Temporal de viento, lluvias copiosas y una masa de aire polar: el pronóstico por el frente frío que se acerca

El territorio uruguayo está atravesado por una masa de aire húmedo e inestable que provoca lluvias dispersas hace varios días. El pronóstico del tiempo marca que el cielo seguirá cubierto y por ahora no se verá el sol, pero además el jueves llegará un frente frío que provocará precipitaciones que pueden ser copiosas y luego tendrá lugar un temporal de viento y se dará el ingreso de una masa de aire de origen polar que hará bajar abruptamente las temperaturas.

"Vuelve el invierno", dijo a El País el meteorólogo Mario Bidegain, dando por terminado el pronóstico de temperaturas por encima de lo normal que se registran hasta este miércoles inclusive. A partir del jueves empezará una caída que se hará más notoria el viernes y aún más el fin de semana. El especialista indicó que habrá "tiempo típico de invierno a partir del sábado".

"Las lluvias van a ser más importantes este jueves" por el frente frío, dijo Bidegain, quien pronosticó entre 30 y 40 milímetros de precipitaciones acumuladas. Ocurrirá fundamentalmente luego del mediodía en Montevideo, y a la madrugada del viernes aumentará la velocidad del viento a 70 u 80 kilómetros por hora en zonas costeras, lo que entra en la categoría de temporal. Empezará a amainar en la tarde del viernes. Luego, producto de la rotación de la dirección del viento, que pasará a ser del sur y suroeste, ingresará una masa de aire frío de origen polar que persistirá al menos hasta el lunes.

"Viene una masa de aire polar mucho más fría que hará bajar las temperaturas notoriamente", advirtió Bidegain. Desde los 16° de máxima que se esperan para este miércoles se caerá a 14° el viernes y 11° para sábado y domingo, explicó.

El pronóstico de Inumet para los próximos días

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este miércoles una alerta amarilla que, de momento, no abarca a Montevideo ni a ninguna zona del sur del país, sino que se concentró más bien en el área central y el norte de Uruguay.

En lo que respecta al pronóstico para los próximos días, Inumet señala para Montevideo y el área metropolitana precipitaciones y tormentas este miércoles, con una temperatura mínima de 12° y una máxima de 16°. El jueves habrá entre 10° y 15° y se esperan precipitaciones y tormentas fundamentalmente a la tarde, con temperatura en descenso y tiempo ventoso, con rachas de 60 kilómetros por hora y "ocasionalmente superiores".

Personas se cubren de la lluvia y el viento un día de mal tiempo en Montevideo. Foto: Leonardo Mainé. El País.

El viernes estará muy ventoso en la mañana pero irá "amainando" con el correr de las horas, y se espera que la tarde esté soleada. La mínima será de 7° y la máxima de 11°.

El sábado seguirá bajando la temperatura mínima a 5° pero la máxima estará en 13°; la probabilidad de lluvias es baja. El domingo habrá entre 6° y 11°, sin lluvias al igual que el lunes, día en el que se esperan 5° y 9°.