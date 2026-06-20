Trump redobla la apuesta y apunta contra Meloni: “Le va mal en Italia en popularidad”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió el sábado en que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, le pidió "una y otra vez" hacerse una foto con él en la cumbre del G7 celebrada a principios de esta semana en Francia.

"Meloni me pidió, una y otra vez, que nos hiciéramos una foto juntos durante la reunión del G7 en Francia", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

"Le va mal en Italia en cuanto a popularidad, posiblemente porque rechazó a los Estados Unidos de América, un país que realmente ama y protege a Italia", añadió el republicano en medio de un enfrentamiento diplomático entre ambos países.

El enfrentamiento abrió una brecha personal entre Trump y una de las líderes de derecha más destacadas de Europa, que había intentado posicionarse como un puente entre Washington y el continente ante el regreso de Trump al poder.

Cómo comenzó la disputa entre Trump y Meloni: una foto en el G7

Inicialmente, Trump declaró a la cadena italiana La7 que Meloni le "rogó" una foto durante la cumbre del G7, afirmando que accedió solo porque "le daba lástima".

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni (izquierda), y el primer ministro de la República Checa, Andrej Babis, asisten a la cumbre del Consejo Europeo en Bruselas, Bélgica, el 18 de junio de 2026. FOTO: EFE/EPA/OLIVIER HOSLET

Meloni negó airadamente la afirmación, calificándola de inventada, pero Trump insistió en su postura a través de una publicación en Truth Social.

Io e l’Italia non imploriamo mai. pic.twitter.com/sTpKlqWB67 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) June 19, 2026

También acusó a Meloni de intentar recomponer las relaciones con Washington por motivos de política interna, después de que Italia no respaldara la acción estadounidense contra Irán.

La respuesta de Trump tras el mensaje de Meloni

"Ahora, tras la derrota militar de Irán a manos de Estados Unidos,quiere volver a ser amiga para 'mejorar sus cifras'. ¡¡¡No, gracias!!!", escribió Trump también retomó su vieja queja sobre el elevado gasto de Estados Unidos para proteger a los "supuestos" aliados de la OTAN, señalando que Washington aporta cientos de miles de millones de dólares para defender a Italia y a otros países.

Estas declaraciones supusieron una fuerte escalada en una disputa que ya había provocado indignación en Roma.

El ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, canceló una visita prevista a Estados Unidos y declaró el viernes que las palabras de Trump hacia Meloni "ofenden a toda Italia".