El mundo agota sus reservas de petróleo, aumentando la presión para un definitivo acuerdo de paz

El mundo está agotando rápidamente sus reservas de petróleo, lo que aumenta la presión sobre el presidente Donald Trump para que alcance un acuerdo con Irán que permita un rápido flujo de combustible desde el Golfo Pérsico.

Las vastas reservas de petróleo, gasolina y otros combustibles han ayudado a cubrir el déficit en el suministro energético mundial provocado por la guerra entre Estados Unidos e Israel e Irán.

Sin embargo, esas reservas, que empresas y gobiernos almacenan en gigantescos tanques de acero y cavernas subterráneas de sal, se están agotando en algunos lugares. Esta semana, las reservas del gobierno estadounidense estaban a punto de alcanzar sus niveles más bajos desde 1983.

Este preocupante hito quedó eclipsado por el anuncio de un acuerdo de paz. Las declaraciones del presidente Trump hicieron que los precios internacionales del petróleo cayeran inmediatamente por debajo de los 90 dólares por barril, muy por encima de los precios previos a la guerra, pero lejos de los máximos alcanzados al inicio del conflicto.

De todos modos, aún no está claro qué implica una tregua. A menos que el suministro de petróleo y combustibles mejore —y lo haga rápidamente—, los consumidores de todo el mundo podrían enfrentarse a costes energéticos mucho más elevados.

Existe poco consenso sobre cuándo o dónde se agravará esta situación, pero los expertos en energía coinciden en general en que, hasta que no haya más petróleo fluyendo a través del estrecho de Ormuz, el angosto paso marítimo en la costa sur de Irán, el mercado seguirá siendo preocupantemente frágil.

«Pronto nos quedaremos sin amortiguadores», afirmó Antoine Halff, cofundador de la firma de investigación Kayrros y antiguo analista jefe de petróleo de la Agencia Internacional de Energía.

El mundo consume alrededor de 100 millones de barriles de petróleo al día. Las reservas se han agotado con especial rapidez en países que dependen en gran medida de las importaciones, como Japón y Corea del Sur. Estados Unidos, el mayor productor de petróleo del mundo, también está vaciando sus depósitos a medida que las empresas aumentan las exportaciones para abastecer al resto del mundo.

Por otro lado, los países del Golfo Pérsico han estado acumulando reservas, y no por elección propia. El cierre del estrecho ha significado que la mayoría de ellos puedan vender mucho menos petróleo de lo normal, por lo que se encuentran con un exceso de combustible almacenado. Algunos han logrado que más buques atraviesen el estrecho en las últimas semanas, lo que ha proporcionado cierto alivio.

Y luego está China. El país posee lo que se cree que es la mayor reserva de petróleo del mundo —aproximadamente un tercio de todas las reservas conocidas, según la firma de investigación Kpler— y parece que apenas la ha explotado. Es posible, según Halff, que China esté recurriendo a reservas subterráneas más difíciles de controlar. «China es una de las mayores incógnitas, uno de los mayores enigmas», afirmó Halff.

El panorama se vuelve más preocupante al observar los inventarios de combustibles específicos.

Las reservas de gasolina y fueloil, utilizados para la calefacción, son especialmente bajas en todo el mundo, sobre todo para esta época del año.

Aun así, el mundo todavía no se enfrenta a una escasez generalizada.

“Hay menos petróleo en el mundo, y esto empieza a notarse en los mercados de consumo final”, dijo Rick Joswick, analista de petróleo de S&P Global Energy. “Pero no hay una prueba irrefutable que pueda señalar y decir: estos aeropuertos no reciben combustible para aviones, o estos consumidores no pueden conseguir gasolina’”.

En lugares como Estados Unidos, los precios en las gasolineras probablemente subirían mucho antes de que se agotaran los tanques de combustible, según los analistas. Las regiones costeras como el noreste y California, que dependen en gran medida de las importaciones de petróleo y gasolina, son especialmente vulnerables a los aumentos de precios.

Sin embargo, es muy difícil predecir cuándo o dónde podrían disminuir las reservas de combustible lo suficiente como para que esto suceda.

“Existen varios puntos críticos, y es realmente difícil predecir cuál podría aparecer primero”, dijo Daniel Sternoff, investigador sénior del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia.

Para entender por qué, basta con observar el combustible para aviones. Al comienzo de la guerra, muchos analistas y ejecutivos temían que algunos aeropuertos europeos, que compran grandes cantidades de combustible para aviones en el Golfo Pérsico, no tuvieran suficiente para que los aviones pudieran despegar. Las refinerías, que transforman el petróleo en combustibles, respondieron a los altos precios aumentando la producción de combustible para aviones y reduciendo la de gasolina.

Las reservas de petróleo de Estados Unidos están en manos de empresas o del gobierno. Las reservas gubernamentales, conocidas como Reserva Estratégica de Petróleo (REP), constituyen esencialmente una última línea de defensa, disponible en caso de emergencias.

Estados Unidos se encuentra en pleno proceso de retirada de 172 millones de barriles, una de las mayores de su historia. Esto dejará la reserva, un conjunto de cavernas de sal en Texas y Luisiana, más vacía que en casi medio siglo, desde poco después de la crisis del petróleo de la década de 1970, cuando se estaba llenando por primera vez.

Aún hay abundante petróleo propiedad de empresas disponible en Estados Unidos y en otros países. Sin embargo, el agotamiento de la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR) reducirá la flexibilidad del gobierno federal para apoyar el mercado si Estados Unidos e Irán no logran un acuerdo definitivo o si el transporte marítimo sigue restringido.

-Este artículo se publicó originalmente en The New York Times.