El pronóstico para el martes 4 de agosto de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que este martes 4 de agosto el clima en Uruguay tendrá una jornada con abundante nubosidad y condiciones variables, con un rango térmico nacional que irá de 11°C a 25°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima marca una m

añana nubosa y cubierta, con nieblas, neblinas, precipitaciones y tormentas; el viento soplará del SE a 10-30 km/h, con períodos variables de 0-10 km/h. Hacia la tarde/noche continuará el cielo nuboso y cubierto, con neblinas y bancos de niebla, además de lluvias y probables tormentas, mientras el viento rotará del SE al E a 10-30 km/h. La mínima será de 14°C y la máxima de 25°C.

Para el noreste, la mañana se presentará nubosa y cubierta, con nieblas, neblinas, precipitaciones y tormentas; los vientos irán del NW al SE a 10-30 km/h, con períodos variables de 0-10 km/h y rachas fuertes asociadas a tormentas. En la tarde/noche seguirá la nubosidad abundante, con neblinas, lluvias y probables tormentas, y el viento será del SE al E a 10-30 km/h. La mínima será de 13°C y la máxima de 22°C.

En el suroeste, la mañana tendrá cielo nuboso con períodos de cubierto, acompañado por precipitaciones y probables tormentas, con viento del SE a 10-30 km/h. Durante la tarde/noche se mantendrá la nubosidad con períodos de cielo cubierto, sin otros fenómenos destacados, y el viento cambiará del SE al NE a 10-30 km/h. La mínima será de 12°C y la máxima de 19°C.

En el centro-sur, el inicio del día estará nuboso con períodos de cubierto, neblinas y bancos de niebla, además de precipitaciones y probables tormentas; el viento será del SE a 10-30 km/h, con rachas de 40 km/h en zonas costeras. Para la tarde/noche persistirá el cielo nuboso con períodos de cubierto, neblinas y bancos de niebla, con viento del SE al NE a 10-30 km/h. La mínima será de 11°C y la máxima de 18°C.

Cielo con nubes en Montevideo. Foto: Archivo El País.

Este y Área Metropolitana

En el este, la mañana se desarrollará con cielo nuboso y cubierto, nieblas y neblinas, junto con precipitaciones y tormentas; el viento será del sector S a 10-30 km/h, con períodos variables de 0-10 km/h y rachas fuertes asociadas a tormentas. En la tarde/noche continuará la nubosidad abundante, con nieblas y neblinas, y el viento soplará del SE al NE a 10-30 km/h. La mínima será de 11°C y la máxima de 18°C.

En Punta del Este, la mañana estará nubosa con períodos de cubierto, con viento del SE a 10-30 km/h y rachas de 40 km/h. Hacia la tarde/noche se mantendrá el cielo nuboso con períodos de cubierto, mientras el viento rotará del SE al NE a 10-30 km/h. La mínima será de 12°C y la máxima de 15°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana tendrá cielo nuboso con períodos de cubierto, con viento del SE a 10-30 km/h y rachas de 40 km/h. Para la tarde/noche continuará la misma tendencia de nubosidad variable, con períodos de cielo cubierto, y el viento pasará del SE al NE a 10-30 km/h. La mínima será de 12°C y la máxima de 16°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.