Máxima tensión en Medio Oriente: Irán ataca Kuwait y Baréin y corre riesgo el acuerdo de paz

El régimen de Irán bombardeó Kuwait y Baréin ayer domingo, en respuesta a los ataques estadounidenses del sábado contra su territorio, un repunte de las tensiones que pone en vilo las negociaciones destinadas a poner fin a la guerra en Medio Oriente.

Ambos países se acusan mutuamente de violar el alto el fuego, acordado en un memorando de entendimiento firmado el 17 de junio, en relación con el control del estratégico estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán durante la guerra que Israel y Estados Unidos le declararon el 28 de febrero.

El estrecho reabrió el 17 de junio pero Irán solo autoriza el uso de un corredor de paso, bordeando sus costas, y amenaza con atacar a los barcos que no acate esta condición.

El sábado, la fuerza aérea estadounidense atacó diez objetivos, incluyendo “instalaciones de defensa aérea, instalaciones de almacenamiento de drones y medios para colocar minas”, precisó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), en respuesta al ataque efectuado por un dron iraní contra un petrolero con bandera panameña que pasaba por el estrecho.

Polluelos de charrán bengalí se agrupan en la isla Kubbar, frente a la costa meridional de Kuwait. Foto: AFP

Medios iraníes reportaron varios explosiones en las regiones de Sirik y Qeshm, en el sur del país.

El domingo al amanecer, los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la república islámica, afirmaron que habían lanzado misiles y drones hacia Kuwait y Baréin en respuesta. Según los guardianes, destruyeron “ocho infraestructuras importantes del ejercito estadounidense en la base Ali al Salem de Kuwait, y la base de la Quinta Flota Naval en el Puerto Salmán de Baréin”.

Por su parte, el Ministerio iraní de Relaciones Exteriores, condenó “enérgicamente” los ataques “contra varias instalaciones de supervisión y vigilancia en la costa sur” y expresó la “determinación” de Teherán “de defender la soberanía nacional” del país.

Kuwait, en tanto, denunció “la recurrencia de la cruel agresión de Irán” y señaló que esta “compromete” los intentos de poner fin a la guerra en Medio Oriente.

En Baréin, donde las sirenas de alerta resonaron dos veces por la noche, el ejército indicó que había “interceptado y destruido varios proyectiles utilizados en estos ataques traicioneros iraníes”.

Un hombre iraní pasa en bicicleta junto a un mural antiestadounidense en una calle de Teherán, Irán, el 22 de junio de 2026. Foto: EFE

Estados Unidos ya había bombardeado a Irán el viernes por primera vez desde la firma del protocolo de acuerdo, que dio pie a un periodo de negociaciones de 60 días.

Ese bombardeo también se debió, según el ejército estadounidense, a otro ataque contra un buque comercial que navegaba por el estrecho.

Los Guardianes de la Revolución subrayaron ayer domingo que se “tomaron medidas” para controlar el tráfico en el estrecho. “A partir de ahora, los buques infractores serán tratados con mayor firmeza”, avisaron.

Antes de la guerra, por el estrecho de Ormuz transitaba el 20% de los hidrocarburos que se consumen a nivel mundial.

Irán ha “violado, UNA VEZ MÁS el acuerdo de alto al fuego”, denunció el sábado el presidente Donald Trump en su red Truth Social. “Es muy probable (...) que algún día (...) nos veamos obligados a completar mediante la fuerza militar la misión que tan bien hemos iniciado. Si eso sucede, la República Islámica de Irán no existirá más”, agregó.

Por su parte, el canciller iraní, Abás Araqchi, llegó ayer a Bagdad, desde donde advirtió que si se cuestiona el control de Irán en el estrecho, esto solo “aumentará las tensiones” la región y acarreará “retrasos” en su reapertura. “Insto a todas las partes a no inmiscuirse en la gestión del estrecho (...) y a no dejar que el memorando de acuerdo se desvíe de su trayectoria”, agregó. Asimismo, reclamó la creación de un marco de seguridad en el Golfo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario de Estado, Marco Rubio. Foto: AFP

Ataques en Líbano

En el otro frente de la guerra, en Líbano, Israel continuó bombardeando el sur, pese a un acuerdo marco firmado el viernes en Washington por ambos países, pensado para instaurar una “paz duradera”. La agencia pública libanesa NNA informó ayer un nuevo bombardeo en el sur, un día después de que otros ataques israelíes dejaran un muerto, según el Ministerio libanés de Salud.

El líder del grupo terrorista Hezbolá, Naim Qasem, denunció el acuerdo marco como un “grave error”, lo calificó de “humillante, vergonzoso” y acusó a las autoridades libanesas de “legitimar la continuación de la ocupación” israelí.

Liga Árabe: Irán “socava la paz”

El secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abulgueit, responsabilizó “plenamente” a Irán de sus “acciones ilegales” que “socavan” la paz en Medio Oriente, ante nuevos ataques lanzados ayer domingo contra Baréin y Kuwait. Así lo indicó el máximo responsable de la entidad panárabe en un comunicado, en el que condenó “una vez más, en los términos más enérgicos, los continuos y traicioneros ataques iraníes perpetrados esta mañana contra Baréin y Kuwait, con misiles y drones”. Llamó al “cese inmediato” de todos los “actos de agresión iraníes dirigidos contra los estados árabes del Golfo y que amenazan la seguridad y la estabilidad regionales”. Por su parte, el Secretario General del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), Yasim al Budaiwi, repudió en un comunicado los “ataques terroristas” contra Baréin y Kuwait, los cuales tildó de acciones realizadas “con alevosía”.