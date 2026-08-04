Remodelación del Mercado de la Abundancia: IMM aprueba el inicio anticipado de las obras en el histórico edificio

La Intendencia de Montevideo (IMM) autorizó el inicio anticipado de las obras en el Mercado de la Abundancia, el edificio patrimonial que lleva más de tres años cerrado en pleno Centro.

La empresa Pecoril, que ganó la licitación en 2019 para explotar el inmueble durante 30 años, espera desde hace meses que la intendencia le apruebe el permiso de construcción. Como ese proceso se ha demorado, solicitó el inicio anticipado y la intendencia accedió, según consta en una resolución publicada este lunes y firmada por el intendente interino Justo Onandi.

Fuentes de la empresa dijeron a El País que el plazo previsto de la obra es de 18 meses. Esperan reinaugurar el edificio entre fines de 2027 y principios de 2028.

Algunos detalles

La resolución de la intendencia dice que el edificio, que es Monumento Histórico Nacional, tendrá destino comercial y cultural. Se reformarán 2.489 m2 y se construirán 490 m2.

Para autorizar esta luz verde anticipada, la comuna tomó en cuenta la visión de su Gerencia de Permisos de Implantación y Construcción.

En la resolución, esta división recuerda que hay “informes favorables” desde el punto de vista urbano-patrimonial del proyecto y que está el aval de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación.

También dice que ya están gestionados los permisos de implantación y construcción y la viabilidad de uso. Asimismo, destaca que no hay objeciones de “habitabilidad e higiene” y que el estudio de impacto de tránsito está aprobado.

Más allá de esto, la intendencia marca algunas condiciones para el inicio anticipado, como que la empresa debe pague ya la tasa del permiso de construcción.

Por otro lado, en esta instancia no autoriza obras en la fachada del edificio “hasta tanto no tener la aprobación por las oficinas competentes”.

También dice, entre otras cosas, que las tareas no podrán generar “externalidades” en la vía pública ni en el tránsito. Todas los trabajos deberán hacerse dentro del predio que está entre San José y Aquiles Lanza.

Según renders divulgados, la propuesta de Pecoril incluye vidrios en la fachada del edificio, que mejorarán la interacción entre el interior y el exterior.

Render del nuevo proyecto en el Mercado de la Abundancia Foto cedida a El País

La IMM está “muy interesada”

La intendencia está "muy interesada" en el proyecto, dijo días atrás el gerente de Promoción Económica de la comuna, Fernando López.

En entrevista con Telenoche (Canal 4) contó que se hará una “refacción integral” del mercado con un presupuesto de US$ 5 millones.

“Tenemos la aspiración de que sea un gran centro de reconocimiento de todo lo que sea cultural, gastronomía y comercio, pero con un énfasis muy fuerte en la parte cultural destacando el tango, el candombe, la milonga”, continuó.

Dijo también que quieren potenciar el edificio desde el punto de vista turístico para que sea un “punto de encuentro” para los visitantes.

Agregó que el mercado tiene un valor patrimonial “muy importante” y que su protección implicó que el proyecto llevara más tiempo.

Varios nombres

En sus últimos años abierto, el edificio contó con distintos nombres comerciales.

En 2019 la empresa Pecoril ganó la licitación para renovarlo y explotarlo durante 30 años. Pero antes de que se pudiera reformar, en agosto de ese mismo año volvió a abrir.

Los anteriores concesionarios, que incluían a algunos integrantes de Pecoril, habían acordado con otra empresa para que pudiera utilizar el edificio.

Así que hasta principios de 2021, funcionó allí el Mercado del Inmigrante. Luego, esa propuesta se fue a un local de Punta Carretas.

Poco después, a mediados de 2021, el edificio histórico volvió a abrir. Esta vez estuvo a cargo de una empresa de confianza de Pecoril y adoptó el nombre de Mercado Central. La intención era recaudar dinero mientras la intendencia evaluaba el proyecto más grande.

Finalmente, el Mercado Central cerró en diciembre de 2022 y hasta ahora el edificio permanece cerrado.

Para Bergara era "imperdonable"

En febrero de este año, el intendente Mario Bergara dijo que es “imperdonable” la situación del Mercado de la Abundancia.

"Hay planes en el sentido de que está en una etapa de discusión con el concesionario”, dijo en Informativo Sarandí (radio Sarandí) cuando fue consultado al respecto.

“Ya sea con este concesionario o con uno nuevo, está claro que es imperdonable que no tengamos una solución para un lugar tan privilegiado con una estructura hermosa que puede ser un ámbito redituable para comercios", continuó.

Mario Bergara, intendente de Montevideo. Estefanía Leal/Archivo El País

La estructura a la que se refirió Bergara está inspirada en la construcción metálica del mercado de Les Halles en París. El edificio en Montevideo se inauguró en 1909, después de que su antecesor se hubiera incendiado a fines de siglo.

