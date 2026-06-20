Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Mundo

Irán anuncia cierre del estrecho de Ormuz en respuesta a los ataques de Israel en Líbano

Irán anunció el cierre del estratégico estrecho de Ormuz tras los ataques israelíes en el sur de Líbano y advirtió que podría adoptar nuevas medidas si continúa la ofensiva.

El País
El País
20/06/2026, 11:20
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Un avión de combate israelí sobrevuela la zona de Marjayoun, en el sur del Líbano, el 3 de junio de 2026.
Un avión de combate israelí sobrevuela la zona de Marjayoun, en el sur del Líbano, el 3 de junio de 2026.
Foto: AFP

El mando militar central de Irán anunció este sábado el cierre del estrecho de Ormuz en respuesta a los ataques de Israel en el sur de Líbano, al considerarlos una violación de su acuerdo con Estados Unidos.

En un comunicado difundido por la televisión estatal, la institución anunció que el estrecho "será cerrado al paso de navíos" y apuntó que este "primer paso es una respuesta al incumplimiento de la promesa por parte del enemigo".

La nota también advirtió que, "si la agresión continúa, se planificarán nuevas medidas para forzar al enemigo a cumplir sus obligaciones".

AFP

Noticia en desarrollo...

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

AFPLíbanoIsraelConflicto Irán-Israel

Te puede interesar