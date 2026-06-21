EE.UU. e Irán abren diálogo en medio de tensiones por el estrecho de Ormuz

Delegaciones de Estados Unidos e Irán se encuentran en Suiza, para abrir hoy domingo la primera ronda de las negociaciones para completar el acuerdo de paz que puso fin a la guerra en Medio Oriente.

El enviado especial de Estados Unidos para Medio Oriente, Steve Witkoff, y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, fueron los primeros en llegar a Suiza, donde esperaron al vicepresidente JD Vance que viajó ayer sábado. La delegación iraní encabezada por el ministro de Asuntos Exteriores, Abás Araqchí, también llegó ayer a Suiza.

La televisión nacional suiza indicó que el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, estaría presente en la localidad suiza de Bürgenstock, donde están previstas las reuniones.

Estas negociaciones arrancan en medio de tensiones por el nuevo cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán en represalia por los ataques de Israel al grupo terrorista Hezbolá en el sur del Líbano.

Washington y Teherán firmaron la semana pasada un memorando de entendimiento que desde el pasado jueves abre un periodo de 60 de tregua para alcanzar un acuerdo final que ponga fin a la guerra entre Israel y Estados Unidos con Irán iniciada el pasado 28 de febrero.

“Solo puedo estar allí uno o dos días. Espero que podamos avanzar en el tema nuclear y en el alto el fuego en el Líbano. Esos son los dos temas principales en los que debemos centrarnos. Estoy seguro de que los iraníes también tendrán asuntos que querrán tratar”, declaró Vence a los medios antes de tomar el avión a Suiza.

El vicepresidente estadounidense aseguró que “a pesar de los titulares” sobre la situación en Líbano, que motivó que Irán declarara hoy el cierre del estrecho de Ormuz, “la situación está mejorando y la violencia se está calmando un poco”.

“El gran problema es que alguien dispara y alguien responde, y se crea un círculo vicioso en el que hay que detener los disparos el tiempo suficiente para que el alto el fuego se mantenga; eso es lo que vamos a intentar hacer”, adelantó sobre el contenido de las conversaciones. “Tendremos que seguir gestionando la situación para garantizar la seguridad tanto de Israel como del Líbano. Ese es el objetivo fundamental: lograr la seguridad de toda la región”, dijo Vance antes de iniciar el viaje.

El vicepresidente contó que el secretario de Estado, Marco Rubio, y “todo el equipo han estado gestionando activamente la situación en el Líbano”.

Según Pakistán, hoy domingo se llevarán a cabo en Suiza “conversaciones técnicas” entre representantes de Washington y de Teherán, en las que participarán mediadores de Pakistán y Catar.

Pentágono Fondos extras de US$ 80.000 millones El Pentágono requiere de 80.000 millones de dólares adicionales para cubrir los costes de la guerra con Irán y otros gastos no relacionados con el conflicto, según informó el subsecretario de Defensa, Stephen Feinberg, a legisladores citadas por The Wall Street Journal. El planteamiento llega en un momento en que el Congreso presiona a la Administración Trump para detallar el coste total de la guerra. Los legisladores han expresado preocupación por el hecho de que el Ejército esté agotando arsenales que podrían ser necesarios para responder a otras amenazas globales. Según el diario, altos mandos militares han advertido de que el Pentágono podría empezar a quedarse sin fondos si el Congreso no aprueba nuevos financiamientos.

El portavoz de la diplomacia iraní, Esmail Baqai, advirtió ayer sábado a Estados Unidos que el protocolo estaría “en peligro” si sus cláusulas no se aplicaban rápidamente, en referencia a la situación en Líbano, donde Israel y Hezbolá sostienen enfrentamientos.

Un responsable del ejército israelí dijo ayer sábado que las fuerzas armadas recibieron órdenes de la cúpula política de Israel de detener los combates en el sur del Líbano.

“Las FDI han recibido directrices actualizadas de los niveles políticos para cesar el fuego”, afirmó el funcionario.

Ormuz cerrado

El presidente Donald Trump aseguró ayer sábado que “no habrá peajes” en el estrecho de Ormuz “durante los 60 días del periodo de alto el fuego, ni tampoco después de que expire ese plazo”.

El mandatario escribió este mensaje en su red Truth Social después de que Washington y Teherán firmaran el memorando de entendimiento que desde el pasado jueves abre un periodo de 60 días de tregua para alcanzar un acuerdo final que ponga fin a la guerra.

Trump añadió en su mensaje que la única excepción por la que se establecerían peajes sería si fueran “impuestos por y para los Estados Unidos de América -en caso de que no se concrete el acuerdo- por los servicios prestados como ‘ángel de la guarda’ a los países de Medio Oriente, con el fin de recuperar costes pasados, presentes y futuros”.

Irán anunció ayer sábado un nuevo cierre del estratégico estrecho de Ormuz debido a los ataques de Israel en Líbano, que calificó de violación de su acuerdo con Estados Unidos para poner fin a la guerra en Medio Oriente. Citando un “incumplimiento de contrato” por parte de Estados Unidos y “la violación continua e implacable del alto al fuego en el sur de Líbano por parte del régimen sionista”, el mando militar central de Irán anunció ayer sábado que “el estrecho de Ormuz será cerrado al paso de navíos”.

Tras el anuncio, la armada de Estados Unidos afirmó que se mantiene “vigilante”.

El estrecho, una importante vía para el transporte de petróleo y gas, fue bloqueado por Irán durante gran parte de la guerra, lo que sacudió los mercados energéticos mundiales.

La reapertura del estrecho de Ormuz no supondrá la recuperación inmediata del transporte marítimo y de los flujos de petróleo, lo que será un proceso que durará entre seis y ocho semanas, según previsiones moderadas, y siempre que las conversaciones de paz entre Irán y Estados Unidos sigan por buen camino.

En declaraciones a EFE, el investigador principal para Energía y Clima del Real Instituto Elcano de España, Gonzalo Escribano, detalla que, dentro de dos o tres meses podría recuperarse el 80% o el 90% de los catorce millones de barriles diarios de petróleo que circulaban por el estrecho en las semanas previas a la guerra, que comenzó el 28 de febrero.

Además Israel-Hezbolá, ataques pese a tregua La tregua en vigor desde el viernes entre Israel y el grupo terrorista libanés Hezbolá se resquebraja por el intercambio de fuego entre ambas partes ayer sábado. Hezbolá confirmó que se adhería a la tregua -pese a que ya se contemplaba un cese de hostilidades en el frente libanés en el primer punto del memorando de entendimiento firmado por Washington y Teherán el pasado miércoles-, y acusó a Israel de violarlo “desde el primer momento”. No obstante, el grupo terrorista reivindicó en un comunicado que atacó a las tropas israelíes en las colinas de Ali al Taher, en el sur del Líbano, lo que llevó a que Israel, siempre según Hezbolá, recurriera “a intensos ataques aéreos dentro”. Por su parte, el Ejército israelí apuntó a que Hezbolá lanzó más de 50 proyectiles contra sus fuerzas, durante la pasada noche. Igualmente aseguró que está “comprometido” con el alto el fuego suscrito con Hezbolá. “Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están comprometidas con el acuerdo de alto el fuego, de conformidad con las directrices del alto mando político, y continuarán actuando para eliminar cualquier amenaza contra el Estado de Israel y las fuerzas armadas”, indicó el Ejército en un comunicado. “Para eliminar las amenazas y en respuesta a las flagrantes violaciones cometidas por la organización terrorista Hezbolá, las FDI atacaron durante la noche decenas de infraestructuras terroristas y a terroristas pertenecientes a Hezbolá en el sur del Líbano”, prosigue el comunicado.

Con información de EFE y AFP