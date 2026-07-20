Siguen las lluvias y tormentas: Inumet emite una nueva alerta para este lunes en el norte
El Instituto Uruguayo de Meteorología advierte que se esperan tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes, con potencial de granizada y vientos intensos en varias localidades del país.
El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este lunes una alerta amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes. En principio, la advertencia se extiende hasta las 9:00 AM, aunque podría extenderse.
Dice Inumet que una "perturbación atmosférica asociada a una masa de aire húmeda e inestable afecta al país generando tormentas, algunas puntualmente fuertes".
"En zonas de tormentas se podrá registrar intensa actividad eléctrica acompañada de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes", apunta la advertencia, que señala que "se esperan mejoras temporarias durante la validez de la advertencia"
Localidades afectadas por la alerta amarilla
Artigas: todo el departamento
Rivera: Amarillo, Arroyo Blanco, Cerrillada, Cerro Pelado, Cerros de la Calera, La Puente, Lagos del Norte, Masoller, Minas de Corrales, Moirones, Paso Ataques, Paso Hospital, Tranqueras y Vichadero.
Salto: Arapey, Belén, Biassini, Cayetano, Fernández, Lluveras, Migliaro, Rincón de Valentín, Sarandí de Arapey, Saucedo y Termas del Arapey.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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