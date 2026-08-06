Gobierno quiere llevar mil familias a Ciudad Vieja aprovechando ocho propiedades públicas: ¿cómo es el plan del MVOT?

El gobierno apuesta a que en menos de diez años, haya mil familias más viviendo en Ciudad Vieja.

El subsecretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Christian Di Candia, está encabezando el plan para redensificar el barrio histórico. El hincapié está puesto en los jóvenes.

“Queremos que la redensificación tenga como protagonistas a los sectores medios. Y dentro de estos sectores, hay una generación que por primera vez le cuesta acceder a la vivienda más de lo que le costaba a sus padres”, explicó Di Candia a El País.

“Hay diferentes nombres que se le ha dado a esta generación en otros países, como la generación boomerang porque va y vuelve a la casa de sus padres”, continuó.

Christian Di Candia. Foto: Estefanía Leal.

La mudanza de personas jóvenes ayuda a consolidar una identidad barrial, a mejorar la convivencia y a que el barrio tenga residentes permanentes y no simples “rentistas”.

Este lunes, Di Candia encabezó la visita del Ministerio de Vivienda (MVOT) a la Junta Departamental para presentar el plan.

Además de incentivos para que privados inviertan en Ciudad Vieja, la propuesta del cartera implica recuperar y aprovechar ocho conjuntos de padrones que pertenecen al Estado para construir viviendas.

Solo con estas, Di Candia apuesta que en siete u ocho años haya mil familias más en el barrio. “El resto dependerá del privado”, añadió.

Uno por uno

En la presentación que mostró a los ediles de Montevideo, la cartera enumera cuáles son estas ocho propiedades públicas que se utilizarán.

Solo en la calle 25 de Mayo hay tres: el viejo Banco do Brasil, un estacionamiento entre Misiones y Zabala y un edificio de tres pisos entre Solís y Colón.

Padrones que el Ministerio de Vivienda quiere recuperar para redensificar Ciudad Vieja, según la presentación que llevó la cartera a la Junta Departamental Presentación del MVOT

En la zona de Cerrito y Solís hay dos. Uno es un predio frente al Banco República y otro es un estacionamiento de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV).

Bajando por Cerrito, en la esquina con Maciel, hay una casa colonial, construida en el siglo XIX, que pertenece al Ministerio de Educación y Cultura (MEC). También se prevé usarla.

Luego, ya en la rambla, hay dos manzanas que se quieren aprovechar: una es la que ocupan cuatro padrones de la Armada Nacional y otra es la antigua Escuela de Enfermería.

Los detalles del plan

En la presentación, el ministerio informó que la ANV hará llamados para la recuperación de estos inmuebles con el objetivo de que empresas hagan edificios de viviendas. Los terrenos serán justamente entregados a cambio de que se realicen estas construcciones. Además, el gobierno dará otros incentivos.

Por un lado, las construcciones se beneficiarán de las exoneraciones de la Ley de Vivienda Promovida.

Por otro lado, las viviendas tendrán topes en su precio. Algunas de ellas, estarán en programas del ministerio como el alquiler con opción a compra o el alquiler social

Ciudad Vieja. Ministerio del Interior aumentará el patrullaje durante la noche en respuesta a múltiples reclamos de vecinos y comerciantes, quienes señalan que hechos delictivos se vuelven más frecuentes. Foto: Leonardo Mainé/El País

La cartera informó también que los apartamentos se venderán a través de llamados públicos y se podrán financiar con un crédito del Banco Hipotecario de hasta el 95%

Finalmente, los hogares que lo necesitan recibirán un subsidio de la cuota de hasta un 30% del valor, dependiendo de sus ingresos.

Estos incentivos se suman a los que otorga la Intendencia de Montevideo para promover la inversión privada en el barrio.

Entre varios beneficios, la intendencia exonera el 100% de la contribución inmobiliaria y la tasa general departamental por 10 años a las nuevas obras y a las ampliaciones. También, exonera por cinco años el Adicional Mercantil a los emprendimientos comerciales de la zona.

¿Qué pasó con los desalojados?

Este martes, una noticia replicada en varios medios evidenció una situación de precariedad habitacional e inseguridad que estaba sucediendo en Ciudad Vieja. Unas 30 familias, en su mayoría compuestas por migrantes caribeños, fueron desalojadas de un edificio en la calle 25 de Mayo.

En el cuarto piso funcionaba una boca de venta de droga. En el resto de pisos vivían personas que le habían pagado a unos falsos propietarios para vivir allí. Los verdaderos dueños lograron que la Justicia ordenara el desalojo.

Durante varias horas este martes, decenas de personas permanecieron en la vereda de la calle 25 de Mayo con sus pertenencias. El director de Protección Social del Mides, Daniel Gerhard, aseguró en rueda de prensa que “nadie” quedaría en la calle.

Consultados por El País este miércoles, desde la cartera informaron a cuántas personas acogieron. Como se había dicho, las 20 más vulnerables, principalmente madres con niños, fueron trasladadas a una casa. Luego, cuatro varones fueron a refugios, cuatro embarazadas a un hotel y tres núcleos familiares a otro tipo de solución habitacional.