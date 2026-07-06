Multitudinaria procesión fúnebre para despedir al exlíder Alí Jamenei en Irán: "Todo el mundo habla de venganza"

Una multitud salió este lunes a las calles de Teherán para saludar el cortejo fúnebre del exlíder supremo Alí Jamenei, en el tercer día del funeral nacional. Las autoridades no han facilitado una estimación del número de participantes desde que comenzó el homenaje el sábado, pero esperan la llegada de entre 15 y 20 millones de personas en total.

Jamenei falleció el 28 de febrero, primer día de los ataques conjuntos que desataron una guerra en Medio Oriente. "Todo el mundo habla de venganza", declaró a la AFP Gholamreza Khanbabei, de 58 años. Sostenía un retrato del presidente estadounidense Donald Trump amenazado con un arma a quemarropa. "Es necesario, si no más adelante será peor", añadió.

El féretro de Alí Jamenei, que dirigió el país durante más de tres décadas, hasta su muerte a los 86 años, estuvo expuesto al público durante dos días en la Gran Mosalá, en la capital. Un camión descapotable transporta ahora por la ciudad sus restos mortales, cubiertos de flores y del emblemático turbante negro del ayatolá.

Periodistas de la AFP vieron una marea humana agitando banderas iraníes y otras rojas, que simbolizan la venganza y la justicia. Los participantes corearon lemas antiestadounidenses y antiisraelíes y algunos carteles llaman a "matar" a Donald Trump y al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

La televisión estatal difundió un vídeo en el que aparece un muñeco de Trump colgado de una horca.

Se espera que la procesión dure de 10 a 12 horas

En las imágenes aéreas de la televisión estatal se ve la principal arteria que conduce a la plaza Azadi abarrotada de gente a lo largo de varios kilómetros. Se estima que la procesión durará de 10 a 12 horas, a lo largo de un recorrido de 20 kilómetros; el espacio aéreo permanecerá cerrado durante este lunes, que fue declarado feriado en Irán.

Docenas de miles de personas participan en los rezos funerarios del asesinado líder supremo de Irán Alí Jameneí en la mezquita Mosala de Teherán (Irán) este domingo



Foto: Jaime León/EFE.

El expresidente iraní Mahmud Ahmadineyad, que mantenía relaciones tensas con Jamenei y no fue visto en la Mosalá, participó en el desfile, según la agencia de noticias Mehr. El camión que transporta el cuerpo de Jamenei y el de sus familiares fallecidos con él en los ataques (una de sus hijas, un yerno, una nuera y una nieta), va escoltado por fuerzas de seguridad a pie para evitar incidentes.

Jamenei será enterrado en la ciudad de Mashhad

El entierro tendrá lugar el jueves en la ciudad santa de Mashhad (noreste de Irán), de donde era originario.

Numerosos altos cargos iraníes asistieron el domingo a una gran oración en su homenaje, pero su hijo y sucesor, Mojtaba, estuvo ausente y sigue sin ser visto desde finales de febrero.

Procesión fúnebre de Ali Jamenei. Foto: EFE.

El líder de 56 años, herido en los bombardeos que acabaron con la vida de su padre, solo se expresa a través de comunicados.

El funeral del ayatolá estaba previsto inicialmente en marzo, pero se pospuso debido a la guerra.

AFP