Lluvia, niebla y viento: pronóstico del tiempo avisa de días inestables previo a un descenso de temperatura

El pronóstico del tiempo advierte que los próximos serán días que habitualmente se consideran feos: con lluvias y lloviznas, niebla, humedad y viento. La inclemencia más fuerte se espera para el jueves, y tras ese episodio se prevé el retorno del frío, bastante alejado últimamente.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica, para Montevideo y el área metropolitana, un martes nuboso y cubierto de mañana, con precipitaciones escasas, nieblas y neblinas. A la tarde cesarán las lluvias pero seguirá con períodos de cielo cubierto. La mínima será de 12°C y la máxima de 16°.

El miércoles habrá entre 11° y 17°, con baja probabilidad de precipitaciones en la mañana, con nieblas y neblinas. El jueves, según Inumet, estará cubierto todo el día, con precipitaciones y tormentas que se intensificarán a la tarde, así como irá incrementando la velocidad del viento: se esperan rachas de 60 kilómetros por hora y ocasionalmente superiores. También habrá nieblas y neblinas y la temperatura oscilará entre 9° y 15°.

El viernes estará ventoso, con baja probabilidad de lluvias, pero la temperatura comenzará a bajar: 7° de mínima y 13° de máxima. El fin de semana no lloverá en la capital, pero hará frío: el sábado habrá entre 6° y 13° y el domingo entre 6° y 10°.

En otras zonas del país como el norte y el este también se esperan lluvias durante los próximos días, con altas temperaturas entre martes y miércoles y luego un descenso gradual hacia el fin de semana. El suroeste también tendrá lluvias pero, al igual que en el sur, serán fuertes el jueves y no tanto en los días previos; entre la tarde del jueves y el viernes se esperan intensos vientos.

El pronóstico de Guillermo Ramis incluye depresión atmosférica y descenso de temperatura

El meteorólogo Mario Bidegain indicó en diálogo con El País que la lluvia prevista en Uruguay entre este martes y el viernes es de 20 a 60 milímetros acumulados.

Lluvia acumulada en Uruguay entre martes 4 y viernes 7 de agosto de 2026. Foto cedida por Mario Bidegain

El meteorólogo Guillermo Ramis, en tanto, dijo este martes en Informativo Sarandí (AM 690) que seguirán los días de "mucha humedad, lloviznas, nieblas y neblinas" y que el jueves habrá una depresión atmosférica que traerá tormentas y vientos fuertes, con rachas de 70 kilómetros por hora desde la tarde que persistirán en las primeras horas del viernes.

Ramis prevé un cielo más despejado desde el viernes, primer día sin lluvias, lo que permitirá un fin de semana agradable pero con temperaturas más bajas, con máximas de 12° y 11°. Como adelanto, indicó: "La semana que viene va a ser bastante fría, sobre todo en la temperatura máxima, así que mucho cuidado, abríguense bien".