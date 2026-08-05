Inumet emite una alerta por tormentas fuertes para este miércoles: qué zonas están afectadas
El Instituto Uruguayo de Meteorología advierte a través de un comunicado que se esperan tormentas fuertes con posible granizo, viento y actividad eléctrica intensa.
El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este miércoles una alerta amarilla por tormentas fuertes. Se trata de una advertencia que persistirá, al menos, hasta las 9:00, aunque a esa hora podría extenderse.
"El área será afectada por tormentas (puntualmente) fuertes. Podrán estar acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica", indicó Inumet.
Localidades afectadas por la alerta amarilla
Durazno: Baygorria, Carlos Reyles, Carmen, Centenario, Durazno, Feliciano, Ombúes de Oribe, Pueblo de Álvarez y Santa Bernardina.
Flores: Andresito, Ismael Cortinas, Juan José Castro y Trinidad.
Florida: Goñi.
Paysandú: Beisso, Cerro Chato, Chacras de Paysandú, Chapicuy, Colonia Nuevo Paysandú, Constancia, Esperanza, Gallinal, Guayabos, Guichón, Lorenzo Geyres, Merinos, Orgoroso, Piedras Coloradas, Porvenir, Quebracho y Termas de Guaviyú.
Río Negro: Algorta, El Ombú, General Borges, Grecco, Menafra, Paso de los mellizos, Sarandí de Navarro, Villa María y Young.
Salto: Albisu, Arapey, Belén, Campo de Todos, Colonia 18 de Julio, Colonia Itapebí, Constitución, Garibaldi, Itapebí, Puntas de Valentín, Rincón de Valentín, Salto, San Antonio, Saucedo, Termas del Arapey y Termas del Daymán.
Tacuarembó: Cuchilla de Peralta, Paso de los Toros y Rincón del Bonete.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
¿Encontraste un error?