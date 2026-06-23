EE.UU. levanta sanciones petroleras a Irán y hay optimismo sobre la desnuclearización permanente del país

Estados Unidos anunció ayer lunes que suspendió por dos meses sus sanciones al petróleo iraní, y aseguró que Irán volverá a recibir a inspectores nucleares de la ONU, tras unas conversaciones en Suiza destinadas a poner fin a la guerra en Oriente Medio.

“Todas las transacciones” que antes estaban “prohibidas” relativas a la producción, la venta y el transporte de hidrocarburos de origen iraní “están autorizadas hasta el 21 de agosto”, indica el Departamento del Tesoro estadounidense, responsable de la gestión de las sanciones económicas.

El precio del petróleo Brent del mar del Norte, que ayer lunes ya cotizaba en torno a los 80 dólares el barril -tras haber alcanzado un pico de 126 dólares a finales de abril a causa de la guerra-, cayó tras el anuncio a 77,6 dólares.

La semana pasada, Irán y Estados Unidos firmaron un memorando de entendimiento que sentaba las bases para las negociaciones, tras casi 40 días de ataques seguidos de semanas de un alto al fuego violado con frecuencia.

La nueva fase de diálogo comenzó el domingo en Suiza, con el objetivo de alcanzar en un plazo de 60 días prorrogable un acuerdo definitivo en cuestiones como el programa nuclear iraní o las sanciones internacionales contra Teherán.

Buque portacontenedores Hamouna, con bandera iraní, anclado en el estrecho de Ormuz. Foto: AFP

Cimientos

“Sentamos bases muy buenas para un acuerdo final exitoso”, declaró JD Vance a los periodistas en el lujoso resort de Burgenstock, cerca de Lucerna, en los Alpes suizos, donde tienen lugar las conversaciones. “El acuerdo final es la casa. Aún no construimos la casa, pero pusimos unos cimientos sólidos para llegar a un buen resultado para el pueblo estadounidense”, añadió.

El vicepresidente aseguró, por ejemplo, que Irán había aceptado el regreso al país de los inspectores del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA).

“Es un hito importante para el pueblo estadounidense y el primer paso hacia la desnuclearización permanente”, dijo. AFP