Ejército de Israel con “libertad de acción”: qué implica la medida de Netanyahu que desafía la tregua en el Líbano

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció ayer lunes que ha otorgado al Ejército “libertad total de acción para frustrar cualquier amenaza directa o inminente” proveniente del Líbano, dijo en un comunicado.

“La orden que el ministro de Defensa (Israel Katz) y yo hemos dado al Ejército de Israel es clara y no ha cambiado: nuestros combatientes en el sur del Líbano tienen libertad total de acción para frustrar cualquier amenaza directa o inminente contra ellos o contra los habitantes del norte”, afirmó Netanyahu.

El primer ministro también aseguró que el Ejército israelí, respaldado por él mismo y por “todo el pueblo”, no tiene “ninguna restricción” respecto a sus operaciones en el país vecino, del que ocupa alrededor de 570 kilómetros cuadrados.

Netanyahu insistió en que Israel permanecerá en la “franja de seguridad” -como se refiere el primer ministro israelí al territorio libanés ocupado por el Ejército- “todo el tiempo que sea necesario” con el fin de “proteger a los habitantes del norte y a todos los ciudadanos del país”.

Pese al memorándum de entendimiento alcanzado entre Estados Unidos e Irán la semana pasada para el fin de la guerra en Medio Oriente, que incluye el frente libanés, el Gobierno de Netanyahu ha reivindicado la libertad de Israel para combatir a Hezbolá en el sur de Libano, organización terrorista respaldada por el régimen de Irán. EFE