Inumet prevé que "lo más intenso" del ciclón extratropical se dará la noche del jueves y madrugada del viernes

La directora de Servicios Meteorológicos del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), Natalí Bentancor, realizó este miércoles una conferencia de prensa en la que anunció que a partir de este jueves ocurrirán en el país tormentas fuertes y severas, así como la formación de un ciclón extratropical en la zona costera del país.

"Estas tormentas estarían ingresando en horas de la mañana, vamos a emitir una alerta nivel naranja, intentamos advertir con la mayor antelación posible sobre estos fenómenos meteorológicos", dijo Bentancor.

Formación del ciclón extratropical y zonas costeras más afectadas

El otro fenómeno pronosticado es la presencia de vientos fuertes en las zonas costeras del país. "Luego del pasaje de las tormentas, que transcurrirá entre las 09:00 y el medio día, se va a formar un ciclón extratropical en la zona costera del Uruguay", indicó.

"Este fenómeno comienza a intensificarse en lo que es la tarde y la noche del jueves, y la madrugada del viernes", añadió. Detalló que el fenómeno provocará al sur del Río Negro "vientos muy fuertes con rachas que podrían alcanzar los 120 kilómetros por hora".

Bentancor sugirió a la población seguir las advertencias y sus actualizaciones, y seguir las recomendaciones del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).

"Lo más intenso lo estamos pronosticando para la noche y la madrugada del viernes", añadió.

Pronóstico de precipitaciones

En cuanto al nivel de lluvias, dijo que no esperan que los niveles de precipitaciones —que rondarán entre los 60 y 80 milímetro— "se disparen". "Más bien estarán mas asociadas a rachas de vientos, caída de granizo e intensa actividad eléctrica", detalló.

"La formación del ciclón extratropical va a estar asociada más al viento que a la lluvia", subrayó.

Temporal de viento, lluvias copiosas y una masa de aire polar

El territorio uruguayo ya está atravesado por una masa de aire húmedo e inestable que provoca lluvias dispersas hace varios días. El pronóstico del tiempo marca que el cielo seguirá cubierto y por ahora no se verá el sol, pero además el jueves llegará un frente frío que provocará precipitaciones que pueden ser copiosas y luego tendrá lugar un temporal de viento y se dará el ingreso de una masa de aire de origen polar que hará bajar abruptamente las temperaturas.

"Vuelve el invierno", dijo a El País el meteorólogo Mario Bidegain, dando por terminado el pronóstico de temperaturas por encima de lo normal que se registran hasta este miércoles inclusive. A partir del jueves empezará una caída que se hará más notoria el viernes y aún más el fin de semana. El especialista indicó que habrá "tiempo típico de invierno a partir del sábado".

Lluvia en Montevideo. Foto: Leonardo Mainé.

"Las lluvias van a ser más importantes este jueves" por el frente frío, dijo Bidegain, quien pronosticó entre 30 y 40 milímetros de precipitaciones acumuladas. Ocurrirá fundamentalmente luego del mediodía en Montevideo, y a la madrugada del viernes aumentará la velocidad del viento a 70 u 80 kilómetros por hora en zonas costeras, lo que entra en la categoría de temporal. Empezará a amainar en la tarde del viernes. Luego, producto de la rotación de la dirección del viento, que pasará a ser del sur y suroeste, ingresará una masa de aire frío de origen polar que persistirá al menos hasta el lunes.

"Viene una masa de aire polar mucho más fría que hará bajar las temperaturas notoriamente", advirtió Bidegain. Desde los 16° de máxima que se esperan para este miércoles se caerá a 14° el viernes y 11° para sábado y domingo, explicó.