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El País Ovación Mundial

Posiciones del Mundial 2026 hoy viernes 26 de junio de 2026: cómo se define cada grupo y mejores terceros

Con los últimos partidos de la fecha 3 de la fase de grupos del Mundial, se van conociendo los ganadores de cada zona y la tabla de mejores terceros del torneo.

El País
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26/06/2026, 14:49
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Lamine Yamal en el partido entre España y Cabo Verde por el Mundial 2026.
Lamine Yamal en el partido entre España y Cabo Verde por el Mundial 2026.
Foto: EFE.

El Mundial 2026 está a las puertas de su fase de dieciseisavos de final mientras se definen los últimos clasificados en la fecha 3 de cada grupo. Al ser el primer torneo que se celebra con 48 selecciones, también será pionero en tener 32 clasificados a la segunda ronda, por lo que los participantes siguen de cerca la tabla de mejores terceros, que define la suerte de los que no avanzaron como primeros o segundos de grupo.

Así está la tabla de mejores terceros por ahora:



¿Cómo se definen los mejores terceros del Mundial 2026? Así funciona el sistema de la FIFA

A continuación, un breve repaso de cómo están las posiciones del Mundial en cada grupo:

Grupo A

En esta zona, el anfitrión México clasificó como líder invicto con nueve puntos, seguido por Sudáfrica con cuatro, Corea del Sur tercera con tres y República Checa eliminada con un solo punto.

Grupo B

En la segunda zona, Suiza quedó primera con siete puntos. Le siguen Canadá y Bosnia y Herzegovina con cuatro, y Qatar quedó última con una unidad.

Grupo C

En este grupo, Brasil se clasificó como líder absoluto con siete puntos. Marruecos sumó la misma cantidad pero quedó segunda por diferencia de goles. Escocia quedó tercera con tres puntos y Haití última sin sumar.

Neymar Junior con la camiseta de la selección de Brasil.
Neymar Jr. en su debut con Brasil en este Mundial 2026.
Foto: AFP.

Grupo D

El anfitrión Estados Unidos cerró la fase de grupos primero con seis unidades. Le siguen Australia y Paraguay con cuatro. Turquía cerró la zona con tres unidades.

Grupo E

El líder del Grupo E fue Alemania, que sumó seis unidades. Segunda quedó Costa de Marfil también con seis, tercero Ecuador con cuatro y último Curazao con un solo punto.

Grupo F

En el Grupo F, Países Bajos clasificó primero con siete puntos, Japón segundo con cinco, Suecia tercera con cuatro y Túnez terminó sin unidades.

Grupo G

La definición del Grupo G será el sábado. Egipto lidera la zona con cuatro puntos, seguido por Irán y Bélgica, con dos unidades cada uno. Nueva Zelanda no pierde las esperanzas con el punto que tiene cosechado.

Estos son los partidos de la fecha 3 del Grupo G, a disputarse el sábado a las 00:00 horas:

  • Egipto vs. Irán
  • Bélgica vs. Nueva Zelanda

Grupo H

En el Grupo H, España es la única líder con cuatro unidades, y es la próxima rival de Uruguay, que está segunda por diferencia de goles pero tiene la misma cantidad de puntos que Cabo Verde (2). Arabia Saudita está última con un punto y luchará hasta el final para meterse en 16vos.

Estos son los partidos de la fecha 3 del Grupo H, a disputarse el viernes a las 21:00 horas:

  • Uruguay vs. España
  • Cabo Verde vs. Arabia Saudita
Darwin Núñez se lamenta terminado el partido entre Uruguay y Cabo Verde por el Mundial 2026.
Darwin Núñez se lamenta después de empatar con Cabo Verde.
Foto: AFP

Grupo I

El cierre del Grupo I tiene uno de los partidos más prometedores de esta fase de grupos. Francia, líder con seis puntos, se medirá a Noruega, que tiene la misma cantidad de unidades y buscará arrebatarle la cima. Senegal e Irak cierran la tabla sin sumar.

Estos son los partidos de la fecha 3 del Grupo I, a disputarse el viernes a las 16:00 horas:

  • Noruega vs. Francia
  • Senegal vs. Irak

Grupo J

Lionel Messi tras anotar su gol número 17 en la historia de la Copa del Mundo.
Lionel Messi tras anotar su gol número 17 en la historia de la Copa del Mundo.
Foto: AFP.

En el Grupo J, la actual campeona del mundo, Argentina, está primera, casi sin despeinarse: seis puntos ganados de seis disputados, y con cinco goles de Lionel Messi, nuevo máximo goleador de la historia de los Mundiales. A la Albiceleste le siguen Austria y Argelia, ambas con tres puntos, y Jordania cierra habiendo perdido todos sus partidos.

Estos son los partidos de la fecha 3 del Grupo J, a disputarse el sábado a las 23:00 horas:

  • Jordania vs. Argentina
  • Austria vs. Argelia

Grupo K

El Grupo K tendrá otro de los platos fuertes: Colombia vs. Portugal. Los colombianos cumplieron en el debut al vencer a Uzbekistán y en la segunda fecha al derrotar a RD Congo, mientras que Portugal sorprendió al no poder vencer a RD Congo, pero se redimió ganándole a Uzbekistán 5-0. Así están las posiciones en el Grupo K:

Estos son los partidos de la fecha 3 del Grupo K, a disputarse el sábado a las 20:30 horas:

  • Colombia vs. Portugal
  • Uzbekistán vs. RD Congo
Jugadores de Colombia celebran un gol de Daniel Muñoz durante el Mundial 2026
Jugadores de Colombia celebran un gol de Daniel Muñoz durante el Mundial 2026.
Foto: EFE.

Grupo L

Por último, el Grupo L, Inglaterra mostró su poderío al vencer a la difícil Croacia en el debut, pero luego dejó puntos por el camino ante Ghana, una selección que, tras derrotar a Panamá en la fecha 1, llegará a la última jornada con grandes posibilidades de llevarse el segundo puesto, e incluso el primero.

Estos son los partidos de la fecha 3 del Grupo L, a disputarse el sábado a las 18:00 horas:

  • Croacia vs. Ghana
  • Panamá vs. Inglaterra
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