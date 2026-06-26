Posiciones del Mundial 2026 hoy viernes 26 de junio de 2026: cómo se define cada grupo y mejores terceros
Con los últimos partidos de la fecha 3 de la fase de grupos del Mundial, se van conociendo los ganadores de cada zona y la tabla de mejores terceros del torneo.
El Mundial 2026 está a las puertas de su fase de dieciseisavos de final mientras se definen los últimos clasificados en la fecha 3 de cada grupo. Al ser el primer torneo que se celebra con 48 selecciones, también será pionero en tener 32 clasificados a la segunda ronda, por lo que los participantes siguen de cerca la tabla de mejores terceros, que define la suerte de los que no avanzaron como primeros o segundos de grupo.
Así está la tabla de mejores terceros por ahora:
A continuación, un breve repaso de cómo están las posiciones del Mundial en cada grupo:
Grupo A
En esta zona, el anfitrión México clasificó como líder invicto con nueve puntos, seguido por Sudáfrica con cuatro, Corea del Sur tercera con tres y República Checa eliminada con un solo punto.
Grupo B
En la segunda zona, Suiza quedó primera con siete puntos. Le siguen Canadá y Bosnia y Herzegovina con cuatro, y Qatar quedó última con una unidad.
Grupo C
En este grupo, Brasil se clasificó como líder absoluto con siete puntos. Marruecos sumó la misma cantidad pero quedó segunda por diferencia de goles. Escocia quedó tercera con tres puntos y Haití última sin sumar.
Grupo D
El anfitrión Estados Unidos cerró la fase de grupos primero con seis unidades. Le siguen Australia y Paraguay con cuatro. Turquía cerró la zona con tres unidades.
Grupo E
El líder del Grupo E fue Alemania, que sumó seis unidades. Segunda quedó Costa de Marfil también con seis, tercero Ecuador con cuatro y último Curazao con un solo punto.
Grupo F
En el Grupo F, Países Bajos clasificó primero con siete puntos, Japón segundo con cinco, Suecia tercera con cuatro y Túnez terminó sin unidades.
Grupo G
La definición del Grupo G será el sábado. Egipto lidera la zona con cuatro puntos, seguido por Irán y Bélgica, con dos unidades cada uno. Nueva Zelanda no pierde las esperanzas con el punto que tiene cosechado.
Estos son los partidos de la fecha 3 del Grupo G, a disputarse el sábado a las 00:00 horas:
- Egipto vs. Irán
- Bélgica vs. Nueva Zelanda
Grupo H
En el Grupo H, España es la única líder con cuatro unidades, y es la próxima rival de Uruguay, que está segunda por diferencia de goles pero tiene la misma cantidad de puntos que Cabo Verde (2). Arabia Saudita está última con un punto y luchará hasta el final para meterse en 16vos.
Estos son los partidos de la fecha 3 del Grupo H, a disputarse el viernes a las 21:00 horas:
- Uruguay vs. España
- Cabo Verde vs. Arabia Saudita
Grupo I
El cierre del Grupo I tiene uno de los partidos más prometedores de esta fase de grupos. Francia, líder con seis puntos, se medirá a Noruega, que tiene la misma cantidad de unidades y buscará arrebatarle la cima. Senegal e Irak cierran la tabla sin sumar.
Estos son los partidos de la fecha 3 del Grupo I, a disputarse el viernes a las 16:00 horas:
- Noruega vs. Francia
- Senegal vs. Irak
Grupo J
En el Grupo J, la actual campeona del mundo, Argentina, está primera, casi sin despeinarse: seis puntos ganados de seis disputados, y con cinco goles de Lionel Messi, nuevo máximo goleador de la historia de los Mundiales. A la Albiceleste le siguen Austria y Argelia, ambas con tres puntos, y Jordania cierra habiendo perdido todos sus partidos.
Estos son los partidos de la fecha 3 del Grupo J, a disputarse el sábado a las 23:00 horas:
- Jordania vs. Argentina
- Austria vs. Argelia
Grupo K
El Grupo K tendrá otro de los platos fuertes: Colombia vs. Portugal. Los colombianos cumplieron en el debut al vencer a Uzbekistán y en la segunda fecha al derrotar a RD Congo, mientras que Portugal sorprendió al no poder vencer a RD Congo, pero se redimió ganándole a Uzbekistán 5-0. Así están las posiciones en el Grupo K:
Estos son los partidos de la fecha 3 del Grupo K, a disputarse el sábado a las 20:30 horas:
- Colombia vs. Portugal
- Uzbekistán vs. RD Congo
Grupo L
Por último, el Grupo L, Inglaterra mostró su poderío al vencer a la difícil Croacia en el debut, pero luego dejó puntos por el camino ante Ghana, una selección que, tras derrotar a Panamá en la fecha 1, llegará a la última jornada con grandes posibilidades de llevarse el segundo puesto, e incluso el primero.
Estos son los partidos de la fecha 3 del Grupo L, a disputarse el sábado a las 18:00 horas:
- Croacia vs. Ghana
- Panamá vs. Inglaterra
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