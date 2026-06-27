Israel y Líbano firman acuerdo marco de paz: las claves del entendimiento y la advertencia de Hezbolá

Poco más de una semana después del memorándum de entendimiento con Irán, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció ayer viernes un acuerdo marco entre Israel y el Líbano para establecer “una paz y seguridad duraderas” tras negaciones que han mantenido desde el martes las delegaciones de ambos países en Washington.

“Nos complace anunciar el acuerdo marco entre el Gobierno soberano del Líbano y, por supuesto, el Gobierno de Israel, con el apoyo en la mediación de los Estados Unidos, el cual comienza a establecer las bases para una paz y seguridad duraderas. Eso es lo que estas dos naciones merecen”, declaró Rubio acompañado del embajador israelí, Yechiel Leite y la libanesa, Nada Hamadeh Moawad.

Rubio, recién llegado de una vista a Medio Oriente, definió este día como “el primer paso” que, aunque sea “difícil, es importante” porque es el que están “dando juntos”.

Poco después del anuncio, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció que las fuerzas israelíes desplegadas en el sur del Líbano se retirarán de dos zonas, que no especificó, para ser reemplazadas por el Ejército libanés.

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, en el Consejo de Cooperación del Golfo, en Manama. Foto: AFP

Washington acogía desde el martes la quinta ronda de negociaciones de paz entre Israel y el Líbano, en las que no interviene la organización terrorista Hezbolá.

El acuerdo es el resultado de cinco rondas de negociaciones en Washington para intentar poner fin a décadas de hostilidades y semanas de combates entre Israel y Hezbolá en el sur del Líbano.

La embajadora libanesa agradeció a Estados Unidos acoger “las históricas negociaciones” hacia “la restauración de la soberanía y la integridad territorial del Líbano, y el logro de un cese permanente y definitivo de las hostilidades”.

Hamadeh Moawad calificó de “hito el acuerdo” encaminado a poner fin a las hostilidades y permitir el “retorno” de los libaneses a sus tierras.

“Hemos vuelto a encarrilar el tren y avanza en la dirección correcta. El destino final es la paz entre nuestros dos países, una paz auténtica, en la que ambos vivan con seguridad y se respete, honre y proteja la soberanía tanto de Israel como del Líbano”, dijo por su parte el embajador israelí Leite.

El embajador israelí indicó que “este acuerdo marco es trilateral” y que tanto Irán como Hizbolá “quedan fuera”.

Un hombre sostiene una enorme bandera con la imagen del exlíder chiíta de Hezbolá, Hassan Nasrallah. Foto: AFP

Desarme de Hezbolá

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu reiteró este viernes que su ejército permanecerá en el sur del Líbano hasta que Hezbolá deponga las armas, poco después del anuncio en Washington del acuerdo marco entre Israel, Líbano y Estados Unidos.

“Lo más importante ante todo es que Israel permanezca en la zona de seguridad en el sur del Líbano. Es un logro importante y lo mantendremos hasta que Hezbolá sea desarmado”, declaró Netanyahu en un video a los medios israelíes después de que se anunciara el acuerdo marco trilateral.

Netanyahu agregó que las fuerzas armadas israelíes permitirán al ejército libanés tomar el control de “dos zonas piloto”, una al sur del río Litani y la otra al norte de este último, situado a unos treinta kilómetros de la frontera con Israel. Netanyahu añadió que los habitantes que han tenido que huir de las zonas donde el ejército israelí se ha desplegado en el sur del Líbano no podrán regresar a sus hogares.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu Foto: AFP

“Mantenemos la zona de seguridad original en todo momento fuera del alcance del fuego antitanque. No dejamos que Hezbolá entre, y tampoco dejamos entrar a la población civil”, dijo.

Hezbolá arrastró a Líbano a la guerra de Medio Oriente el 2 de marzo con disparos de cohetes contra Israel para vengar la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, en ataques de Israel y Estados Unidos. Los ataques cruzados entre Israel y Hezbolá hicieron peligrar el acuerdo de paz de Estados Unidos e Irán para el fin de la guerra.

El presidente del Líbano, Joseph Aoun, aseguró que el acuerdo con Israel constituye “el primer paso” hacia la recuperación de la plena soberanía del país y se comprometió a seguir trabajando hasta completar ese objetivo. “El acuerdo marco firmado hoy es el primer paso para que (las personas desplazadas) puedan regresar a su tierra plenamente liberada y a sus hogares, que inevitablemente serán reconstruidos”, afirmó. EFE, AFP

Un niño pasa en bicicleta junto a una casa incendiada en un barrio de los suburbios del sur de Beirut. Foto: AFP

Hezbolá advierte una “guerra civil”

El diputado de la organización terrorista Hezbolá Hassan Fadlallah estimó ayer viernes que aplicar el acuerdo marco recién firmado entre Líbano, Israel y Estados Unidos entraña un riesgo de “guerra civil”.

Las “autoridades libanesas no podrán imponer la aplicación del acuerdo firmado en Washington a menos que se encaminen, con apoyo estadounidense, hacia una guerra civil”, afirmó el miembro de Hezbolá, el movimiento islamista libanés proiraní, que siempre ha rechazado esas negociaciones directas entre Israel y Líbano.

Para Fadlallah, este acuerdo es también “un intento de perturbar la vía de Islamabad”, en referencia al protocolo de acuerdo firmado el 17 de junio entre Irán y Estados Unidos, que prevé en particular el fin de las hostilidades en todos los frentes, incluido el del Líbano, y que estuvo a punto de fracasar por los ataques de Hezbolá a Israel.