Irán anuncia cierre del estrecho de Ormuz en respuesta a los ataques de Israel en Líbano

El mando militar central de Irán anunció este sábado el cierre del estrecho de Ormuz en respuesta a los ataques de Israel en el sur de Líbano, al considerarlos una violación de su acuerdo con Estados Unidos.

En un comunicado difundido por la televisión estatal, la institución anunció que el estrecho "será cerrado al paso de navíos" y apuntó que este "primer paso es una respuesta al incumplimiento de la promesa por parte del enemigo".

La nota también advirtió que, "si la agresión continúa, se planificarán nuevas medidas para forzar al enemigo a cumplir sus obligaciones".

AFP

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