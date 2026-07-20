Siguen las lluvias y tormentas: Inumet emite una nueva alerta para este lunes en el norte

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este lunes una alerta amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes. En principio, la advertencia se extiende hasta las 9:00 AM, aunque podría extenderse.

Dice Inumet que una "perturbación atmosférica asociada a una masa de aire húmeda e inestable afecta al país generando tormentas, algunas puntualmente fuertes".

"En zonas de tormentas se podrá registrar intensa actividad eléctrica acompañada de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes", apunta la advertencia, que señala que "se esperan mejoras temporarias durante la validez de la advertencia"

Alerta amarilla de Inumet el 20 de julio de 2026. Foto: Inumet

Localidades afectadas por la alerta amarilla

Artigas: todo el departamento

Rivera: Amarillo, Arroyo Blanco, Cerrillada, Cerro Pelado, Cerros de la Calera, La Puente, Lagos del Norte, Masoller, Minas de Corrales, Moirones, Paso Ataques, Paso Hospital, Tranqueras y Vichadero.

Salto: Arapey, Belén, Biassini, Cayetano, Fernández, Lluveras, Migliaro, Rincón de Valentín, Sarandí de Arapey, Saucedo y Termas del Arapey.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.