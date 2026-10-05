Elecciones en Brasil: el mapa de los resultados finales en la contienda entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro

Brasil irá a balotaje después de que Flávio Bolsonaro aventajara a Luiz Inácio Lula da Silva en primera vuelta, con el 47,03% de los sufragios frente al 45,16% de Lula (99,9% de las mesas escrutadas). El Tribunal Electoral confirmó cerca de las 21:00 que el senador y candidato del Partido Liberal disputará la segunda vuelta el 25 de octubre con el presidente, que busca la reelección. “Elección matemáticamente definida”, publicó la autoridad.

Bolsonaro ganó este domingo en 15 estados mientras que Lula resultó victorioso en 13. Lula se quedó con la mayor parte del nordeste y el norte, mientras que Bolsonaro ganó en el sur y en el centro del país.

Con el 99,9 de los votos escrutados, así se ve el mapa de ganador en cada rincón del vecino país.

Además de presidente, este domingo los brasileños elegían gobernadores.

Gobernadores clave

El gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), confirmó su condición de favorito y fue reelegido en la primera vuelta este domingo tras derrotar al exministro Fernando Haddad (PT). Con esta victoria, Tarcísio se convierte en el tercer político en gobernar el estado más poblado de Brasil en más de una ocasión. Antes que él, Mário Covas (elegido en 1994 y 1998) y Geraldo Alckmin (elegido en 2002, 2010 y 2014, y también gobernador entre 2001 y 2002 tras el fallecimiento de Covas) lograron la reelección.

En Río de Janeiro, la elección para gobernador se definirá en segunda vuelta, el próximo 25 de octubre. Douglas Ruas, del Partido Liberal (PL), quedó primero con el 49,27% de los votos válidos, seguido por Eduardo Paes, del Partido Social Democrático (PSD), que obtuvo el 42,76%. Ninguno alcanzó la mayoría absoluta necesaria para ganar en primera vuelta, por lo que ambos volverán a enfrentarse en el balotaje.

En Minas Gerais, uno de los estados clave de Brasil, Cleitinho Azevedo, del partido Republicanos, fue elegido gobernador en primera vuelta, al obtener el 55,41% de los votos válidos. El senador se impuso con holgura sobre Patrus Ananias, del Partido de los Trabajadores (PT), que quedó en segundo lugar con el 26,28%. Al superar el 50% de los votos válidos, Cleitinho evitó el balotaje y aseguró la gobernación del estado.

Minas es el segundo estado más importante en peso electoral después de São Paulo. Históricamente, fue pendular y ayudó a definir elecciones reñidas.