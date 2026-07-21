"Muchísimos evacuados": meteorólogo Guillermo Ramis advierte por la peligrosidad de El Niño que se avecina

Se avecina un fenómeno de El Niño con más fortaleza de la habitual. Algunos meteorólogos señalan que ya hay evidencia como para identificarlo como un Niño fuerte por la temperatura elevada en las aguas tropicales del océano Pacífico, pero diversos organismos ya identifican un "super Niño", es decir, una categoría más arriba y pocas veces observada.

Dependiendo de la zona del mundo que se observe, un fenómeno de El Niño fuerte o más que fuerte implicaría períodos de lluvias copiosas o sequías. En Uruguay y zonas aledañas como el sur de Brasil provocaría lo primero, con la consecuente elevada probabilidad de inundaciones.

En este contexto, el meteorólogo Guillermo Ramis indicó que, hasta el momento, se ve la posibilidad de que fundamentalmente las lluvias en la cuenca del río Uruguay provoquen "muchísimos evacuados".

En diálogo con Informativo Sarandí (AM 690), Ramis explicó que "en climatología se usan dos palabras que en el lenguaje común se usan al revés: posible y probable". "En climatología todo tiene una probabilidad que va de 0% a 100%, y posible es cuando la probabilidad excede el 70%", señaló, y consideró que su pronóstico tiene "un 80%".

Inundaciones en Florida, inedita crecida del rio Santa Lucia Chico que inundo incontables viviendas de Florida. Leonardo Maine/Archivo El Pais

Los meses "más complicados" en Uruguay por El Niño

Según dijo, desde abril está advirtiendo que en este segundo semestre habría "muchísimos evacuados". A su entender, los meses más complicados serán agosto y diciembre. "Al terminar agosto tal vez número de evacuados llegue a 30.000. Los departamentos más embromados Artigas, Salto, Paysandú y Río Negro por la crecida del río Uruguay y después el resto por las lluvias en el propio país", consideró. La crecida del río Uruguay, precisamente, sería principalmente por lluvias en el sur de Brasil.

Ramis mencionó que actualmente las aguas tropicales del Pacífico están "dos grados por encima", lo cual "significa un Niño fuerte", y "más que nada el sur de Brasil va a ser el principal afectado, las precipitaciones van a ser excesivas en el sur de Brasil y van a llegar al río Uruguay".

Gente con paraguas caminando por Av. 18 de Julio en el barrio Centro en día de lluvia en la ciudad de Montevideo. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Es necesario que "quienes toman decisiones estén al tanto y tengan cuidado" porque "las represas aguas arriba, cuando estén con su caudal al máximo, no van a tener más remedio que abrir porque si no se pueden romper".

"El mes de agosto va a ser muy embromado", sentenció.