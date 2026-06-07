Confirman el inicio de El Niño y advierten que podría ser histórico: qué impacto tendría en Uruguay

El fenómeno climático de El Niño ya comenzó, según un nuevo análisis divulgado este domingo por la consultora meteorológica brasileña MetSul, que advierte que el evento podría convertirse en uno de los más intensos de la historia moderna durante el segundo semestre de 2026.

La evaluación coincide con las advertencias realizadas semanas atrás por el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y especialistas uruguayos, que anticiparon para los próximos meses un escenario con lluvias superiores a lo normal y temperaturas por encima de los promedios históricos, especialmente durante la primavera y el inicio del verano.

MetSul sostiene que las condiciones oceánicas y atmosféricas ya cumplen los criterios para considerar iniciado un episodio de El Niño en el océano Pacífico ecuatorial. Según la agencia, el calentamiento de las aguas avanza con rapidez y podría derivar en un "Super El Niño", comparable o incluso superior a los grandes eventos registrados en 1982-1983 y 1997-1998.

La presidenta del directorio de Inumet, Madeleine Renom, había explicado que uno de los efectos más característicos de El Niño en Uruguay es el aumento de las temperaturas durante el invierno, además de una mayor probabilidad de precipitaciones por encima de lo normal entre octubre, noviembre y diciembre, e incluso hasta enero.

En la misma línea, el profesor Marcelo Barreiro, del Departamento de Ciencias de la Atmósfera de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, señaló que los impactos suelen sentirse con más fuerza durante la primavera y comienzos del verano, y que también podrían extenderse al otoño de 2027.

Anomalías cálidas de temperatura superficial del mar en el Pacífico Ecuatorial. Foto: Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño basado en NOAA

Qué podría pasar en Uruguay

Los especialistas uruguayos coinciden en que El Niño suele favorecer períodos más lluviosos en gran parte del país, con impactos más notorios al norte del río Negro.

El meteorólogo Mario Bidegain advirtió semanas atrás que algunos modelos climáticos proyectaban anomalías de temperatura del océano Pacífico superiores a los 3 °C durante el último trimestre de este año, un nivel que podría ubicar al fenómeno dentro de una categoría excepcional.

"Podría ser un evento histórico", señaló entonces el especialista, quien recordó que los denominados "super Niño" son poco frecuentes y suelen asociarse a episodios de lluvias intensas, inundaciones en ciudades ribereñas y afectaciones en sectores como la agricultura y el turismo.

Calor del océano superior (300 m) en función del tiempo (eje vertical) y la longitud (gráfico de la izquierda). El tiempo abarca desde mayo de 2025 en la parte superior hasta abril de 2026 en la parte inferior. El diagrama similar de la derecha muestra anomalías del viento ecuatorial; el amarillo-rojo representa un aumento de los vientos del oeste, y el azul, de los vientos del este.⁸ El Pacífico occidental se encuentra en el lado izquierdo de ambos gráficos. Gráficas: James Hansen

Riesgo de lluvias extremas

MetSul advierte que en el sur de Brasil el fenómeno suele estar asociado a precipitaciones abundantes, inundaciones y eventos meteorológicos severos, especialmente entre la primavera del año de instalación y el otoño siguiente.

Si bien los meteorólogos subrayan que no es posible prever con meses de anticipación eventos puntuales de lluvia extrema, sí existe consenso en que un El Niño fuerte aumenta la probabilidad de períodos más húmedos y de episodios de precipitaciones intensas en la región.

Por esa razón, los especialistas recomiendan seguir la evolución de los pronósticos durante los próximos meses, ya que el período de mayor intensidad del fenómeno se espera para el último trimestre de 2026.

A nivel global, además, El Niño suele contribuir a elevar la temperatura media del planeta. De acuerdo con Barreiro, las proyecciones internacionales apuntan a que 2027 podría ubicarse entre los años más cálidos desde que existen registros meteorológicos.