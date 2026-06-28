Irán explotó contra la FIFA y la organización del Mundial: "Han hecho todo lo posible para eliminarnos"

El empate de Irán 1 a 1 ante Egipto por el Mundial 2026 que en ese momento los dejó al borde de la eliminación a los asiáticos desencadenó el desahogo de la delegación incluyendo fuertes declaraciones de futbolistas y también del entrenador post partido.

Apenas finalizó la fase de grupos, el plantel descargó toda su bronca contra la FIFA y la organización del torneo, denunciando que compitió en condiciones desiguales debido a las restricciones impuestas por Estados Unidos y a una serie de inconvenientes logísticos que, según afirman, condicionaron su rendimiento.

El capitán Mehdi Taremi fue el más contundente. El delantero del Inter de Milán aseguró que la selección iraní nunca sintió que fuera bienvenida durante el campeonato y lanzó una dura acusación: "Han hecho todo lo posible para eliminarnos. Nos quieren fuera".

Además, calificó al certamen como "un Mundial desastroso" para Irán y sostuvo que el equipo tuvo que "luchar contra todo" durante las tres semanas de competencia.

Taremi reveló también que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, visitó el vestuario iraní tras el primer encuentro del Mundial y prometió solucionar varios de los problemas que atravesaba la delegación. Sin embargo, el capitán aseguró que nada cambió y que las dificultades continuaron hasta el cierre de la fase de grupos.

El entrenador Amir Ghalenoei acompañó el reclamo de sus futbolistas y fue igualmente crítico. "Fuimos tratados de una manera muy injusta", afirmó, antes de pedirle públicamente a Infantino que "se plante frente a los países organizadores" para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse en futuras Copas del Mundo.

Mehdi Taremi de Irán en el Mundial 2026 Foto: EFE

El episodio que desató la polémica

Uno de los casos que más indignación generó ocurrió en la previa del partido frente a Egipto. Debido a las restricciones migratorias vigentes para ciudadanos iraníes, la delegación no pudo instalar su base en territorio estadounidense como el resto de las selecciones participantes.

En cambio, Irán debió concentrar durante todo el Mundial en Tijuana, México, viajar hacia Estados Unidos únicamente para disputar cada encuentro y regresar inmediatamente después de los partidos.

A eso se sumó que once dirigentes de la Federación Iraní no recibieron autorización para ingresar al país y que varios integrantes de la delegación sufrieron demoras en los controles migratorios, una situación que, según denunciaron, afectó la planificación deportiva, el descanso de los futbolistas y la preparación de los encuentros.

La Federación Iraní presentó una queja formal ante la FIFA por considerar que esas condiciones vulneraron el principio de igualdad entre todas las selecciones participantes.

Más allá de que el equipo quedó eliminado en la fase de grupos tras igualar con Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto, además del empate inicial, el conflicto trascendió lo deportivo.

Las declaraciones de Taremi y Ghalenoei instalaron uno de los mayores focos de tensión institucional del Mundial 2026 y abrieron un fuerte debate sobre las dificultades que enfrentan algunas selecciones en un torneo organizado conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá.