Inumet extiende la alerta amarilla por tormentas fuertes: cuáles son las zonas afectadas

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) extendió este martes la alerta amarilla por tormentas fuertes que había emitido el lunes. En este caso, la advertencia rige para varios departamentos del este y noreste del país.

Desde el organismo meteorológico detallaron que las tormentas podrán "estar acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica". Las alerta se actualizará a las 8:00 o ante cambios significativos.

Alerta amarilla del martes 4 de agosto de 2026. Foto: Inumet

Localidades afectadas

Cerro Largo: Arachania, Arbolito, Barrio Hipodromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Bañado de medina, Cerro de las Cuentas, Fraile Muerto, Getulio Vargas, Isidoro Noblía, La Pedrera, Lago Merín, Las Cañas, Melo, Plácido Rosas, Poblado Uruguay, Quebracho, Ramón Trigo, Río Branco, Toledo y Tres Islas.

Rivera: Amarillo, Arroyo Blanco, Las Flores, Moirones, Paso Hospital y Vichadero.

Tacuarembó: Ansina, Caraguata, Clara, La Hilera, Las Toscas, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro y Punta de Carretera.

Treinta y Tres: Arrocera Zapata, Arrozal Treinta y Tres, Rincón y Vergara.