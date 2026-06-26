Posiciones del Mundial 2026 hoy viernes 26 de junio de 2026: cómo se define cada grupo y mejores terceros

El Mundial 2026 está a las puertas de su fase de dieciseisavos de final mientras se definen los últimos clasificados en la fecha 3 de cada grupo. Al ser el primer torneo que se celebra con 48 selecciones, también será pionero en tener 32 clasificados a la segunda ronda, por lo que los participantes siguen de cerca la tabla de mejores terceros, que define la suerte de los que no avanzaron como primeros o segundos de grupo.

Así está la tabla de mejores terceros por ahora:







A continuación, un breve repaso de cómo están las posiciones del Mundial en cada grupo:

Grupo A

En esta zona, el anfitrión México clasificó como líder invicto con nueve puntos, seguido por Sudáfrica con cuatro, Corea del Sur tercera con tres y República Checa eliminada con un solo punto.

Grupo B

En la segunda zona, Suiza quedó primera con siete puntos. Le siguen Canadá y Bosnia y Herzegovina con cuatro, y Qatar quedó última con una unidad.

Grupo C

En este grupo, Brasil se clasificó como líder absoluto con siete puntos. Marruecos sumó la misma cantidad pero quedó segunda por diferencia de goles. Escocia quedó tercera con tres puntos y Haití última sin sumar.

Neymar Jr. en su debut con Brasil en este Mundial 2026. Foto: AFP.

Grupo D

El anfitrión Estados Unidos cerró la fase de grupos primero con seis unidades. Le siguen Australia y Paraguay con cuatro. Turquía cerró la zona con tres unidades.