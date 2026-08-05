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Inumet emite una alerta por tormentas fuertes para este miércoles: qué zonas están afectadas

El Instituto Uruguayo de Meteorología advierte a través de un comunicado que se esperan tormentas fuertes con posible granizo, viento y actividad eléctrica intensa.

El País
El País
05/08/2026, 08:01
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Atardecer en Montevideo. Cielo con nubes
Atardecer en Montevideo. Cielo con nubes
Foto: Ignacio Sánchez/Archivo El País

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este miércoles una alerta amarilla por tormentas fuertes. Se trata de una advertencia que persistirá, al menos, hasta las 9:00, aunque a esa hora podría extenderse.

"El área será afectada por tormentas (puntualmente) fuertes. Podrán estar acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica", indicó Inumet.

Inumet diseña nuevo sistema de "advertencias pronosticadas" y sumará radares clave para anticipar tormentas

Alerta amarilla del 5 de agosto de 2026.
Alerta amarilla del 5 de agosto de 2026.
Foto: Inumet

Localidades afectadas por la alerta amarilla

Durazno: Baygorria, Carlos Reyles, Carmen, Centenario, Durazno, Feliciano, Ombúes de Oribe, Pueblo de Álvarez y Santa Bernardina.

Flores: Andresito, Ismael Cortinas, Juan José Castro y Trinidad.

Florida: Goñi.

Paysandú: Beisso, Cerro Chato, Chacras de Paysandú, Chapicuy, Colonia Nuevo Paysandú, Constancia, Esperanza, Gallinal, Guayabos, Guichón, Lorenzo Geyres, Merinos, Orgoroso, Piedras Coloradas, Porvenir, Quebracho y Termas de Guaviyú.

Río Negro: Algorta, El Ombú, General Borges, Grecco, Menafra, Paso de los mellizos, Sarandí de Navarro, Villa María y Young.

Salto: Albisu, Arapey, Belén, Campo de Todos, Colonia 18 de Julio, Colonia Itapebí, Constitución, Garibaldi, Itapebí, Puntas de Valentín, Rincón de Valentín, Salto, San Antonio, Saucedo, Termas del Arapey y Termas del Daymán.

Tacuarembó: Cuchilla de Peralta, Paso de los Toros y Rincón del Bonete.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

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