A la espera de una "partida grande de contenedores", IMM ya tiene definidos los barrios para el nuevo modelo

La principal apuesta de Mario Bergara en la Intendencia de Montevideo es cambiar el sistema de recolección de basura. En noviembre del año pasado empezó por una zona del Cerro y retiró contenedores de la calle para sustituirlos con recipientes intradomiciliarios. Ahora, en el segundo semestre de este año, tras haber avanzado en otros barrios, espera extender el nuevo sistema a todo el Cerro y continuar en otras zonas del departamento.

El plan, similar al implementado por el hoy presidente Yamandú Orsi en Canelones cuando era intendente, hoy funciona principalmente en un área del Cerro y en otras de Capurro, Prado Norte, Carrasco Sur, Bella Italia, La Teja y Malvín, entre otros puntos.

El director de Desarrollo Ambiental, Leonardo Herou, dijo a El País que en el segundo semestre prevén terminar de cubrir el barrio donde empezó el proyecto y que se extienda a Malvín y a La Teja. También se va a avanzar hacia La Isla —un pequeño barrio cercano a La Teja—, Punta de Rieles, Las Torres y a una zona de Buceo.

“Ese es nuestro plan para el segundo semestre. Estamos esperando que nos llegue una partida grande de contenedores”, explicó.

Y añadió, quien también liderara el proyecto similar que se implementó en Canelones: “Nos van a llegar antes de fin de año. Ni bien lleguen, vamos a proceder a todas estas entregas y a algún barrio más en el que estamos trabajando”.

El nuevo sistema que está impulsando Herou no solo incluye contenedores intradomiciliarios (para cada hogar), sino también intraprediales (recipientes grandes que van dentro de cooperativas o complejos de viviendas). Estos últimos también se han repartido en varias zonas del departamento.

El plan de la intendencia implica retirar más de la mitad de los contenedores que están en la calle. Cuando asumió Bergara había 11.800. Ya se retiraron unos 1.000 y la intención es llegar a quitar 7.000 para el final del periodo.

El propio Herou ha dicho que el sistema de contenedores públicos está “colapsado” y que no es “la solución para resolver la gestión de los residuos, ni la limpieza pública”. Con el nuevo sistema, la basura está menos tiempo en la vía pública y se reduce el problema del hurgado.

Para llevar adelante estos cambios, la intendencia cuenta con el dinero extra que le aprobó la Junta Departamental a principios de junio con el voto de cuatro ediles opositores. En aquella instancia, del total de US$ 260 millones extrapresupuestales, US$ 50 millones correspondieron a limpieza.

Dependerá de la zona

El nuevo modelo de contenedores —para cada casa o predio de viviendas— funcionará en las zonas de Montevideo que lo permitan. Es decir, en los barrios más céntricos y con edificios se mantendrá el sistema de contenedores en la calle. Lo que señala la intendencia es que este funcionará mejor porque los camiones pasarán más seguido, ya que los recipientes intradomiciliarios no precisan ser vaciados todos los días.

Además, en algunos sitios como Ciudad Vieja, Centro, avenida Libertador y grandes complejos habitacionales se instalarán contenedores soterrados.

Meses atrás, la comuna mostró ya un mapa con el modelo que quiere aplicar en cada municipio.

Proyección de la IMM para el sistema de contenedores en 2030 Presentación en la Junta Departamental

El A y el G, los municipios periféricos del oeste, tendrán enteramente el modelo de contenedores intradomiciliarios e intraprediales.

Luego, el D en el norte, el F en el noreste y el E en la costa este tendrán una presencia importante del nuevo sistema, pero con zonas donde habrá contenedores en la vía pública. Las partes de estos municipios que mantendrán los contenedores actuales —según el plan de la intendencia— son las que están justamente más hacia el centro.

El Municipio C, que está en el corazón de la ciudad pero más hacia el oeste, tendrá una distribución mixta. Mientras tanto, los dos más céntricos, el B y el CH, tendrán principalmente el sistema actual, aunque con algunas modalidades distintas en partes específicas.

Más reciclaje

Uno de los pilares de este nuevo sistema es lo que se llama “clasificación en origen”, es decir, que desde el momento en que se tira la basura se separa entre residuos mezclados y reciclables.

Con este fin, en varias zonas se repartieron contenedores intradomiciliarios para una y otra cosa. En general, dos días a la semana se pasa a vaciar los primeros y uno los segundos. Los intraprediales también se entregan con estas dos modalidades.

Cuanto más se pueda reciclar, menos residuos van al sitio de disposición final de Felipe Cardoso.

Esperanza en el cambio

Este cambio integral en la forma de recoger la basura es la principal apuesta de Bergara, en el entendido de que los residuos representan el punto más débil de la intendencia.

Como indica la última edición del Monitor de Opinión Pública, que la encuestadora Equipos Consultores elabora para la intendencia, la ciudadanía tiene una visión muy negativa de la limpieza de Montevideo. El 72% entiende que esta es mala y solo el 12% opina que es buena, de acuerdo con la encuesta que se hizo en el mes de abril.

Cuando se mira el registro histórico, la visión negativa sobre este aspecto de la intendencia se acumula desde hace más de 15 años.

En la medición anual, desde 2010 hasta ahora, siempre ha habido más desaprobación que aprobación sobre la limpieza. Y cuando se analiza mes a mes, nunca hubo un porcentaje de visión negativa tan alto como el 72% registrado en abril de este año.