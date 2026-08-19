Morosidad de multas de tránsito llegó al 77%: IMM dijo que “la recaudación real viene bajando de forma importante"

Las multas de tránsito tienen una morosidad del 77%, según informó la Intendencia de Montevideo al presentar la Rendición de Cuentas de 2025.

“La recaudación real viene bajando de forma importante”, dijo la directora de Recursos Financieros, Laura Tabárez, el pasado miércoles 12 en la Junta Departamental.

La intendencia se lo atribuye principalmente al cambio que introdujo el gobierno de Luis Lacalle Pou con la ley N° 20212. Desde 2024, se puede pagar la patente sin necesidad de haber pagado las multas.

El intendente Mario Bergara ha dicho que la morosidad antes de esa modificación de normativa estaba en el entorno del 45%.

Y según informó Tabárez en la Junta Departamental, en 2025 hubo cerca de 15 mil cuentas que abonaron la patente y no las multas. La morosidad subió un 7% respecto al año anterior.

“En el año 2023, sin esta ley, todas las personas que pagaron su patente pagaron sus multas. En el año 2024 hubo 9.600 cuentas que pagaron la patente, pero no pagaron las multas de tránsito. En el 2025 la cifra escaló a 14.586”, continuó.

Tabárez dijo que por ese cambio, se recaudaron $260 millones menos en 2024 y $356 millones menos en 2025.

Intendente Mario Bergara, asiste a la Junta Departamental de Montevideo, 28 de agosto de 2025 Intendencia de Montevideo

De todas formas, la jerarca recordó que ya hay un acuerdo en el Congreso de Intendentes para “ordenar eso y volver a la obligatoriedad”.

Además, subrayó que en 2026 se impulsaron medidas para motivar el pago. Se estableció una bonificación del 50% para el pago contado y 30 % para el pago en cuotas.

Pero aunque se pueda mejorar la situación, no se va a eliminar la morosidad. “Todavía no tenemos números definitivos. Sabemos que la cifra de recaudación de multas va a mejorar, pero todavía no tenemos el impacto. Por nuestras proyecciones, no va a abarcar al 100 % de las personas que tienen multas de tránsito”, dijo la directora de Recursos Financieros.

El proyecto para volver a asociar el pago de patentes y el de multas todavía no se aprobó. Pese a que ya hay un acuerdo, el Congreso de Intendentes está esperando que se defina en el Parlamento el proyecto para modificar el régimen de multas en las rutas nacionales, dijeron fuentes del organismo a El País.

Una vez esté acordado, los intendentes avanzarán en su idea, ya con los mismos criterios que determine el Poder Legislativo.

La contribución en 12 cuotas

Respecto al resto de impuestos, Tabárez dijo que la morosidad es baja. “Estamos en un nivel de morosidad general del 12,7 %, que es un ratio adecuado no solo para el histórico de la Intendencia, sino también a nivel de otros organismos recaudadores”, sostuvo.

En la contribución inmobiliaria la morosidad es del 9%, en la tarifa de saneamiento de 12,5%, en la tasa general (impuesto de puerta) de 12,1% y en la patente de rodados de 17,3 %.

De todas formas, la gestión de Bergara está buscando mejorar la recaudación. Por ejemplo, a partir de 2027 la contribución inmobiliaria se podrá pagar en 12 cuotas. Hoy en día se paga en una sola instancia o cada tres meses.

Va a haber un “periodo ventana” (el último trimestre de este año), para que se afilien los interesados a pagar con esta nueva modalidad desde enero de 2027.

Cielo de Montevideo en un día nublado. Foto: Estefanía Leal/El País.

“Va a ser un proyecto piloto con el que vamos a trabajar ―la contribución inmobiliaria es nuestro principal tributo―, y la idea es, en el correr del año, unificar el sistema con tarifa de saneamiento y tributos domiciliarios”, dijo Tabárez.

Facturas digitales

Respecto al pago de los contribuyentes, añadió también que van a reducir el envío físico de facturas para reemplazarlo con facturas digitales. Además del correo electrónico, se empezará a usar WhatsApp.

La jerarca dijo que el 70% de las facturas no se usan para pagar porque las personas van a pagar solo con el número de padrón y el de la cuenta corriente.

Y para la intendencia, repartir en papel implica un costo y una logística “importante”.

“Tenemos 10 vencimientos en cada cuota en función de que no tenemos la suficiente cantidad de gente para repartir las facturas en un único vencimiento. Entonces, la idea es que con el envío digital se pueda achicar esta brecha e ir hacia un vencimiento unificado”, concluyó.