía.
La posibilidad de nuevas conversaciones surgió cuando Irán amenazó con tomar represalias por la incautación, por parte de las fuerzas estadounidenses, de un buque de carga iraní cerca del estrecho de Ormuz el domingo. Las fuerzas armadas iraníes calificaron el hecho de “piratería” y advirtieron que pronto tomarían represalias, según Tasnim, una agencia de noticias iraní semioficial.
Según el Comando Central de Estados Unidos, la Armada estadounidense ha obligado a regresar a 27 buques que se dirigían a puertos iraníes o que salían de ellos, mientras el bloqueo estadounidense entra en su segunda semana. Solo tres buques cruzaron el estrecho de Ormuz el lunes, ya que el tráfico en esta vía marítima, de vital importancia económica, se redujo prácticamente a la nada, según Kpler, una empresa que monitorea el tráfico marítimo.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer en las redes sociales que “si los nuevos líderes de Irán (¡Cambio de régimen!) son inteligentes, ¡Irán puede tener un futuro grandioso y próspero!”
Por su parte, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, destacó la “profunda desconfianza histórica” entre Irán y Estados Unidos, pero afirmó que la guerra no beneficiaría a ninguno de los dos países.
Sin embargo, los funcionarios iraníes “no ven ninguna señal seria de compromiso estadounidense” con un acuerdo, declaró el lunes en rueda de prensa en Teherán Esmail Baghaei, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán. “No es posible hablar de un avance diplomático en su sentido real y convencional”, añadió.
De todos modos, los funcionarios iraníes han tenido cuidado de no descartar las conversaciones. Apenas unas horas después de que Baghaei hablara, el presidente Pezeshkian hizo un llamamiento a la “razón” y la calma.
“Si bien debemos oponernos firmemente a la injusticia y a las exigencias excesivas, debemos tener presente que continuar el conflicto no beneficia a nadie”, afirmó. “Ni a nosotros, ni a la otra parte, ni al futuro de la región ni a las generaciones venideras”.
Según los expertos, los mensajes contradictorios reflejaban la cautela de los funcionarios iraníes respecto a las perspectivas de un acuerdo de paz duradero con Estados Unidos.
El liderazgo iraní se enfrenta a dos fuentes principales de presión, afirmó Hamidreza Azizi, experto en cuestiones de seguridad iraní del Instituto Alemán de Asuntos Internacionales y de Seguridad, un grupo de investigación en Berlín.
Una de las causas proviene de los sectores más intransigentes de Irán, envalentonados por haber sobrevivido hasta ahora a la ofensiva estadounidense-israelí que comenzó a finales de febrero. Han organizado manifestaciones en todo Irán en las que sus partidarios ondean fusiles y corean consignas contra la rendición.
“Cuentan con una base de apoyo fundamental en la República Islámica, que es muy intransigente e ideológica, y muy sensible a cualquier señal de concesión, que interpretarían inmediatamente como una capitulación”, dijo Azizi.
La otra presión, dijo, “es Donald Trump y su aparente disposición a mantener su estrategia diplomática coercitiva”.
El objetivo de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán es poner fin a la guerra en Medio Oriente, que comenzó el 28 de febrero. El cese el fuego inició el 8 de abril y expira este miércoles.
Trump advirtió que si el alto el fuego termina sin un acuerdo de paz “entonces empezarán a explotar muchas bombas”, y en declaraciones a Bloomberg News dijo que era “altamente improbable” una prórroga a la tregua de dos semanas.
Además dijo que no levantará el bloqueo de Estados Unidos a los puertos de Irán hasta que no haya un acuerdo. Trump acusa al régimen iraní de violar la tregua atacando buques en el estrecho de Ormuz.
“EL BLOQUEO, que no levantaremos hasta que haya un ‘ACUERDO’, está destruyendo completamente Irán. Están perdiendo 500 millones de dólares al día”, afirmó en su red Truth Social.
Ante una eventual confirmación de las conversaciones, en Islamabad se reforzó la seguridad desde el domingo, con cierre de carreteras y barricadas.
Trump -que enfrenta este año elecciones de mitad de mandato- está bajo presión para encontrar una salida desde que Irán tomó medidas para bloquear el estrecho de Ormuz.
Por otro lado, las partes mantienen posturas antagónicas, en particular respecto al programa nuclear de Irán. Según Trump, Irán aceptó entregar su uranio altamente enriquecido, algo que el régimen iraní niega.
Nuevas rutas
La Convención Marítima de las Américas se celebrará en mayo en Ciudad de Panamá, donde reunirá a más de 40 países, navieras y operadores para discutir, entre otros asuntos, los reajustes en las rutas a raíz de la situación en el estrecho de Ormuz. La Cámara Marítima de Panamá informó que dicho encuentro se realizará entre el 7 y 8 de mayo en un “contexto marcado por conflictos armados, desvíos de rutas comerciales y presiones sobre la cadena de suministro global”.
Países árabes unifican respuesta contra Irán por bloquear Ormuz
Los 22 Estados miembros de la Liga Árabe celebrarán hoy martes una reunión de emergencia para acordar una respuesta unificada respecto al bloqueo del estrecho de Ormuz y “la amenaza iraní”, en medio de las expectativas de la segunda ronda de negociación entre Irán y Estados Unidos en Islamabad.
En esa reunión, que se celebrará por videoconferencia, los ministros de Exteriores del organismo panárabe “analizarán los acontecimientos en la región, la guerra de Irán contra los Estados del Golfo y las amenazas iraníes contra ellos”, informaron fuentes de la Liga Árabe.
Un comunicado oficial de la organización panárabe apunta que la conferencia fue convocada por el Gobierno de Baréin, presidente de turno de la Liga y sede de una de las principales bases militares estadounidenses en el Golfo Pérsico.
Ni el comunicado ni las fuentes mencionan a Estados Unidos, aliado estratégico de los vecinos árabes de Irán.
Baréin y el resto de sus socios del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) han sido blanco de ataques iraníes con cientos de drones y misiles balísticos durante la guerra, y hasta que entró en vigor la tregua de dos semanas que vence mañana miércoles.
Esos ataques, en su mayoría dirigidos contra instalaciones de petróleo y gas, además del bloqueo por Irán de Ormuz, la principal artería petrolera del mundo, han dañado notablemente las economías del bloque económico y político del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), que depende fuertemente de la exportación de la energía.
Además de Baréin, el CCG está integrado por Arabia Saudí, Catar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Omán.
Descubren a un grupo terrorista
Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció ayer lunes el desmantelamiento de una organización terrorista con vínculos con Irán, así como la detención de 27 de sus miembros, por participar en “actividades clandestinas destinadas a socavar la unidad nacional” y “desestabilizar” el país del Golfo Pérsico.
La Agencia de Seguridad del Estado emiratí dijo en un comunicado que las actividades de este grupo, que no identificó pero del que difundió fotografías de sus 27 detenidos, consistían en la planificación de “operaciones terroristas y de sabotaje sistemáticas dentro de sus fronteras”.
Según las investigaciones, este grupo mantenía vínculos con el Wilayat al Faqih (Custodia del Jurista Islámico) de Irán, una doctrina política de la rama chií del islam que fue adoptada por el ayatolá iraní Jomeini y que establece que los académicos islámicos deben ser quienes gobiernan el país.
La nota apuntó que los miembros de la organización desmantelada también “adoptaron ideologías terroristas extremistas que amenazan la seguridad interna”, mientras que realizaron operaciones de reclutamiento y adoctrinamiento a través de “reuniones secretas” coordinadas con “entidades extranjeras, con el objetivo de infiltrarse en puestos clave”.
Estas reuniones fueron celebradas tanto dentro como fuera de Emiratos según las investigaciones de las autoridades emiratíes.
A finales de marzo, Emiratos ya anunció el desmantelamiento de otra red terrorista financiada y operada por Hezbolá e Irán. EFE
-
La advertencia que hizo el FMI para países como Uruguay en América Latina por la guerra en Medio Oriente
Orsi cuestionó decisiones de los "centros de poder" mundial: "Probablemente quienes la paguen seamos nosotros"
Irán cierra el estrecho de Ormuz y ataca a varios buques, mientras Trump dice que no se dejará “chantajear”
¿Encontraste un error?