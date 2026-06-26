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EE.UU. bombardeó depósitos de misiles en Irán tras ataque a un buque comercial en Ormuz

El Mando Central estadounidense ejecutó represalias militares contra objetivos de la República Islámica, comprometiendo de forma severa el reciente acuerdo marco de paz entre Washington y Teherán.

El País
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26/06/2026, 18:09
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En la imagen se ve el buque cisterna Bili, con bandera de Gambia, anclado en el estrecho de Ormuz, frente a Bandar Abbas, en el sur de Irán.
El buque cisterna Bili, con bandera de Gambia, anclado en el estrecho de Ormuz, frente a Bandar Abbas.
Foto: AFP.

El Ejército estadounidense bombardeó este viernes a Irán como represalia por el ataque de la República Islámica a un buque de carga el jueves en el estrecho de Ormuz, pese a que Teherán acordó con Washington la reapertura de la vía como parte de un acuerdo marco de paz, informó el Comando Central de Estados Unidos.

El ataque se dio en depósitos iraníes de misiles y drones, así como radares costeros.

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"La agresión injustificada contra la navegación comercial por parte de las fuerzas iraníes violó claramente el alto al fuego", señaló el Mando Central de Estados Unidos en X, describiendo los bombardeos contra Irán como "una respuesta contundente al ataque de ayer contra un buque comercial que transitaba por el estrecho de Ormuz".

"Además, el comportamiento peligroso de Irán socavó la libertad de navegación en un momento en que el comercio fluye cada vez más a través de este corredor comercial internacional de vital importancia", indicó.

Horas antes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a Irán de una violación "insensata" del alto el fuego por lanzar "al menos cuatro drones de ataque unidireccional contra barcos que transitaban por el estrecho de Ormuz".

El presidente estadounidense Donald Trump pronuncia un discurso en una ceremonia de entrega de la Medalla de Honor en el Salón Este de la Casa Blanca.
El presidente estadounidense Donald Trump pronuncia un discurso en una ceremonia de entrega de la Medalla de Honor.
Foto: AFP fotos

El incidente ocurrió a 7,5 millas náuticas al sureste de Dahit, en Omán, según la Agencia británica de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO), que recomendó precaución a los buques en la vía, por donde pasa el 20 % del crudo global.

Este sería el primer ataque registrado en la zona desde que Estados Unidos e Irán firmaron la semana pasada un memorando de entendimiento para acabar con las hostilidades y reabrir el tráfico en Ormuz, en lo que negocian un acuerdo final que aborde el programa nuclear iraní.

Una mujer iraní ondea la bandera nacional en la plaza Valiasr de Teherán.
Una mujer iraní ondea la bandera nacional en la plaza Valiasr de Teherán.
Foto: AFP

El Comando Central aseguró que las fuerzas estadounidenses "continúan brindando coordinación y apoyo para el paso seguro de las embarcaciones comerciales que transitan por el estrecho".

"El Ejército de EE.UU. permanece presente y vigilante para garantizar que todos los aspectos del acuerdo con Irán se cumplan, se obedezcan y estén en pleno vigor y efecto", concluyó.

Con información de AFP y EFE

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