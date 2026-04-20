Israel delimita el sur del Líbano, donde operan sus tropas, y muestra un mapa con la llamada “línea amarilla”

El Ejército israelí publicó ayer domingo un mapa mostrando la zona militar que sus tropas ocupan tanto en el sur del Líbano como en el mar Mediterráneo, delimitada por una raya a la que se refirieron ayer por primera vez como ‘línea amarilla’, usando la misma terminología que en Gaza.

Según el texto que acompaña el mapa, Israel mantiene desplegadas cinco divisiones en el país vecino (mismo número que antes de la tregua), además de una zona marítima que controla la Armada israelí.

La franja ocupada penetra entre unos 8 y 10 kilómetros en territorio libanés e incluye decenas de municipios.

A esta demarcación se refirió ayer el Ejército israelí en un comunicado, por primera vez, como ‘línea amarilla’, alegando que las tropas abrieron fuego desde ella -pese al alto el fuego- ante la cercanía al otro lado de esta línea de milicianos del grupo terrorista libanés Hezbolá que representaban una amenaza inmediata” para Israel.

Tanto Israel como Líbano mantienen desde el jueves un alto el fuego de 10 días, tras 46 días de bombardeos israelíes e invasión terrestre en el sur del Líbano, por motivos de seguridad. Por otra parte, según informó ayer el diario Haaretz basándose en testimonios de comandantes israelíes, las fuerzas israelíes continúan llevando a cabo demoliciones “sistemáticas” de “viviendas civiles, edificios públicos y escuelas” en las aldeas fronterizas, alegando que son utilizadas por los terroristas.

Esta ‘línea amarilla’ en el sur del Líbano se asemeja a la que existe desde el alto el fuego en Franja de Gaza, usada por Israel para dividir el territorio palestino y controlar cerca del 60 %, que hasta pocos pocos estaba bajo el poder del grupo terrorista islámico Hamás, aliado de Hezbolá y de Irán.

En otro orden, el Ministerio de Sanidad de Israel permitió ayer a los hospitales del norte del país volver a operar en la superficie tras más de 50 días en complejos subterráneos como consecuencia de los ataques de Irán y del grupo terrorista Hezbolá, informó la cartera en un comunicado.

“De acuerdo con las instrucciones del Comando del Frente Interno y la evaluación de la situación, se ha ordenado a todos los hospitales del norte que reanuden sus operaciones en superficie tras haber estado operativos bajo tierra”, anunció.

Sin embargo, Sanidad también ordenó a los hospitales del norte estar preparados por si necesitan volver “bajo tierra en cuestión de horas, si fuera necesario”, ante la posibilidad de que las negociaciones con Irán o Hezbolá fracasen.

Hospitales israelíes como el Rambam de Haifa, en el norte, cuentan con complejos subterráneos (normalmente establecidos en parkings bajo tierra) a los que trasladan a los pacientes en caso de escalada bélica.

En el caso del norte, estos centros han permanecido bajo tierra más de 50 días, ante la continuación de los ataques de Hezbolá tras la tregua con Irán.

La entrada en vigor del alto el fuego en el Líbano el jueves ha permitido volver a rebajar las medidas de seguridad en el norte, lo que ha propiciado la decisión de Sanidad.

Unión Europea

Kaja Kallas, inaugura hoy lunes en la Bruselas la novena reunión de Alianza Global para intentar implementar la solución de dos Estados entre Israel y Palestina. Kallas copresidirá la reunión junto al ministro de Exteriores de Bélgica, Maxime Prévot, según informó el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE). La Alianza Global fue impulsada por la UE y los países árabes en 2024, en los márgenes una Asamblea General de las Naciones Unidas, con el objetivo de avanzar en la creación de un Estado palestino.

También acudirán el primer ministro palestino, Mohamed Mustafa, según la agencia de noticias palestina WAFA, y el Representante Especial de la UE para el proceso de paz en Oriente Medio, Christophe Bigot. Los representantes políticos se reunirán más de seis meses después del inicio del alto el fuego en la Franja de Gaza, que entró en vigor el pasado 10 de octubre, pero que no ha significado que cesen los ataques.

EFE