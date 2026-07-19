El pronóstico para el lunes 20 de julio de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet
En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana estará cubierta, con precipitaciones escasas y aisladas, viento del sureste a 20-40 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h.
El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el lunes 20 de julio de 2026 tendrá condiciones inestables en buena parte de Uruguay, con una temperatura nacional que irá desde una mínima de 8°C hasta una máxima de 19°C.
En el noroeste, el pronóstico del clima indica que la mañana estará cubierta, con precipitaciones y tormentas aisladas; el viento soplará del sur a 10-30 km/h, con ráfagas de hasta 40 km/h. Hacia la tarde/noche continuará entre nubosa y cubierta, con precipitaciones aisladas y viento del sureste a 10-30 km/h, también con ráfagas de hasta 40 km/h, con temperaturas de mínima 11°C y máxima 19°C.
Para el noreste, la mañana se presentará cubierta, con neblinas y bancos de niebla, además de precipitaciones y tormentas aisladas; los vientos serán del sur a 10-30 km/h, con ráfagas de hasta 40 km/h. En la tarde/noche el cielo seguirá nuboso y cubierto, persistirán neblinas y bancos de niebla, y habrá precipitaciones con probables tormentas, con viento del sureste a 10-30 km/h y ráfagas de hasta 40 km/h, con temperaturas de mínima 10°C y máxima 17°C.
En el suroeste, la mañana estará cubierta y tendrá precipitaciones escasas y aisladas, con viento del sureste a 20-40 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h. Durante la tarde/noche el cielo pasará a nuboso y cubierto, continuarán las precipitaciones aisladas y el viento del sureste bajará a 10-30 km/h, con ráfagas de hasta 40 km/h, con temperaturas de mínima 8°C y máxima 16°C.
En el centro-sur, el pronóstico marca una mañana cubierta, con precipitaciones y probables tormentas; el viento soplará del sureste a 20-40 km/h, con ráfagas de hasta 50 km/h. Para la tarde/noche se mantendrá el cielo cubierto, con precipitaciones aisladas y viento del sureste a 10-30 km/h, acompañado por ráfagas de hasta 40 km/h, con temperaturas de mínima 8°C y máxima 15°C.
Este y Área Metropolitana
En el este, la mañana tendrá cielo cubierto, precipitaciones y tormentas aisladas, con viento del sur a 30-40 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h en zonas costeras. En la tarde/noche continuará cubierto, con precipitaciones aisladas y viento del sureste a 10-30 km/h, con ráfagas de hasta 40 km/h, con temperaturas de mínima 9°C y máxima 17°C.
Para Punta del Este, la mañana se presentará cubierta, con precipitaciones escasas y aisladas; el viento irá del sur al sureste a 30-40 km/h, con ráfagas de hasta 50 km/h. Hacia la tarde/noche el cielo estará nuboso y cubierto, con precipitaciones aisladas y viento del sureste a 10-30 km/h, con ráfagas de hasta 40 km/h, con temperaturas de mínima 11°C y máxima 13°C.
En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana estará cubierta, con precipitaciones escasas y aisladas, viento del sureste a 20-40 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h. Durante la tarde/noche el cielo se mantendrá nuboso y cubierto, con probables precipitaciones aisladas y viento del sureste a 10-30 km/h, con ráfagas de hasta 40 km/h, con temperaturas de mínima 10°C y máxima 14°C.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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