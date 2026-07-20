¿Hasta cuándo sigue el mal tiempo? El pronóstico mantiene bajas temperaturas, nubosidad y lluvias

¿Cansado del mal tiempo? Entonces el pronóstico no tiene buenas noticias. Nubosidad, algunas lloviznas y bajas temperaturas será el combo que predomine en los próximos días en Uruguay. Tras las fuertes lluvias que azotaron al país y fundamentalmente a algunas regiones del norte y el este, la atmósfera seguirá inestable, tal cual estaba previsto para esta segunda quincena de julio.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que este lunes en Montevideo y el área metropolitana la mínima será de 10° y la máxima de 14°, con cielo nuboso y cubierto, además de neblinas y probables precipitaciones aisladas, con viento del sureste.

El martes, según ese mismo pronóstico de tiempo, habrá entre 10° y 14°, con cielo nuboso y cubierto, con rachas un poco más suaves. Para el miércoles se anuncia una temperatura entre 10° y 13°, con rachas de hasta 60 kilómetros por hora. El jueves seguirá con 8° y 15°, el viernes 7° y 15°, el sábado 8° y 17° y el domingo 12° y 19°.

El meteorólogo Mario Bidegain compartió en su cuenta de X un pronóstico del tiempo para la capital que indica que mejorará a partir de este lunes tras las fuertes lluvias y tormentas del fin de semana pero aún se prevén lloviznas hasta el martes. Además, las temperaturas mínimas estarán entre 9° y 11° y las máximas entre 12° y 13°, al menos hasta el jueves, sin embargo a partir del miércoles se verá el sol durante algunas horas, y más aún el jueves. Mientras tanto, habrá "temperaturas en ascenso" entre viernes y sábado, con 15° y 16° de máxima, aunque volverá a aumentar la nubosidad y no se descartan nuevos chaparrones.

#pronósticodeltiempo para #Montevideo, de DOM19 a SAB25 julio, según @metoblue. Mejora del tiempo a partir LUN20 con lloviznas, las tmax de 12°C. Para MAR21 lloviznas y tmax de 11°. Ascenso y cielo soleado a partir MIE22 y tmax 12°. Temperaturas en ascenso para VIE24 y SAB25. pic.twitter.com/59HXy3ihk9 — Mario Bidegain (@mario_bidegain) July 19, 2026

Su colega Guillermo Ramis indicó en diálogo con Informativo Sarandí (AM 690) que esta semana pasará con "temperaturas un poquito bajas, pero son de época", muy distintas a las del veranillo que atravesó Uruguay días atrás. El especialista marcó chaparrones para este martes y para el viernes, y el resto de los días estará nuboso o incluso cubierto.