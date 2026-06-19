La gira latinoamericana del papa León XIV comenzaría por Uruguay en la primera quincena de noviembre

Aunque la Iglesia Católica local no tenía hasta ayer más detalles de la visita del papa León XIV a Uruguay por vía indirecta se confirmó que vendrá en noviembre porque el presidente peruano José María Balcázar se reunió con el pontífice este jueves y anunció que estará en el país andino en la primera quincena de ese mes y se quedará allí unos diez días. Está previsto que la gira de León incluya a Perú, Argentina y Uruguay. Lo que la Iglesia local sí sabe es que probablemente la gira regional comience por Uruguay en los primeros días de noviembre, dijeron fuentes eclesiales a El País. El presidente peruano precisó que el pontífice visitará las ciudades de Piura, Chiclayo (donde fue obispo durante años), Cusco, Pucallpa y Lima, informó el diario limeño “El Comercio”. Podrían sumarse a la gira las ciudades de Puno e Iquitos, esta última en la selva peruana. El gobierno incaico puso a disposición del papa helicópteros para llegar a zonas remotas del país en la selva y en los Andes.

La Santa Sede es siempre bastante hermética respecto a los viajes de los papas. De hecho, pese a los anuncios de Balcázar, el sitio Vatican News, que es el portavoz oficial del estado Vaticano, se limitó a informar que “durante las cordiales conversaciones mantenidas en la Secretaría de Estado se expresó satisfacción por las buenas relaciones entre la Santa Sede y Perú, así como la voluntad de fortalecerlas aún más”.

“A continuación, se abordaron cuestiones de interés común, entre las que se encuentran la evolución socioeconómica, la actividad minera ilegal, la promoción del bien común y del diálogo, así como el compromiso en favor de la cohesión social”, agregó. No dijo una palabra sobre el viaje de León (el estadounidense Robert Prevost) al país incaico.

La Iglesia uruguaya ya tuvo contactos con la empresa encargada de los eventos en el Estadio Centenario para explorar qué días en noviembre estaría disponible para la realización de una misa allí como la que se organizó cuando el papa Juan Pablo II visitó Montevideo durante la primera presidencia de Julio María Sanguinetti. Las autoridades eclesiásticas esperan tener un panorama un poco más claro el próximo mes. El cardenal Daniel Sturla estará con el papa en Roma en los últimos días de junio participando en un consistorio (reunión de cardenales), según supo El País, y allí seguramente se interiorizará de más detalles de la venida. Sturla regresará a Uruguay el 1 de julio. La Iglesia asume que si el papa viene pocos días estará en Montevideo y en Florida (donde está la Virgen de los 33, patrona del país) y si la estadía se extiende algunos días podría ir también a algún departamento ubicado al norte del río Negro. Cuando esté en Montevideo se hospedará en la Nunciatura Apostólica (la embajada del Vaticano) en Bulevar Artigas, casi Luis. P Ponce, como ya lo hizo Juan Pablo II hace casi 40 años.

El Papa León XIV saluda antes de una vigilia de oración en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Barcelona. Foto: AFP

León XIV ( que tiene 70 años y nació en Chicago) se reunió el 17 de octubre pasado en el Vaticano con el presidente Yamandú Orsi que lo invitó formalmente a venir a Uruguay.

También el gobierno argentino lo invitó a través del presidente Javier Milei. León se quedará en América Latina al menos 10 días y probablemente algunos más. El sábado pasado regresó de un viaje de 6 días a España, donde estuvo en Madrid, Barcelona y las Islas Canarias. Allí reclamó diálogo y llamó a la reconciliación para dejar atrás la polarización política. Su próximo viaje será a Francia, donde estará del 25 al 28 de setiembre. Visitará la sede de la Unesco (la organización de la ONU que se ocupa de la cultura), la basílica de Notre Dame, el santuario mariano de Lourdes en el sur del país y la ciudad de Metz, en el este, cerca de la frontera con Luxemburgo, según trascendió.

La primera encíclica de León trata sobre la Inteligencia Artificial sobre la que la Iglesia uruguaya realizó la semana pasada un seminario web.

El Papa León XIV pronuncia discurso en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano. Foto: AFP

García lo quiere en “la casa de la democracia”

El senador nacionalista Javier García pidió formalmente en el Senado que se invite al papa León “a la casa de la democracia”, como denominó al Parlamento, por su condición de jefe de Estado. Planteó que León “es el hombre de la paz” y que sería relevante que haga un llamado contra la guerra desde la Asamblea General. El mismo planteo había hecho el diputado blanco Rodrigo Goñi, que preside la Cámara de Representantes.