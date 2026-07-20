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¿Hasta cuándo sigue el mal tiempo? El pronóstico mantiene bajas temperaturas, nubosidad y lluvias

Inumet marca que recién el próximo fin de semana podría notarse un aumento en la temperatura; según Mario Bidegain, el miércoles podría verse algo de sol.

El País
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20/07/2026, 08:58
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Mapa de precipitaciones previstas para la mañana de este lunes 20 de julio de 2026, según Ventusky,
Mapa de precipitaciones previstas para la mañana de este lunes 20 de julio de 2026, según Ventusky,
Foto: Ventusky

¿Cansado del mal tiempo? Entonces el pronóstico no tiene buenas noticias. Nubosidad, algunas lloviznas y bajas temperaturas será el combo que predomine en los próximos días en Uruguay. Tras las fuertes lluvias que azotaron al país y fundamentalmente a algunas regiones del norte y el este, la atmósfera seguirá inestable, tal cual estaba previsto para esta segunda quincena de julio.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que este lunes en Montevideo y el área metropolitana la mínima será de 10° y la máxima de 14°, con cielo nuboso y cubierto, además de neblinas y probables precipitaciones aisladas, con viento del sureste.

El martes, según ese mismo pronóstico de tiempo, habrá entre 10° y 14°, con cielo nuboso y cubierto, con rachas un poco más suaves. Para el miércoles se anuncia una temperatura entre 10° y 13°, con rachas de hasta 60 kilómetros por hora. El jueves seguirá con 8° y 15°, el viernes 7° y 15°, el sábado 8° y 17° y el domingo 12° y 19°.

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El meteorólogo Mario Bidegain compartió en su cuenta de X un pronóstico del tiempo para la capital que indica que mejorará a partir de este lunes tras las fuertes lluvias y tormentas del fin de semana pero aún se prevén lloviznas hasta el martes. Además, las temperaturas mínimas estarán entre 9° y 11° y las máximas entre 12° y 13°, al menos hasta el jueves, sin embargo a partir del miércoles se verá el sol durante algunas horas, y más aún el jueves. Mientras tanto, habrá "temperaturas en ascenso" entre viernes y sábado, con 15° y 16° de máxima, aunque volverá a aumentar la nubosidad y no se descartan nuevos chaparrones.

Su colega Guillermo Ramis indicó en diálogo con Informativo Sarandí (AM 690) que esta semana pasará con "temperaturas un poquito bajas, pero son de época", muy distintas a las del veranillo que atravesó Uruguay días atrás. El especialista marcó chaparrones para este martes y para el viernes, y el resto de los días estará nuboso o incluso cubierto.

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