Tregua en el Líbano: el sorpresivo acuerdo entre Israel y Hezbolá y cómo dialogar entre tensiones y desconfianza

Una vez firmado el acuerdo para el fin de la guerra en Irán, ahora llegó el momento de terminar con el otro frente bélico en Medio Oriente: el de Israel con la organización terrorista Hezbolá en Libano.

Con ese objetivo, Israel y Hezbolá pactaron ayer viernes un alto al fuego, después de que los combates entre el ejército israelí y la organización terrorista amenazaran el reciente acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en Medio Oriente.

Ese acuerdo prevé un alto al fuego “en todos los frentes, incluido Líbano”, una condición en la que había insistido Irán, aliado de Hezbolá.

El alto el fuego entre Israel y Hezbolá fue negociado por mediadores estadounidenses tras mantener conversaciones con Israel e Irán. Un diplomático del Golfo Pérsico, que pidió el anonimato, confirmó la tregua mediada “por Catar, Estados Unidos e Irán”.

Presidente de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) Nawaf Salam, y nuevo primer ministro del Líbano Foto: AFP

El presidente libanés Joseph Aoun dijo ayer viernes en una llamada con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, que debía asegurarse un alto el fuego integral para que las conversaciones con Israel pudieran avanzar.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, había amenazado con hacer “pagar un precio muy alto” a Hezbolá e insistió en que sus fuerzas seguirán en el sur de Líbano.

“Todo Líbano debe arder”, lanzó por su parte el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, lo que llevó al canciller iraní Abás Araqchi a acusar a Israel de querer “la guerra permanente”.

El alto el fuego entre Israel y Hezbolá, que entró en vigor ayer viernes, fue confirmada también por los medios israelíes Haaretz, Ynet y Times of Israel citando a “un alto funcionario israelí” y medios estadounidenses como CNN y CBS, que citaron fuentes oficiales.

Gente reacciona mientras el secretario general de Hezbolá, el jeque Naim Qassem, se dirige a la multitud en Beirut. Foto: AFP

La fuente israelí expresa que la tregua se rompería solo si Hezbolá ataca al Estado hebreo: “Si Hezbolá ataca, Israel responderá. Seguiremos frustrando las amenazas contra Israel”, detalló en declaraciones recogidas por Haaretz.

Prácticamente de forma simultánea, el portavoz del Ejército israelí, el general de brigada Effie Defrin, compareció públicamente y aseguró que seguirán con su “misión” en Líbano “hasta que se les ordene lo contrario”.

“Cualquier asunto relacionado con acuerdos es competencia del gobierno. Mientras no recibamos órdenes diferentes, actuaremos de acuerdo con las del jefe del Estado Mayor del Ejército”, expresó Defrin, quien también sostuvo durante su intervención que tienen “plena libertad operativa para eliminar amenazas en cualquier zona” de Líbano

Por su parte, Netanyahu informó en un comunicado que Israel permanecerá en “la “zona de seguridad del sur del Líbano el tiempo que sea necesario para proteger a las comunidades del norte”.

El letrero que dice "Ramat Trump se exhibe en la entrada del moshav de Ramat Trump en los Altos del Golán. Foto: AFP

El cese de las hostilidades en el frente libanés era una de las prioridades y líneas rojas esgrimidas durante las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán por parte de Teherán, que consiguió incluirlo en el acuerdo con Washington.

El líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, declaró que había aprobado el acuerdo con Estados Unidos, aunque con reservas. En el futuro se celebrarán “negociaciones cara a cara” con Estados Unidos, pero eso no “significa aceptar el punto de vista del enemigo”, aseguró el jueves.

Estados Unidos e Irán pospusieron a última hora la reunión prevista en Ginebra ayer viernes con los mediadores en las negociaciones -Catar y Pakistán- para formalizar su memorando de entendimiento, el cual firmaron digitalmente el jueves, y comenzar así a abordar detalles de un acuerdo de paz más duradero.

Representantes iraníes indicaron que su delegación suspendió en el último minuto su viaje debido a los ataques en Líbano por parte de Israel, a quien también exigen que cese la ocupación del sur libanés, y responsabilizaron a Estados Unidos por no controlar al Estado hebreo. Esta decisión de Irán fue comunicada a Estados Unidos, desde donde cada vez transmiten mayores discrepancias con Israel. La última demostración pública de estas divisiones llegó el jueves por parte del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, quien aseveró entonces que Israel tiene que “respetar” el proceso de paz iniciado con Irán.

Una persona frente a una gran pantalla que muestra los movimientos de los buques en el estrecho de Ormuz Foto: AFP

Estrecho de Ormuz

El tráfico que se había reanudado el jueves en el estrecho de Ormuz, estratégico para el comercio mundial de hidrocarburos, se redujo ayer viernes ante las nuevas exigencias iraníes. Los barcos que deseen cruzarlo deben presentar una solicitud con 48 horas de antelación.

Irán había cerrado este estrecho al comienzo de la guerra en febrero, y Estados Unidos, en represalia, había impuesto un bloqueo de los puertos iraníes, levantado el jueves luego de la firma del memorándum que puso fin a la guerra

De conformidad con los términos del protocolo, no se cobrará ninguna tasa durante 60 días, recordó Teherán.

Reflejo de un repunte de los temores, los precios del petróleo se estabilizaron en torno a los 80 dólares por barril de Brent del mar del Norte.

El presidente Donald Trump habla con los periodistas a su llegada al aeropuerto de Orly Foto: AFP

“Irán no recibirá ni 10 centavos”, dice Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer viernes que Irán fue quien buscó el acercamiento con Washington y advirtió que no recibirá fondos contemplados en el reciente acuerdo para poner fin a la guerra entre ambos países. “No nos reunimos por desesperación; fue Irán quien lo hizo. ¡Están acabados! Dejaremos que transcurran los 60 días (de la segunda fase del acuerdo). No recibirán dinero alguno, ¡ni diez centavos!”, escribió Trump en un mensaje difundido por Truth Social, sin ofrecer más detalles.

Ayer viernes, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, responsabilizó a Estados Unidos de los últimos ataques israelíes en Líbano y advirtió de que “Irán tomará medidas para proteger a sus aliados”.

Bagaei atribuyó a Estados Unidos la “responsabilidad directa” de los ataques israelíes en Líbano y recordó que el fin de las hostilidades en ese país forma parte del memorando de entendimiento firmado por Trump y el presidente iraní, Masud Pezeshkian.