León XIV insta a EE.UU. a la “moderación” y “respeto” y defiende la migración: ha “forjado el futuro del país”

El papa León XIV llamó ayer viernes a la “moderación” en el debate público en Estados Unidos y al “respeto de las opiniones ajenas”, en un discurso pronunciado en vísperas del 250º aniversario de la independencia del país.

Sin mencionar al presidente Donald Trump, el pontífice, nacido en Chicago, instó a sus compatriotas a buscar “puntos en común” y a fomentar la “unidad”, al tiempo que destacó cómo las “sucesivas olas de inmigrantes” han “forjado el futuro del país”.

León XIV y Trump han chocado en repetidas ocasiones en los últimos meses por las críticas del papa a la dura política migratoria estadounidense y a la guerra contra Irán. Trump llegó a a calificar al pontífice de “débil” frente a la delincuencia y de “terrible” en política exterior. Por su parte, el Papa afirmó que “no tiene miedo” de Trump.

En su discurso, León XIV pidió “un debate público marcado por la moderación, el respeto de las opiniones ajenas y un esfuerzo constante por encontrar puntos en común”.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, en Pennsylvania. Foto: AFP

Asimismo, expresó su deseo de que el 250º aniversario de la Declaración de Independencia sirva como ocasión para una “solemne renovación del compromiso” con los ideales fundacionales de Estados Unidos.

El Papa pidió a Estados Unidos realizar “un esfuerzo continuo por encontrar un terreno común para promover la causa de la paz y la reconciliación, en casa y en el extranjero”.

El pontífice, primer papa estadounidense de la historia, hizo estas reflexiones en un mensaje a los asistentes reunidos en el Independence Mall de Filadelfia, donde el National Constitution Center le concedió la Medalla de la Libertad.

León XIV afirmó que el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, que se celebra hoy 4 de julio, representa “una oportunidad para reflexionar una vez más sobre los principios fundacionales de la nación con la esperanza de que América permanezca siempre fiel al sueño que le ha ganado el título de tierra de los libres y hogar de los valientes”.

El Papa León XIV saluda antes de una vigilia de oración en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Barcelona. Foto: AFP

Al recordar que la libertad religiosa favoreció una tradición de diálogo y cooperación entre credos en Estados Unidos, expresó su deseo de que esa herencia “continúe dando frutos en un discurso público marcado por la moderación, el respeto por las opiniones de los demás y un esfuerzo continuo por encontrar un terreno común para promover la causa de la paz y la reconciliación, en casa y en el extranjero”.

El Papa recordó que la “grandeza moral” de una nación se manifiesta en su capacidad para “apoyar, proteger y valorar las vidas de todos, especialmente de los más vulnerables y de aquellos cuyo valor es cuestionado”.

En ese sentido, instó a que el respeto por la vida inspire leyes que “reconozcan y salvaguarden este regalo desde el momento de la concepción hasta la muerte natural”.

“Como hijo de este gran país, fundado por hombres y mujeres valientes que soñaron con la libertad y con una vida mejor para sí mismos y sus hijos, me uno a ustedes para pedir las bendiciones de Dios sobre el futuro de América, para que los elevados ideales consagrados al principio de la Declaración de Independencia puedan continuar guiando el florecimiento de la nación en unidad, justicia y paz”, afirmó.

Se ven nubes mammatus en el cielo mientras un guardia suizo permanece en el patio de San Dámaso, en el Vaticano. Foto: AFP

Inmigrantes

Al reflexionar sobre la identidad estadounidense, destacó que el país se convirtió en un referente de libertad “a medida que abría sus puertas a sucesivas oleadas de inmigrantes”, permitiendo que ellos y sus hijos participaran en la construcción del futuro nacional.

“Este mismo amor a la libertad inspiró a Estados Unidos, en las horas más oscuras del siglo pasado, en el momento de las dos guerras mundiales y, con gran sacrificio, a defender la causa de la libertad más allá de sus propias fronteras”, aseguró el Papa.

No obstante, el pontífice subrayó que la “auténtica libertad” no consiste simplemente en “la capacidad de actuar como a uno le gustaría”, sino que “va mucho más allá” y se fundamenta en “conocer la verdad y adherirse a lo que es bueno”. En alusión al lema ‘E pluribus unum’ (de muchos, uno), concluyó que para que una nación florezca debe estar unida por ideales perdurables y no por “objetivos ligados a esfuerzos momentáneos”. AFP, EFE