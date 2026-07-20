El pronóstico para el martes 21 de julio de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet
En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana se presentará nubosa a cubierta y la tarde/noche mantendrá condiciones similares, con cielo mayormente nuboso.
El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el martes 21 de julio de 2026 el clima en Uruguay estará marcado por abundante nubosidad y registros frescos, con un rango térmico nacional que irá desde una mínima de 9°C hasta una máxima de 18°C.
En el noroeste, el pronóstico del clima indica que la mañana estará nubosa a cubierta, con neblinas y bancos de niebla, además de probables precipitaciones; durante la tarde/noche persistirá la nubosidad abundante, con una mejora gradual y probabilidad de lluvias. Los vientos soplarán del sector S a 10-20 km/h en la mañana y del SE y S a 10-30 km/h hacia la tarde/noche, con mínima de 11°C y máxima de 18°C.
Para el noreste, se prevé una mañana nubosa a cubierta, con nieblas y neblinas, y probables precipitaciones; en la tarde/noche el cielo seguirá nuboso a cubierto y tenderá a mejorar, aunque todavía con posibilidad de lluvias. El viento irá del W al sector S a 10-20 km/h en la mañana y del sector S a 10-30 km/h en la segunda mitad del día, con mínima de 10°C y máxima de 17°C.
En el suroeste, la mañana se presentará nubosa a cubierta, con neblinas y bancos de niebla, mientras que en la tarde/noche el cielo mantendrá esa condición de nubosidad abundante. Los vientos serán del S al SE a 10-30 km/h durante la mañana y del SE a 10-30 km/h hacia la tarde/noche, con rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras, con mínima de 9°C y máxima de 16°C.
En el centro-sur, el pronóstico marca una mañana nubosa a cubierta, con neblinas y bancos de niebla, escenario que continuará durante la tarde/noche bajo cielo mayormente cubierto. El viento soplará del sector S a 10-30 km/h en la mañana y del SE a 10-30 km/h luego, con rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras, con mínima de 9°C y máxima de 15°C.
En el este, la mañana tendrá cielo nuboso a cubierto, con nieblas y neblinas, y precipitaciones escasas; para la tarde/noche continuará la nubosidad, con neblinas y bancos de niebla y baja probabilidad de nuevas lluvias. Los vientos serán del sector S a 10-30 km/h y luego del SE y S a 10-30 km/h, con rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras durante la mañana y de 40-50 km/h en la tarde/noche, con mínima de 10°C y máxima de 16°C.
Este y Área Metropolitana
En Punta del Este, la mañana estará nubosa a cubierta, con probables precipitaciones; en la tarde/noche seguirá el cielo nuboso a cubierto. El viento soplará del SE a 20-30 km/h durante toda la jornada, con rachas de 50 km/h en la mañana y de hasta 50 km/h más tarde, con mínima de 11°C y máxima de 13°C.
En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana se presentará nubosa a cubierta y la tarde/noche mantendrá condiciones similares, con cielo mayormente nuboso. El viento será del SE a 20-30 km/h en ambos períodos, con rachas de 50 km/h en la mañana y de hasta 50 km/h en zonas costeras hacia la tarde/noche, con mínima de 10°C y máxima de 14°C.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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